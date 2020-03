Chánh Văn phòng Bộ Công an: Tuấn "khỉ" có kiến thức đối phó lực lượng công an

Ngày 3-3, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2020, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, đã trả lời một số thông đến việc truy bắt, tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ" , 33 tuổi) thời gian qua.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết ngay từ đầu, lực lượng Công an đã xác định Tuấn "khỉ" là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bởi nhiều lý do.

Trong đó, lực lượng công an xác định Tuấn "khỉ" có súng AK, có thể có các loại vũ khí khác. Ngoài ra, Tuấn "khỉ" có kiến thức để đối phó với lực lượng công an.

"Bản thân Tuấn là người trong ngành công an, nhưng do không tu dưỡng rèn luyện, dính đến cờ bạc nên đã xảy ra vụ việc như vậy"- Thiếu tướng Tô Ân Xô cho hay.



Về việc phát hiện khu vực Tuấn "khỉ" lẩn trốn, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết đây là kết quả của việc kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, trong đó có phát động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm.

Sau khi Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt, Bộ Công an đã yêu cầu Công an TP HCM chỉ đạo Công an quận 11 kiểm điểm toàn bộ cán bộ, chiến sĩ. Công an huyện Củ Chi cũng phải thực hiện việc tương tự khi trên địa bàn xảy ra các tụ điểm đánh bạc.

Về nguồn gốc khẩu súng AK của Tuấn "khỉ" sử dụng, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết qua lời khai của một số đối tượng liên quan, khẩu súng này được mua ở Campuchia với giá 20 triệu đồng.

Đến nay, vụ án này đã khởi tố 17 đối tượng liên quan, trong đó chủ yếu là giúp sức cho Tuấn "khỉ" bỏ trốn.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 29-1 (mùng 5 Tết Canh Tý), Tuấn cùng với em họ là Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy đến sới bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM để đánh bạc.

Sau khi thua bạc, Tuấn rời đi rồi quay lại với khẩu AK. Nghi phạm này được xác định là người nổ súng vào đám đông tại sới bạc khiến nhiều người thương vong, cướp tiền và bỏ trốn khỏi hiện trường.