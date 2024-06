Chàng trai gen Z biến người mẹ thợ hồ U70 thành 'idol mạng'

Bà Cúc cover ca khúc "Đừng làm trái tim anh đau" của ca sỹ Sơn Tùng M-TP nhận về hơn 10 triệu view.

Cuối năm 2022, những video hát nhạc trẻ của bà Lê Thị Cúc (hiện 62 tuổi, sống ở Tứ Kỳ, Hải Dương) bất ngờ lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội TikTok. Người phụ nữ U70 được cộng đồng mạng yêu thích bởi sự hồn nhiên rất dễ thương, nét yêu đời và nguồn năng lượng tích cực.

Các video của bà Cúc - do chính con trai là Nhật Bảo Luân (23 tuổi) thực hiện - thu hút hàng triệu view và hàng nghìn lượt tương tác. Kênh Tiktok của hai mẹ con hiện có gần 125 nghìn người theo dõi và 1,5 triệu lượt thích.

Bà Lê Thị Cúc trở thành ngôi sao mạng nhờ con trai.

Bà thợ hồ thành "idol mạng" Gia đình bà Cúc có hoàn cảnh đặc biệt, chỉ hai mẹ con sống cùng nhau. Là vận động viên bơi nên từ nhỏ, Bảo Luân đã phải sống xa mẹ. Khi không còn theo đuổi lĩnh vực bơi chuyên nghiệp, anh trở về nhà sống cùng với mẹ thì mẹ đã già.

Trước đây, bà Cúc cũng lăn lộn mưu sinh với rất nhiều công việc để nuôi con, trong đó thợ hồ và thợ may là nghề chính. Do làm công việc nặng lâu ngày, năm 2019, bà trải qua cuộc phẫu thuật cột sống và sau đó không thể tiếp tục làm công việc nặng nhọc. Bà nghỉ việc thợ hồ mà chỉ ở nhà làm may. Do có bệnh tim nên sức khoẻ bà rất yếu.

Lo mẹ ở nhà lâu sẽ buồn, Bảo Luân rủ mẹ hát nhạc trẻ rồi làm clip đăng lên mạng xã hội. Mục đích ban đầu của chàng trai này chỉ là để mẹ có những giây phút vui vẻ, quên đi bệnh tật. Luân cũng muốn dùng âm nhạc để mẹ con gắn bó, gần gũi nhau hơn.

"Sau khi lên ý tưởng biến mẹ thành 'idol mạng', mình không cho mẹ hát nhạc bolero mà động viên bà hát các bài nhạc trẻ, đang là 'trend' trên mạng. Ban đầu, mẹ không đồng ý vì không thích nghe những ca khúc này, nói chi tới chuyện hát. Tuy nhiên, vì chiều mình, mẹ đồng ý hát thử một vài bài ", Bảo Luân kể.

Bà Cúc thích âm nhạc nhưng chỉ thích dòng nhạc trữ tình, êm ái, do đó việc thử sức với dòng nhạc trẻ khiến bà gặp khó khăn. Tuy vậy, từ những video đầu tiên, nhờ không ngại ngùng trước ống kính nên hai mẹ con làm việc hết sức vui vẻ, ăn ý với nhau.

Hai mẹ con vui vẻ tập luyện cùng nhau.

Sau khi những clip đầu tiên "lên sóng" nhận được sự quan tâm và ủng hộ lớn từ mọi người, Bảo Luân cùng mẹ ra thêm nhiều sản phẩm hơn. Do thích Sơn Tùng M-TP nên bà Cúc thường chọn cover những bài hát của ca sỹ này. Ngoài ra, bà cũng hát lại các bài nhạc trẻ sôi động của một số ca sỹ được giới trẻ yêu thích khác như Mono, Hoàng Thùy Linh, Jack…

Các video ca nhạc của hai mẹ con bà Cúc ngày càng được thực hiện chỉn chu và công phu hơn. Họ thường tập hát vào buổi tối và những ngày cuối tuần, tranh thủ thời gian rảnh rỗi buổi trưa để quay video.

Người phụ nữ U70 cho biết: " Trước đây tôi chưa từng hát hay tham gia văn nghệ nên để học thuộc một bài hát và quay video hoàn chỉnh, tôi gặp khá nhiều khó khăn. Do tuổi cao cùng với giọng hát chưa tốt nên với các bài có nhịp điệu nhanh, tôi thường phải tập lâu hơn. Ban đầu tôi cũng rất mệt và nản nhưng được con trai động viên, tôi càng có động lực cố gắng".

