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Chàng trai số hưởng nhất Vbiz đây rồi: Cả Hoa hậu lẫn Triệu Lệ Dĩnh Việt Nam si mê, biết chọn ai bây giờ?

Mộng Du
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Nói không ghen tị với chàng trai này là nói dối.

Sáng 1/10, bộ phim điện ảnh Bò Sữa Bay chính thức tung ra trailer mới dài 2 phút. Ngay lập tức, đoạn clip này đã viral khắp MXH nhờ cốt truyện "độc, dị, lạ" chưa từng có trên màn ảnh Việt. Bò Sữa Bay đưa khán giả quay ngược thời gian về một nông trường bò sữa ở Mộc Châu những năm 1990 nhưng lại cài cắm loạt chi tiết siêu thực xung quanh phi vụ đánh cắp công thức "sữa trẻ hóa". Giữa bối cảnh "mọi thứ có thể hóa điên" đó, netizen va phải một anh chàng nông dân có số hưởng nhất Vbiz lúc này. Đó chính là Trâu do nam diễn viên Nguyễn Hùng thủ vai.

Trailer Bò Sữa Bay

Qua trailer có thể cảm nhận được bầu không khí dồn dập, gấp gáp nhưng không kém phần hài hước của Bò Sữa Bay. Từ hình ảnh bốn anh em Trâu trong bộ đồng phục công nhân xanh đứng ngơ ngác giữa thảo nguyên, hoảng hốt trốn chạy trên chiếc xe tải cũ cho đến những phân cảnh đối đầu căng thẳng trong phòng thí nghiệm, tất cả hứa hẹn một hành trình "đổi đời" đầy rẫy kiếp nạn. Vì muốn thoát nghèo, bốn anh em khốn khổ này đã vô tình biến thành "chuột bạch" thử nghiệm cho công trình sữa chưa từng có trong lịch sử Việt Nam, đẩy họ vào những tình huống bi hài tréo ngoe.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Giữa bối cảnh quá "điên" đó, điểm chiếm trọn spotlight là bùng binh ái tình đau đầu giữa bốn nhân vật Trâu - San - Quân - Mai. Trong đó, nhân vật Trâu của Nguyễn Hùng được netizen đùa là người đàn ông số hưởng vì đưọc 2 mỹ nhân đem lòng yêu cùng lúc.

Đầu tiên phải kể đến Mai - nhân vật do Hoa hậu Tiểu Vy thủ vai. Nàng hậu sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng đẹp nhất Việt Nam lần này rũ bỏ hình tượng lộng lẫy để vào vai cô nhân viên ban đời sống của nông trường. Mai một lòng một dạ ôm mối tình si cuồng nhiệt với Trâu, năm lần bảy lượt nổi cơn ghen tuông lôi đình khi thấy "người trong mộng" có biểu hiện lạ.

- Ảnh 3.

Mai do Tiểu Vy thủ vai một lòng một dạ si mê Trâu (Nguyên Hùng)

- Ảnh 4.

Tạo hình mộc mạc, giản dị không át được hào quang của nàng hậu

Tuy nhiên, "tín hiệu tình yêu" của Mai đã bị uy hiếp khi Trâu "bắt kèo" tiếp cận San (Ngọc Xuân) để đánh cắp công thức sữa. Tréo ngoe một nỗi, từ ý đồ lợi dụng ban đầu, Trâu lại dần phải lòng San và San cũng đổ gục trước anh. Trong phim, Ngọc San hiện lên là một cô gái có vẻ nghiêm túc, kín đáo còn ngoài đời, cô được netizen ví von là Triệu Lệ Dĩnh phiên bản Việt nhờ gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt trong veo cùng nét đẹp thanh thuần, ngọt ngào.

San và Trâu hứa hẹn sẽ cùng Nguyễn Hùng tạo nên một câu chuyện tình mộc mạc nhưng kịch tính. Khán giả sẽ phải hồi hộp dõi theo liệu Trâu sẽ chọn hoàn thành canh bạc tiền bạc hay nghe theo tiếng gọi tình yêu, nhất là khi gã giang hồ chung tình Quân (Võ Điền Gia Huy) cũng đang làm mọi cách để cưa đổ San.

- Ảnh 5.

Trâu và San lại phải lòng nhau mất rồi

- Ảnh 6.

Nhan sắc xinh đẹp như Triệu Lệ Dĩnh phiên bản Việt của Ngọc Xuân khiến Quân (Võ Điền Gia Huy) cũng si mê

Bên cạnh nội dung phim, Bò Sữa Bay còn ghi điểm bởi phần nhìn đậm chất điện ảnh. Màu phim mang tone xanh - xám hoài niệm của những năm 1990, tạo nên một không gian vừa thực vừa ảo, vừa có nét bình dị của những công nhân lại vừa mang màu sắc dị biệt. Giữa khung cảnh thảo nguyên Mộc Châu thơ mộng, thiên nhiên rộng lớn hiện lên như một chất xúc tác làm mềm đi những cú "quay xe" kịch tính và nhịp phim dồn dập của tác phẩm.

Được nhào nặn bởi đạo diễn Gen Z Nguyễn Phạm Thành Đạt và nhà sản xuất mát tay Nguyễn Hữu Tường Vi (người đứng sau thành công của Mai, Nhà bà Nữ), Bò Sữa Bay được kỳ vọng sẽ là một điểm nhấn độc lạ tại phòng vé Việt trong thời gian tới.

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bò sữa

Nguyễn Hùng

Tiểu Vy

ngọc xuân

võ điền gia huy

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