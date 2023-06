Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin về vụ gây mất an ninh trật tự tại Đắk Lắk

Tại hội nghị, thông tin nhanh về vụ việc gây mất an ninh trật tự tại Đắk Lắk, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, khoảng 0 giờ 35 phút, ngày 11/6 vừa qua, trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ việc có hai nhóm đối tượng có vũ khí, đột nhập tấn công trụ sở công an 2 xã: Ea Ktur và Ea Tiêu.

Hậu quả làm 11 người thương vong, trong đó có 9 người chết gồm: 4 đồng chí công an xã, 2 cán bộ xã và 3 người dân, 2 cán bộ công an xã bị thương; cùng 3 người dân tộc thiểu số bị khống chế làm con tin. Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã nhanh chóng tăng cường các lực lượng nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bao vây, phong tỏa các địa bàn có liên quan, bảo vệ trụ sở chính quyền, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân và truy bắt đối tượng. Cùng với đó, khẩn trương thực hiện chế độ chính sách, kịp thời thăm hỏi động viên gia đình các đồng chí hy sinh, bị thương; thăm hỏi động viên gia đình cán bộ, người dân bị nạn.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức chỉ rõ, với tinh thần quyết liệt tấn công truy bắt bằng được các đối tượng, đến nay lực lượng công an đã bắt và xử lý trên 50 đối tượng trực tiếp tham gia vào vụ việc. Hiện toàn bộ các đối tượng cầm đầu trong vụ việc này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và thu được nhiều vũ khí; giải cứu tuyệt đối an toàn 3 con tin. Đồng thời cho biết, qua khai thác ban đầu, số đối tượng bị bắt giữ phần nhiều là đối tượng trẻ, thực hiện hành vi do bị xúi giục, kích động qua không gian mạng và bị kích động chia rẽ giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số...

Theo đánh giá bước đầu, nguyên nhân do âm mưu của các thế lực thù địch, một số đối tượng Fulro lưu vong kích động một số người dân tộc thiểu số chia rẽ người Kinh với dân tộc thiểu số gây mất trật tự và gây tiếng vang ở nước ngoài. Vấn đề này, lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Về phương hướng, biện pháp trong thời gian tới, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, Bộ Công an sẽ tiếp tục truy bắt hết số đối tượng gây án, thu giữ toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ. Đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt; tiến hành công tác điều tra, xử lý nhanh chóng theo đúng quy định. Chỉ đạo rà soát toàn bộ phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh các địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm, nắm chắc tình hình và tham mưu cấp ủy, chính quyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, loại trừ yếu tố tiềm ẩn phức tạp, phát sinh từ sớm, từ xa.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bộ Công an đề nghị các cấp ủy, chính quyền tỉnh Đắk Lắk, các tỉnh Tây Nguyên và phụ cận đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận, nắm dân, gần dân, sát dân, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn bức xúc trong nội bộ nhân dân để giải quyết từ sớm, từ gốc và nâng cao cảnh giác của quần chúng nhân dân trước âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch phản động, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức nêu rõ: "Nếu không có đồng bào nhân dân tỉnh Đăk Lăk ủng hộ thì không thể trong một trong thời gian rất ngắn, lực lượng công an đã truy bắt được toàn bộ số đối tượng cầm đầu và hầu hết các đối tượng tham gia trực tiếp vụ việc. Trong quá trình truy bắt cũng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, người dân. Cho đến ngày hôm nay trên địa bàn huyện Cư Kuin và đặc biệt trên địa bàn hai xã cuộc sống đã trở lại bình thường, trở lại cuộc sống thanh bình vốn có"./.