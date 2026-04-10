Chàng Tây du lịch Đà Nẵng hái dừa thoăn thoắt khiến dân mạng phục lăn

Clip du khách Tây hái dừa khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @ms.dory.948)

Mới đây, một tài khoản ẩn danh chia sẻ câu chuyện hài hước về vị du khách Tây tại Đà Nẵng, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Người này thấy chàng trai Tây đang ngồi uống nước dừa liền hỏi mua dừa ở đâu; anh liền chỉ lên cây dừa, ý bảo là vừa hái xuống.

Người quay clip không tin, nghĩ vị du khách nước ngoài chỉ đang đùa mình, chẳng ngờ chàng trai không nói nhiều mà chứng minh bằng hành động, khoe luôn kỹ năng hái dừa điêu luyện. Anh bám chặt tay vào thân cây, chân trèo thoăn thoắt, chỉ khoảng chục giây đã leo tít lên ngọn. Rất nhanh chóng, hai quả dừa được thả xuống đất.

Clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Người xem kinh ngạc trước khả năng leo dừa của vị du khách. "Kỹ năng này không phải do tập luyện mà có, đây chắc chắn là bản năng gốc của người con Việt Nam bị thất lạc sang phương Tây rồi".

"Lúc đi là du khách, lúc về thành thợ hái dừa thuê. Chuyến du lịch này chẳng những không tốn tiền mà còn có thêm nhiều kỹ năng sống bổ ích"; "Thị phạm hái xong hai quả dừa, anh Tây nhẹ nhàng nói: 'Ở nước tôi chúng tôi không làm thế, nhưng ở Đà Nẵng thì tôi là người bản địa'. Đỉnh cao của sự hòa nhập văn hóa là đây chứ đâu"; "Chủ quán dừa tính bán cho anh quả dừa 30k, ai ngờ anh leo lên hái luôn cả cây. Phen này lỗ vốn với anh du khách hệ vận động viên leo núi rồi"...

Thanh Tùng viết: "Khi bạn sinh ra ở phương Tây nhưng linh hồn lại thuộc về những rặng dừa miền Trung. Nhìn cái chân đẩy điêu luyện thế kia thì chắc chắn kiếp trước anh từng có thâm niên 'chốt đơn' dừa trên ngọn rồi. Chắc chắn anh chỉ muốn chứng minh là dừa này sạch, hái tận ngọn, không chất bảo quản".

Dân mạng không khỏi bất ngờ bởi kỹ năng hái dừa vô cùng thượng thừa. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều cư dân mạng còn hiến kế rằng anh nên mở tiệm dừa ở Việt Nam, đảm bảo kiếm bộn tiền. "Đã tìm ra mô hình kinh doanh bền vững cho anh trai, khai trương tiệm 'Dừa Tây Hái Tay'. Cam kết dừa tươi 100%, khách chỉ cần chỉ quả nào, chủ tiệm treo lên hái quả đó trong 10 giây. Với vẻ đẹp trai này cộng với kỹ năng thượng thừa thì ngày bán nghìn quả là chuyện nhỏ", Mỹ Lệ bình luận.

Hà Trang pha trò: " Hội những người thợ hái dừa Việt Nam đang ráo riết tìm địa chỉ tiệm của anh để xin làm đệ tử. Kiểu này anh mà mở tiệm thật thì mấy chú hàng xóm chỉ có nước giải nghệ, vì làm sao cạnh tranh nổi với trai Tây bán dừa Việt được".

Xem clip, không ít bạn trẻ cho rằng đặc điểm thiên nhên Việt Nam tạo ra các hoạt động vui chơi giản dị thu hút sự tò mò của du khách. Kim Chi bình luận: " Đúng là thiên nhiên Việt Nam luôn biết cách 'làm khó' du khách. Ở nước người ta dừa nằm trong siêu thị, sang nước mình dừa nằm tít trên ngọn cây cao 10m. Chắc chắn trải nghiệm này thật khó quên".

Hoàng Anh viết: "Khách Tây sang Việt Nam chỉ thích đi hái dừa, trồng rau, chăn bò, đuổi vịt... Nói chung những cái gì nước họ không có thì lại càng tò mò. Thay vì xây dựng những khu giải trí đắt đỏ, cứ để khách hòa mình vào thiên nhiên giản dị thế này lại hay. Sắp tới chắc phải có thêm tour một ngày làm 30 nghề Việt Nam cho du khách đảm bảo đắt hàng".