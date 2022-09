Chàng trai 10x chinh phục 12 suất học bổng ở Mỹ

Trương Khánh Hưng giành được học bổng của 12 đại học Mỹ. Cụ thể, Hưng nhận học bổng 4 năm của University of South Florida (36.000 USD), Denison University (49.400 USD), DePauw University (44.500 USD), Beloit College (45.000 USD), Luther College (38.830 USD), Augustana College (37.500 USD), Knox College (178.000 USD), University of Cincinnati (10.000 USD), Valparaiso University (112.000 USD), SUNY Binghamton University (28.000 USD), SUNY University at Buffalo (40.000 USD) và Elon University (34.000 USD).

Đại học South Florida là ngôi trường Hưng theo học ngành Khoa học máy tính, được thành lập năm 1956, hiện có hơn 49.000 sinh viên theo học đến từ 157 quốc gia trên thế giới. Trường đào tạo hơn 120 chương trình đại học và 130 chương trình sau đại học. South Florida là trường đại học lớn thứ 9 tại Mỹ; 1 trong 81 trường đại học công lập đạt hạng 1 về các hoạt động nghiên cứu cấp cao; được xếp hạng 5 toàn nước Mỹ trong số 1.100 trường đại học về thành công của sinh viên (theo đánh giá của tổ chức Eduventures Student Success Rating 2018).