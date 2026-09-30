Chàng rể Israel về Tuyên Quang ra mắt, mẹ vợ ra điều kiện quan trọng, làm được mới xem xét

Gia đình neo người nên khi nghe con gái nói đang yêu một chàng trai ngoại quốc, bà Nguyệt rất buồn và lo lắng.

Rể Tây biết câu: "Chè Thái, gái Tuyên"

Khi biết con gái yêu một người đàn ông ngoại quốc, bà Nguyễn Thúy Nguyệt (60 tuổi, giáo viên về hưu, ở Tuyên Quang) rất buồn và lo lắng. Lý do là bởi gia đình bà neo người, chồng đã qua đời, chỉ còn 3 mẹ con. Nếu con gái lấy chồng rồi theo chồng ra nước ngoài sinh sống, bà sẽ rất hụt hẫng.

Mặc dù vậy, khi gặp Eliya Sabri (30 tuổi, quốc tịch Israel, chủ một công ty về lĩnh vực xuất nhập khẩu), bà Nguyệt vẫn giữ thái độ niềm nở, thân thiện. Thời điểm đó, Eliya chỉ bập bẹ nói được 1 -2 câu tiếng Việt, tất cả phải phụ thuộc vào Bella Nhung (35 tuổi, con gái bà Nguyệt, chủ phòng khám lĩnh vực thẩm mỹ) phiên dịch.

Bà Nguyễn Thúy Nguyệt.

Vợ chồng Bella Nhung và Eliya Sabri.

Dù buổi gặp gỡ diễn ra rất vui vẻ song trong thâm tâm, bà Nguyệt vẫn chưa đồng ý. Khi thấy Nhung buồn, Eliya hỏi và được bạn gái chia sẻ nỗi lòng của mẹ. Chàng trai Israel bày tỏ: “Tôi hiểu việc người mