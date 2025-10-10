Chào đón tháng 10 rực rỡ, ShopeeFood Khai Mở Đại Tiệc Vạn Năng với nhiều hoạt động bùng nổ

Từ săn deal ăn ngon giá hời, chill hết mình tại đại tiệc đến quẩy bung nóc cùng thần tượng, tất cả sẽ khiến bạn đứng ngồi không yên và háo hức đếm ngược từng ngày.

ShopeeFood đang "thổi bùng" không khí lễ hội với chuỗi sự kiện "Tháng 10 Rực Rỡ - Khai Mở Đại Tiệc Vạn Năng" cực chất. Vừa ăn ngon, vừa quẩy nhiệt, đây chắc chắn sẽ là "thiên đường" cho hội sành ăn và mê tiệc tùng.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động gọi tên ShopeeFood Mega Fest - Đại Tiệc Vạn Năng, nơi ẩm thực, giải trí, thần tượng và âm nhạc cùng hội tụ, mang đến trải nghiệm "ăn ngon - chơi đã" khó quên.

Từ nhà ra phố, sắc cam ShopeeFood phủ sóng khắp nơi, khiến bầu không khí rộn ràng hơn bao giờ hết. ShopeeFood đã bày sẵn đại tiệc, bạn còn chờ gì mà không khám phá?

Ăn ngon cả ngày, săn deal cả tháng

Mở màn tháng 10 rực rỡ, ShopeeFood "bắt tay" cùng các thương hiệu giúp các tín đồ ẩm thực chill thả ga mà vẫn chốt đơn hời. Với sự kiện 10.10 Đại Tiệc Vạn Deal, bạn có thể ăn uống no say với loạt voucher giảm đến 50%, món ngon chỉ từ 27.000 đồng cùng bộ sưu tập Siêu Deal X3 hấp dẫn.

Chưa dừng lại ở đó, giữa tháng 15.10 là thời điểm "Ăn Ngon Rẻ - ShopeeFood Bao Vạn Deal" lên sóng, quy tụ hàng loạt món quen thuộc đồng giá chỉ từ 30.000 đồng (đã bao gồm phí vận chuyển và phí dịch vụ), từ burger, gà rán, trà sữa cho đến cơm tấm, bún, phở… Chưa hết, từ 11.10 đến 18.10, "hội săn deal" còn có thể "oanh tạc", tha hồ đặt món ngon với loạt ưu đãi Trùm Deal Vạn Năng Ăn Ngon giảm 50% mỗi ngày.

Theo sau đó, từ ngày 19.10 đến 20.10 với Vạn Deal "She" Mê, ShopeeFood tung 10 Trùm Deal Cực Phẩm giảm 50% mỗi ngày, một dịp hoàn hảo để phái mạnh dành tặng "nửa kia" bữa ăn ngọt ngào, còn hội chị em thì thỏa sức nhập tiệc 20.10 cùng hội bạn thân.

Chuỗi ưu đãi "bất tận" bao gồm voucher giảm 50%, món ngon chỉ từ 27.000 đồng và loạt deal "she" mê đang chờ bạn chốt đơn trong tháng 10 này.

Bùng nổ cảm xúc với sự kiện kết hợp ẩm thực, giải trí, thần tượng và âm nhạc giữa lòng TP.HCM vào ngày 18.10

Không chỉ dừng lại trên ứng dụng, ShopeeFood còn "chơi lớn" khi mang đến sự kiện Đại Tiệc Vạn Năng - ShopeeFood Mega Fest, diễn ra vào ngày 18.10.2025 tại Công viên Sáng Tạo, TP.HCM. Người tham dự sẽ được bước vào một không gian ngập tràn trải nghiệm: từ hương vị đa dạng của các thương hiệu ẩm thực, đến không khí lễ hội vui chơi sôi động, gặp gỡ thần tượng, hòa mình cùng âm nhạc trải dài từ sáng tới đêm.

Tại sự kiện, bạn sẽ được tận hưởng trọn vẹn đại tiệc ẩm thực đa sắc vị với hàng loạt "Gian hàng thương hiệu ẩm thực", nơi chỉ cần đặt món, nhận trực tiếp tại booth và nhận ngay ưu đãi 50% (tối đa 40.000đ). Song song đó, bạn cũng có thể đặt món tại bộ sưu tập "Đại Tiệc Vạn Năng" trên ShopeeFood quy tụ hơn 500 quán ăn ngon nức tiếng với ưu đãi giảm đến 30%. Xen kẽ trong không gian lễ hội, hàng loạt khu trò chơi và thử thách đặc sắc được bố trí khắp khuôn viên, mở ra cơ hội vui hết mình, rinh quà đầy tay với hàng ngàn phần quà hấp dẫn từ ShopeeFood.

Bên cạnh đó, sự kiện còn mang đến cơ hội tương tác với Idol ở "cự ly gần" qua Idol Tour - hoạt động độc quyền cho phép người hâm mộ gặp gỡ, check-in cùng thần tượng và săn vé soundcheck giới hạn. Khi hoàng hôn buông xuống, sân khấu Đại Nhạc Hội sẽ chính thức bùng nổ cùng dàn line-up nghệ sĩ đình đám, hứa hẹn những màn trình diễn rực lửa, khuấy động không khí tháng 10.

Đặc biệt, toàn bộ hoạt động tại sự kiện đều miễn phí (ngoại trừ khu vực Fanzone). Đừng bỏ lỡ cơ hội check-in tại Đại Tiệc Vạn Năng - ShopeeFood Mega Fest để hòa mình vào không khí lễ hội từ sáng đến đêm, thưởng thức món ngon và tận hưởng trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc nhé!

Những thương hiệu ẩm thực nổi tiếng, hoạt động giải trí đặc sắc và dàn nghệ sĩ nổi tiếng sẽ cùng hội tụ tại "Đại Tiệc Vạn Năng - ShopeeFood Mega Fest".

Dàn sao khuấy đảo "Trùm Deal Vạn Năng Lên Live 19.10"

Tiếp tục "đốt nóng" không khí lễ hội tháng 10, ShopeeFood mang đến phiên livestream đặc biệt "Trùm Deal Vạn Năng Lên Live" diễn ra lúc 11:00 ngày 19.10. Lần đầu tiên, ShopeeFood sẽ chiêu đãi người dùng 10 Trùm Deal Vạn Năng Cực Phẩm với ưu đãi cực sốc. Thêm vào đó, dàn khách mời đình đám sẽ đổ bộ với những màn tung hứng hài hước và hàng loạt deal hấp dẫn khiến bạn không thể rời mắt.

Đặc biệt, khán giả theo dõi livestream còn có cơ hội săn E-voucher Trùm Deal "mua trước - dùng sau" với mức giá ưu đãi. Vừa cười thả ga trước những "miếng hài" duyên dáng, bạn vừa phải nhanh tay chốt đơn để không bỏ lỡ những ưu đãi hiếm có. Hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, vì bạn sẽ không kịp nghỉ tay đâu!

Hé lộ dàn khách mời đình đám sẽ cầm trịch "Trùm Deal Vạn Năng Lên Live 19.10"

Dù bạn là tín đồ ẩm thực, fan mê check-in cùng idol, hay chỉ đơn giản muốn tận hưởng một cuối tuần trọn vẹn, còn chần chừ gì nữa mà không hòa mình vào không khí lễ hội "Tháng 10 Rực Rỡ - ShopeeFood Khai Mở Tiệc Vạn Năng" ngay hôm nay!