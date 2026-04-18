Chàng trai trẻ khóc nghẹn khi hơn 30 tấn cá tầm chết trắng hồ

Thái Lâm |

Sau trận mưa lớn, trang trại cá tầm của anh Quốc Khánh (xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) bị ngập sâu, bùn đất tràn vào khiến hơn 30 tấn cá chết. Sự cố ập đến khiến chàng trai trẻ suy sụp khi toàn bộ vốn liếng tích cóp suốt 2 năm gần như mất trắng.

Ngày 18/4, chia sẻ với Tiền Phong , anh Quốc Khánh cho biết: Anh gần như thức trắng sau cú sốc lớn khi trang trại nuôi cá tầm ở xã Lạc Dương của gia đình bị ngập nặng do mưa lớn, thiệt hại hơn 30 tấn cá.

Sự việc xảy ra trưa 13/4, thời điểm anh Khánh không có mặt tại trang trại. Qua hệ thống camera theo dõi từ xa, anh phát hiện mưa lớn khiến mực nước trong hồ dâng cao bất thường. "Khi tôi chạy về đến nơi, nước đã ngập sâu, bùn đất tràn vào làm nước đục ngầu. Chúng tôi cố xử lý nhưng không kịp. Đến tối, cá bắt đầu nổi trắng mặt hồ", anh kể.

Hơn 30 tấn cá tầm của anh Khánh chết trắng hồ chỉ sau 1 đêm.

Anh Khánh nghẹn giọng chia sẻ: "Sau sự cố, tôi thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng. Hiện, bản thân đang gánh khoản nợ hơn 1 tỷ đồng để đầu tư vào trang trại. Các cổ đông khác cũng vay vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Suốt 2 năm qua chỉ mong đến ngày bán lứa cá này để thu hồi vốn, giờ coi như mất trắng".

Sau khi vớt cá lên bờ kiểm đếm, anh Khánh bàng hoàng khi lượng cá chết lên đến hơn 30 tấn. Đây là lần đầu tiên anh phải đối mặt với thiệt hại lớn đến vậy. Quá sốc, anh đã đăng hình ảnh cá chết hàng loạt lên mạng xã hội như một cách chia sẻ nỗi đau và mong nhận được sự hỗ trợ.

Ngay sau đó, gia đình anh Khánh tổ chức bán "giải cứu" cá tầm chết. Trong khi giá thị trường khoảng 150 nghìn đồng/kg, gia đình chấp nhận bán với mức chỉ 30 - 50 nghìn đồng/kg để vớt vát phần nào.

Cá tầm chết nằm la liệt.

Anh Khánh cho biết thêm, anh bắt đầu nuôi cá tầm từ năm 2019. Mỗi lứa cá thương phẩm thường cần khoảng một năm chăm sóc, nhưng do giá cả biến động và tình trạng cạnh tranh nên anh kéo dài thời gian nuôi lên tới 2 năm để chờ thời điểm xuất bán. "Chi phí vận hành trang trại mỗi tháng hơn 200 triệu đồng. Trang trại từng nhập khoảng 40.000 con giống với giá 20.000 đồng/con, khoản đầu tư ban đầu rất lớn", anh Khánh cho hay.

Sau Lào Cai, Lâm Đồng là tỉnh thứ hai trong nước di thực và nuôi thành công những loại cá nước lạnh thương phẩm cao cấp này từ 20 năm trước. Hiện, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 120 cơ sở nuôi cá nước lạnh thâm canh, bán thâm canh. Trong đó tập trung chủ yếu tại các xã: Lạc Dương; Đam Rông 1,2,3,4; Bảo Thuận; Bảo Lâm 4, 5 và các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lang Biang -Đà Lạt,...

