Chàng trai chạy xe ôm chiếm trọn spotlight trong clip đánh ghen trên phố Lý Nam Đế: 'Chị vợ nhờ mình vượt lên chặn đầu xe LX 570 và quay lại sự việc'

Vụ đánh ghen ầm ĩ trên phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội từ chiều ngày 15/9 vẫn chưa hết gây xôn xao. Dân tình đang share nhau rất nhiều đoạn clip các góc máy của người đi đường quay lại được đăng tải khiến nhiều người bức xúc với hành động đánh vợ, bênh bồ của anh chồng và đồng cảm với người vợ.

Bên cạnh đó, ngoài 3 nhân vật chính thì cư dân mạng cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến 2 nhân vật phụ là người phụ nữ xăm trổ mặc váy màu ghi bất ngờ xông vào "ma trận" ghen tuông này và nam thanh niên được cho là xe ôm chạy vòng ngoài.

Được biết, anh xe ôm chở chị vợ đi theo dõi và đánh ghen chồng. Tuy không động tay động chân nhưng dân mạng đánh giá là "thám tử chất lượng" bởi hàng loạt vai trò như mở cửa xe, cầm túi hộ, điều tiết giao thông và quay video.

Ngay sau khi clip trên được chia sẻ, dân mạng ngay lập tức bắt tay vào cuộc truy tìm danh tính các nhân vật trong đoạn clip đánh ghen nói trên. Trong khi dân tình vẫn đang tò mò về danh tính của nam thanh niên này thì chiều 16/9, một dân mạng đã chia sẻ hình ảnh chụp cùng anh tài xế xe công nghệ.

Theo như tìm hiểu được biết, tài xế xe ôm công nghệ xuất hiện trong đoạn clip chiều qua là B.Đ.D.

Liên hệ với B.Đ.D - nam thanh niên này cho biết anh không hề biết người phụ nữ bắt xe để đi đánh ghen, "Mình chỉ là tài xế xe ôm công nghệ. Mình đón chị này (người vợ trong clip đánh ghen) từ Cửa Nam (Hà Nội). Mình có hỏi chị ấy đi đâu thì chị này bảo cứ chở đi. Khi đến đường Lý Nam Đế thì chị khách bảo mình vượt lên chiếc xe LX 570 xong nhờ chặn lại vì chồng chị ấy đang trên xe. Sau đó, người này có nhờ mình quay lại clip toàn bộ sự việc".

Gặp tình huống bất ngờ khi chở khách, chàng xe ôm công nghệ cho biết, "Lúc ấy mình cũng hơi sợ nhưng do từng học võ nên cũng cố gắng can ngăn. Với lại mình nghĩ nên can ngăn để tránh tình huống xấu xảy ra với cả 2 bên".

Nam tài xế xe ôm công nghệ xuất hiện trong đoạn clip đánh ghen thu hút sự chú ý. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, Đ.D cũng chia sẻ, dù thấy xô xát, giằng co nhưng anh không xông vào bênh bên nào cả bởi, "Mình nghĩ nếu lúc đó mình vào can thiệp dễ gây hiểu nhầm và sự việc sẽ không kiểm soát được. Trong suốt quá trình chạy xe ôm công nghệ mình chưa gặp tình huống tương tự như vậy khi nào. Đến giờ nghĩ lại mình vẫn thấy sợ".

Chia sẻ thêm với chúng tôi, thanh niên này cho biết, sau khi đoạn clip đánh ghen được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, anh biết là sự xuất hiện của mình trong sự việc trên đã thu hút sự chú ý của dân mạng.

"Mình có biết hình ảnh của mình đã được chụp lại và chia sẻ. Sự việc trên cũng ảnh hưởng khá nhiều đến công việc chạy xe của mình nên cũng mong báo chí truyền thông đính chính thông tin, mình chỉ là lái xe công nghệ và không hề liên quan hay quen biết gì với những người trong đoạn clip đánh ghen trên phố Lý Nam Đế".