Chàng trai 21 tuổi bị tai nạn chết não đúng rạng sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ: Gia đình gạt nước mắt quyết định hiến tạng, 4 cuộc đời được hồi sinh!

Trao đổi với phóng viên vào sáng mùng 6 Tết, TS.BS Cao Mạnh Thấu (Phó Trưởng khoa Khoa Ung bướu và Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) chia sẻ, trong 500 trường hợp bị tai nạn giao thông được ghi nhận tại bệnh viện trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, có 1 trường hợp rất đặc biệt. Đó là bệnh nhân nam, tên T.H.Đ, 21 tuổi (quê ở Khoái Châu, Hưng Yên).

“Bệnh nhân bị tai nạn giao thông, nhập viện lúc 3 giờ sáng mùng 1 Tết. Bệnh nhân được tiếp nhận trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng”, BS Thấu chia sẻ. Mặc dù được đội ngũ trực hồi sức cấp cứu hết sức cứu chữa từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, bệnh nhân đã không thể qua khỏi, test chết não 3 lần.

Trung tâm vận động hiến mô tạng cùng đội ngũ vận động hiến mô tạng đã có buổi trò chuyện chân thành, xúc động cùng người nhà bệnh nhân. Người nhà bệnh nhân sau đó đưa ra nguyện vọng tha thiết, muốn hiến tạng con trai mình để cứu người bị suy gan, suy thận, hồi sinh người bệnh đang còn thiếu những mảnh ghép sự sống.

TS.BS Cao Mạnh Thấu chia sẻ về trường hợp nam thanh niên 21 tuổi bị chết não. (Video: Như Hoàn)

Và thế là ngay mùng 6 Tết, Bệnh viện tiến hành họp hội đồng chết não, tiến hành ghép đa tạng: Gan, tim, 2 thận, lấy một số mô… “Để duy trì hoạt động này, toàn thể nhân viên hồi sức cũng như đội ngũ vận động hiến mô tạng đã vận động để có 1 ca ghép tạng được diễn ra”, BS Thấu chia sẻ thêm.

Đến chiều và tối ngày mùng 6 Tết, trên page của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức ngập tràn những hình ảnh, thước phim khiến người xem xúc động rơi nước mắt. Trong phòng mổ, các y bác sĩ cúi đầu tri ân trước nghĩa cử cao đẹp của người hiến chết não. Một lời tạm biệt khẽ khàng, 4 cuộc đời được hồi sinh.

(Ảnh: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức)

Tất cả các khâu từ hồi sức, chẩn đoán chết não, chụp mạch, hội chẩn đến chuẩn bị phòng phẫu thuật, mọi bộ phận khẩn trương phối hợp, chắt chiu từng phút để giữ lại cơ hội mong manh cho người bệnh. Thực sự, các bác sĩ đã chắt chiu từng phút, trân quý từng món quà sự sống. Bệnh nhân được ghép tim là một cậu thanh niên vừa tròn 18 tuổi, đang bị suy tim toàn bộ, sự sống mỏng manh. Bệnh nhân được ghép gan hiện cũng đang bị xơ gan trên nền viêm gan B phát hiện 3 năm nhưng chưa điều trị. 2 bệnh nhân khác được ghép thận, đều đang ở giai đoạn bệnh vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại, các bệnh nhân đều có tiên lượng tốt sau phẫu thuật.

Ngay mùng 6 Tết Nguyên đán 2026, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một hành trình hồi sinh lặng lẽ nhưng phi thường đã diễn ra. Từ nghĩa cử hiến tạng của người bệnh chết não, sự sống được trao gửi lại cho 4 bệnh nhân đang ở ranh giới mong manh của sinh - tử. 4 cuộc đời bước qua cánh cửa tuyệt vọng để trở về với nhịp đập của hy vọng.

Đằng sau mỗi ca ghép tạng thành công là những giờ phút căng thẳng đến nghẹt thở, là sự tận tụy không mệt mỏi của đội ngũ y bác sĩ. Dù ngày thường hay những ngày Tết đoàn viên, bệnh viện vẫn sáng đèn, những ca phẫu thuật vẫn nối dài trong đêm, những nhịp tim vẫn được níu lại nơi lằn ranh sinh tử.

Mỗi ca ghép thành công không chỉ là một kỳ tích y khoa, mà là điểm chạm của lòng nhân ái và sự tận tâm, là khoảnh khắc những cuộc đời được trao lại cơ hội hồi sinh, rời giường bệnh với nụ cười hạnh phúc.