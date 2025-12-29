Chàng trai sống nhờ máy thở, chỉ cử động một ngón tay vẫn điều hành doanh nghiệp

Chỉ có thể cử động một ngón tay và một ngón chân, phải sống phụ thuộc vào máy thở nhưng Li Xia (36 tuổi, sống tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc) vẫn điều hành trơn tru cả một nông trại thông minh và sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp của riêng mình. Câu chuyện về nghị lực phi thường của anh đã lay động hàng triệu người, trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ về ý chí sống, tri thức và sức mạnh của tình thân.

Li Xia nằm trên giường bệnh, phải nhờ đến máy thở để duy trì sự sống. (Ảnh: CCTV)

Từ khi mới 5 tuổi, Li đã được chẩn đoán mắc chứng loạn dưỡng cơ , một căn bệnh hiếm khiến các cơ dần thoái hóa. Bệnh tật khiến anh buộc phải bỏ học từ lớp 5, mở ra hành trình sống đầy thử thách và đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Không thể đến trường như bạn bè đồng trang lứa, Li tìm đến tri thức theo cách riêng. Việc học trở thành chỗ dựa tinh thần giúp anh vượt qua những năm tháng khó khăn nhất. Anh đặc biệt say mê vật lý và khoa học máy tính. Lần đầu tiên Li tiếp xúc với máy tính là thông qua cuốn sách giáo khoa mà em gái mang về nhà, và cuốn sách giản dị ấy đã mở ra cả một thế giới mới đối với anh.

“Mọi khái niệm trong cuốn sách đó đều khiến tôi tò mò,” Li từng chia sẻ. Anh đọc đi đọc lại cuốn sách, chờ đợi mỗi năm học mới chỉ để xem em gái sẽ mang về thêm những tài liệu nào liên quan đến máy tính. Niềm đam mê ấy lớn dần theo năm tháng, bất chấp cơ thể ngày càng suy yếu.

Càng trưởng thành, tình trạng sức khỏe của Li càng trở nên nghiêm trọng. Ban đầu, anh mất khả năng đi lại, sau đó không thể tự chăm sóc bản thân. Dần dần, ngay cả những sinh hoạt cơ bản như ăn uống hay thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Những năm gần đây, anh chỉ còn cử động được duy nhất một ngón tay và một ngón chân.

Năm 2020, Li rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Các bác sỹ phải mở khí quản để duy trì sự sống và thông báo với gia đình rằng anh có thể không còn sống được bao lâu. Tuy nhiên, Li đã vượt qua lằn ranh sinh tử. Đầu năm 2021, trong một lần tình cờ, anh biết đến khái niệm canh tác không cần đất. Ý tưởng kết hợp nông nghiệp hiện đại với công nghệ Internet vạn vật (IoT) bất ngờ lóe lên trong tâm trí, trở thành bước ngoặt lớn của cuộc đời anh.

Li phát triển thành công một hệ thống điều khiển thông minh hoàn chỉnh cho toàn bộ nông trại. (Ảnh: CCTV)

Chỉ với một ngón tay và một ngón chân, trong khi vẫn phải thở máy, Li bắt đầu lập trình bằng bàn phím ảo. Từng dòng lệnh được nhập một cách chậm rãi nhưng kiên định. Từ kiến thức tự học tích lũy suốt nhiều năm, anh phát triển thành công một hệ thống điều khiển thông minh hoàn chỉnh cho toàn bộ nông trại, cho phép giám sát và vận hành từ xa các khâu sản xuất.

Đằng sau thành công ấy là sự đồng hành thầm lặng nhưng to lớn của mẹ anh, bà Wu Dimei. Năm 2017, sau khi cha mẹ Li ly hôn, mọi trách nhiệm chăm sóc con trai đều dồn lên vai bà Wu. Mọi công việc cần thao tác trực tiếp tại nông trại, bà đều làm theo hướng dẫn chi tiết của Li.

Mẹ của Li, bà Wu Dimei, luôn bên cạnh anh và hiện là một phần không thể thiếu trong các kế hoạch kinh doanh của anh. (Ảnh: CCTV)

Từ một người thậm chí không biết mạch điện là gì, bà Wu dần trở thành “kỹ thuật viên siêu hạng”. Bà học cách hàn bo mạch, thiết lập hệ thống dây mạng, đấu nối mạch điện, bảo trì thiết bị nông nghiệp. Dưới sự chỉ dẫn từ xa của con trai, bà không ngừng học hỏi và hoàn thiện kỹ năng.

Một trong những thành tựu ấn tượng nhất gần đây là bà Wu tự tay lắp ráp thành công một chiếc xe tự lái điều khiển từ xa dùng để thu gom hàng hóa trong nông trại. “Giờ mẹ tôi đã có thể làm được mọi việc. Dù không hiểu lý thuyết, nhưng mẹ biết chính xác cách đấu dây và lắp đặt mọi thứ" , Li chia sẻ.

Hiện nay, nông trại thông minh của Li Xia đã vận hành ổn định và bắt đầu mang lại lợi nhuận. Không dừng lại ở đó, anh đang lên kế hoạch thử nghiệm thêm các công nghệ canh tác mới, trồng những loại cây như cà chua bi để đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Người thân đến thăm Li trong bệnh viện. (Ảnh: CCTV)

Câu chuyện của Li được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa và nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận được sự ủng hộ và cảm phục mạnh mẽ từ cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước nghị lực sống phi thường của anh và tình mẫu tử bền bỉ giữa hai mẹ con.

“Một người chỉ có thể cử động một ngón tay và một ngón chân nhưng vẫn trở thành doanh nhân thành đạt, anh ấy đã chứng minh rằng cuộc sống có vô vàn khả năng,” một cư dân mạng bình luận. Người khác xúc động viết: “Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói ‘người mẹ trở nên mạnh mẽ vì con’. Người mẹ lắp ráp chiếc xe, người con kiên trì theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp. Tôi thực sự đã rơi nước mắt".

Từ ranh giới sinh tử đến hành trình khởi nghiệp, câu chuyện của Li Xia không chỉ là thành tựu công nghệ hay kinh tế, mà còn là biểu tượng của ý chí con người, của tri thức vượt lên số phận và của tình yêu gia đình không gì lay chuyển.