Chàng trai vô tình gặp thầy giáo dạy Toán nhặt ve chai trên phố: Phải bán nhà, dùng lương hưu để trả nợ

Được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại khoảnh khắc chàng trai trẻ gặp lại thầy giáo dạy Toán cấp 2 trên phố đang khiến dư luận đặc biệt chú ý. Người thầy giáo tên Hùng cách đây 15 năm còn đứng trên bục giảng, dạy học cho các trò, vậy mà khi về hưu lại phải mưu sinh đầy vất vả trong đêm. Những hình ảnh đó khiến người xem không khỏi xót xa, chạnh lòng.

Người đăng tải đoạn clip là anh Trần Phước Thiện (28 tuổi, hiện đang làm việc tại TP.HCM). Chia sẻ trên Tri Thức - Znews, anh thiện cho hay clip được ghi lại trong một dịp anh về quê ở Cần Thơ cách đây không lâu. Khi vô tình gặp thầy trên phố, anh Thiện đã phải lái xe vòng đi vòng lại tới 3 lần thì mới chắc chắn đó là người thầy dạy mình môn Toán năm lớp 8.

Khoảnh khắc anh Thiện gặp lại thầy giáo dạy mình cách đây 15 năm gây xúc động. (Ảnh cắt từ clip)

Vì hoàn cảnh gia đình, người thầy gần 70 tuổi đã phải bán căn nhà trước đây. Tiền lương hưu cũng phải dùng để đem đi trả nợ. Giờ đây, thầy cùng vợ chỉ còn biết nương tựa vào nhau, cùng xách túi đi lượm ve chai trên phố để mưu sinh qua ngày, kiếm tiền chữa bệnh.

Cũng trong đoạn clip, anh Thiện đã gửi tặng thầy giáo cũ của mình 2 triệu đồng. Đây là số tiền được những người khác cùng chung tay hỗ trợ, mong thầy bớt chút nhọc nhằn. "Ngày xưa trên bục giảng, giờ lặng lẽ đi giữa phố thị. Thầy Hùng vẫn dạy con bài học lớn nhất đó là nghị lực và lòng biết ơn trong cuộc sống", anh Thiện chia sẻ đầy xúc động.

Hiện đoạn clip cùng câu chuyện về người thầy giáo dạy Toán vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ số đông.