Trước khi quay video, Bảo Luân phải hướng dẫn mẹ từ biểu cảm đến các động tác sao cho phù hợp với bài hát. Có những bài khó, hai mẹ con mất cả tuần tập luyện mới thuần thục, nhưng cũng có những bài hát đơn giản, chỉ quay một buổi tối là xong.

Đằng sau những video triệu view đó, Bảo Luân đóng rất nhiều vai trò trong quy trình sản xuất, từ việc thu âm, chỉnh âm, quay dựng đến tạo hiệu ứng… Chàng trai gen Z mê ca nhạc từ nhỏ nên đã nhân cơ hội này tự mày mò học hỏi làm từ A đến Z, không học qua bất kỳ trường lớp nào.

Ngoài công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, Bảo Luân cũng dạy thêm nhạc tại nhà.

Studio tại nhà của Bảo Luân.

Bảo Luân đưa mẹ đi xem show ca nhạc.

Xoá khoảng cách thế hệ nhờ mạng xã hội Trở thành "idol mạng", bà Cúc dành thời gian đọc hết các bình luận và những lời khen, động viên của mọi người. Những bình luận đó như liều thuốc bổ để bà vui vẻ hơn, sức khoẻ và tinh thần cũng được cải thiện rất nhiều.

Bà cũng cảm thấy gần gũi hơn với con trai hơn, hạnh phúc khi được cùng con làm những điều mà trước đây chưa bao giờ hai mẹ con cùng làm với nhau. Khi những video được lan toả rộng hơn, bà con trong làng cũng gửi lời chúc và hỏi han, động viên bà làm thêm nhiều video hơn nữa.

Chia sẻ về những khó khăn khi làm việc chung, Bảo Luân nói: "Mẹ Cúc sinh năm 1963, còn mình sinh năm 2001, hai thế hệ cách nhau rất xa nên quá trình sản xuất video đôi lúc có sự bất đồng. Nhưng sau những lần như vậy, hai mẹ con đã hiểu nhau hơn, rồi từ đó khoảng cách được thu hẹp lại".

Là gen Z, Bảo Luân cảm thấy giữa con cái với bố mẹ có một khoảng cách rất lớn, nhiều người thấy khó khăn trong việc thể hiện tình cảm với bố mẹ. Có những người trẻ chia sẻ với anh rằng khi lên thành phố học và làm việc, họ không bao giờ dám chia sẻ hình ảnh của bố mẹ lên mạng xã hội vì ngại. Họ ngại vì bố mẹ ở nông thôn, ăn mặc quê mùa, khiến họ xấu hổ với bạn bè.

Chính vì vậy, với những video của hai mẹ con, Bảo Luân không chỉ muốn truyền tải được sự yêu đời, lạc quan của người lớn tuổi trong cuộc sống mà còn gửi thông điệp đến các bạn trẻ rằng: "Các bạn hãy quan tâm và chăm sóc bố mẹ, đó là người đã vất vả nuôi dưỡng các bạn khôn lớn thành người. Mọi người đừng ngại ngùng, hãy yêu thương cha mẹ bằng nhiều cách khác nhau khi còn có thể".

Khoảng khắc đáng yêu thường ngày của hai mẹ con.

Bảo Lâm tâm sự thêm, do mẹ anh không phải là người hát tốt nên họ không quá tập trung vào sự chỉn chu trong âm nhạc. Trong tương lai, hai mẹ con anh không chỉ đơn thuần làm ra những video hát vui nữa, mà sẽ làm những video ngắn mang những giá trị tích cực gửi tới mọi người.

Lâm cho biết, sau khi nổi tiếng, một số công ty mời gọi quảng cáo nhưng anh từ chối vì không muốn là lợi dụng hình ảnh của mẹ để kiếm tiền mà chỉ muốn lan toả những giá trị tới cộng đồng.

"Thấy mẹ ngồi đọc bình luận cười tủm tỉm cả ngày, lúc nào cũng giữ được năng lượng, khoẻ khoắn và ăn uống tốt hơn, mình cảm thấy thật sự rất vui. Mình rất biết ơn những cô chú, anh chị đã gửi những lời chúc tới mẹ Cúc, nhờ những động lực này mà mình yên tâm phát triển công việc", Bảo Luân tâm sự.