Chàng trai qua đời để lại toàn bộ tiền cho bạn gái chữa bệnh hiểm nghèo: Anh ước kiếp sau có thể gặp lại em

Câu chuyện cảm động đang gây bão mạng xã hội Trung Quốc, một chàng trai trẻ qua đời vì bệnh nặng đã để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho người yêu cũ - cô gái đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo - cùng một bức thư tuyệt mệnh chứa chan tình yêu và sự hy sinh.

Nhân vật chính là cô Hu Xinyao (22 tuổi, sống tại Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc). Hu mắc bệnh mạch máu suốt 8 năm, dẫn tới suy thận, phải điều trị tốn kém hàng tháng.

Năm ngoái, Hu quen Xiao, một cảnh sát phụ trợ ở Nội Mông qua bạn bè. Xiao nổi tiếng hiền lành, hướng nội và giàu lòng nhân ái. Dù biết Hu bệnh nặng, anh vẫn ở bên chăm sóc. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Bất chấp căn bệnh hiểm nghèo của Hu, Xiao vẫn tận tâm chăm sóc cô, và hai người chẳng bao lâu sau đã đem lòng yêu nhau - Ảnh: SCMP

Tuy nhiên chỉ sau hai tháng, bệnh tình Hu trở nặng. Vì áy náy, Hu chủ động chia tay Xiao, nói: “Tôi không thể cho anh một gia đình. Ở bên tôi chỉ làm anh lỡ dở tương lai”.

Sau chia tay, Hu sống một mình, dựa vào tiền quyên góp và các khoản vay để trang trải viện phí khoảng 20.000 nhân dân tệ/tháng (hơn 74 triệu đồng). Cô bán nước trái cây, viết tiểu thuyết online để kiếm thêm thu nhập.

Ngày 31/8, một người bạn của Xiao mang tới cho Hu lá thư và 50.000 nhân dân tệ (khoảng 7.000 USD). Khi đó cô mới biết Xiao đã qua đời ở tuổi 26 vì viêm tụy cấp.

Trong thư, Xiao viết rằng 2 tháng bên Hu là "thời gian quý giá và hạnh phúc nhất" trong đời anh. Ngay cả sau khi chia tay, anh vẫn âm thầm chi trả tiền viện phí cho Hu mỗi tháng. Anh bày tỏ hy vọng nếu có kiếp sau sẽ được đoàn tụ với Hu và dành nhiều thời gian bên cô hơn.

Xiao cũng nhắc đến ước mơ của Hu về việc lập "ngôi nhà cho bệnh nhân" - điều mà anh luôn ghi nhớ.

Anh viết: "Anh đã trao cho em toàn bộ tiền tiết kiệm để giúp em thực hiện ước mơ. Anh mong nơi nhỏ bé này sẽ giúp được nhiều bệnh nhân và cứu thêm nhiều người".

Theo kế hoạch, "ngôi nhà cho bệnh nhân" sẽ mở cửa vào tháng 10. Hu đang tìm thuê mặt bằng và mua sắm thiết bị y tế.

Trong thư, Xiao còn thú nhận anh tải Douyin - mạng xã hội ở Trung Quốc - chỉ để xem video của Hu. Xiao cũng động viên Hu tiếp tục chiến đấu với bệnh tật: "Dù khó khăn đến đâu, xin em hãy kiên trì và sống thay cho anh. Nếu có kiếp sau, anh muốn được gặp lại em. Lần này, anh sẽ ở bên em lâu hơn nhiều".

Hu từng không tin vào tình yêu nhưng chính Xiao đã tiếp thêm cho cô sức mạnh - Ảnh: SCMP

Hu chia sẻ rằng cô run rẩy và bật khóc khi đọc bức thư. "Tôi từng không tin vào tình yêu, nhưng giờ thì tin rồi", cô nói.

Sau khi nhận tiền, Hu liên lạc với cha mẹ Xiao để trả lại, nhưng họ từ chối, bởi trân trọng di nguyện cuối cùng của con trai. Trong lễ hỏa táng của Xiao, Hu mang hoa đến tiễn biệt anh lần cuối.

Cô nói bây giờ, cô coi cha mẹ Xiao như cha mẹ mình. Còn sống ngày nào, cô sẽ chăm sóc họ hết sức có thể. Câu chuyện của hai người đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, với các bài đăng liên quan thu hút hơn 40 triệu lượt xem.

Một người dùng mạng bình luận: "Những lời của Xiao khiến tôi bật khóc. Anh ấy thật trung thành và nhân hậu. Cảm ơn Xiao đã cho chúng ta thấy thế nào là tình yêu đích thực".

Một người khác động viên: "Hu, xin hãy mang theo tình yêu của Xiao và sống thật dũng cảm".

Theo SCMP