Chàng trai Việt "cưa đổ" cô mẫu Tây xinh như thiên thần trên Tà Xùa, chuyện 7 năm hôn nhân mà toàn là ấn tượng "ngủ trưa"

Iryna Yang nói tiếng Việt khá tốt nhưng dân tình vẫn cười nghiêng ngả vì cả đoạn clip cô toàn nói "ngủ trưa" thành "ngủ chùa".

Một đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện của một cặp đôi vợ ngoại quốc, chồng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 7 năm gắn bó thu hút sự chú ý bởi những chia sẻ gần gũi, hài hước về cuộc sống hôn nhân.

Không phải những lời yêu thương quá ngọt ngào hay những câu chuyện lớn lao, hai vợ chồng lựa chọn cùng ngồi lại, nhìn về chặng đường đã qua, nói về những thói quen trong sinh hoạt hàng ngày, sự thay đổi của mỗi người và cả những dự định trong tương lai.

Trong cuộc trò chuyện, khi được chồng hỏi: "Anh đã thay đổi gì trong 7 năm qua?", người vợ ngoại quốc lập tức dành cho chồng những lời khen ngợi.

"Em thấy là anh đẹp trai hơn. Em thấy là anh có phong cách đẹp hơn. Nhưng mà em thấy là em cũng đóng góp vào việc này, vì em là stylish của anh đúng không?" - cô vợ hài hước chia sẻ.

Iryna Yang nói tiếng Việt khá tốt nhưng dân tình vẫn cười nghiêng ngả vì cả đoạn clip cô toàn nói "ngủ trưa" thành "ngủ chùa"

Không chỉ nhận xét chồng ngày càng đẹp trai, có phong cách ăn mặc đẹp hơn, cô còn vui vẻ nhận mình chính là người góp phần tạo nên sự thay đổi ấy. Cách nói chuyện vừa ngọt ngào vừa dí dỏm của người vợ khiến cuộc trò chuyện trở nên thú vị.

Đáp lại, người chồng cũng dành cho vợ lời khen không kém phần tình cảm: "Anh cũng thấy em ngày càng xinh đẹp hơn".

Chỉ là những lời nhận xét giản dị, nhưng điều khiến cuộc trò chuyện của hai vợ chồng trở nên đáng yêu chính là cách họ nhìn nhận về nhau. Sau 7 năm chung sống, thay vì chỉ nhắc đến những điều chưa hài lòng hay những thói quen khó thay đổi, cả hai vẫn nhìn thấy những điểm tích cực và không ngần ngại dành lời khen cho người bạn đời của mình.

Bên cạnh những lời khen, hai vợ chồng cũng thoải mái nói về những khác biệt trong thói quen sinh hoạt hàng ngày. Một người lớn lên ở Việt Nam, người còn lại đến từ một đất nước xa xôi, nên khi bắt đầu cuộc sống chung, cả hai không tránh khỏi những điều mới mẻ, thậm chí có phần trái ngược trong nếp sống.

Thế nhưng, sau nhiều năm chung sống, những khác biệt ấy dần trở thành điều quen thuộc. Cả hai không chỉ hiểu và chấp nhận những thói quen của đối phương mà còn "lây" cả cho nhau. Có những thói quen ban đầu chỉ thuộc về một người, nhưng sau 7 năm lại trở thành điều mà cả hai cùng làm.

Người vợ cũng có nhiều thay đổi trong quá trình gắn bó với chồng và cuộc sống tại Việt Nam. Đặc biệt, khả năng sử dụng tiếng Việt của cô ngày càng lưu loát, tự nhiên, giúp những cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng trở nên gần gũi và thú vị hơn.

Đặc biệt, cách hai vợ chồng nhìn vào những thay đổi tích cực của nhau cũng khiến câu chuyện hôn nhân trở nên ấm áp. Bởi sau nhiều năm gắn bó, việc vẫn nhận ra những điều tốt đẹp ở người bạn đời, biết ghi nhận và dành cho nhau những lời khen đôi khi cũng là cách để tình cảm được vun đắp mỗi ngày.

Người vợ ngoại quốc trong đoạn video là Iryna Yang (sinh năm 1996, đến từ Belarus), hiện đã có khoảng 8-9 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Chồng cô là người Việt Nam, có gia đình ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Chuyện tình của hai người bắt đầu vào năm 2017, khi Iryna có dịp đến Việt Nam và tình cờ gặp người chồng hiện tại trong một chuyến du lịch Tà Xùa.

Hai con người đến từ hai đất nước cách nhau gần 9.000 km, với những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và môi trường sống, lại có cơ duyên gặp gỡ trong một chuyến đi. Từ lần quen biết ấy, cả hai dần tìm hiểu, nảy sinh tình cảm rồi quyết định gắn bó lâu dài.

Sau khi kết hôn, Iryna ngày càng hòa nhập với cuộc sống tại Việt Nam. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng và gia đình, từ các bữa cơm, những sinh hoạt quen thuộc của gia đình Việt đến các chuyến du lịch, khám phá ẩm thực ở nhiều vùng miền.

Nhờ thời gian dài sinh sống tại Việt Nam, cô gái Belarus cũng ngày càng sử dụng tiếng Việt thành thạo. Qua những video được chia sẻ, Iryna cho thấy sự gần gũi, thoải mái khi trò chuyện bằng tiếng Việt, đồng thời thể hiện sự yêu thích đối với văn hóa và cuộc sống tại quê hương của chồng.

Nếu như chuyến du lịch Tà Xùa năm 2017 là cơ duyên đưa hai người xa lạ đến bên nhau, thì sau 7 năm hôn nhân, họ đã cùng xây dựng một cuộc sống chung với nhiều kỷ niệm, trải nghiệm và cả những thay đổi trong thói quen hàng ngày.

Sau 7 năm chung sống, họ không chỉ hiểu rõ những thói quen của nhau, thậm chí còn bị "lây" những thói quen ấy, mà vẫn luôn nhìn thấy những điều tích cực ở đối phương.

Và có lẽ, điều đáng yêu nhất trong cuộc hôn nhân của cặp đôi Việt - Belarus chính là sau từng ấy năm, khi được hỏi về sự thay đổi của người bạn đời, điều đầu tiên họ nghĩ đến vẫn là những lời khen dành cho người bạn đời của mình.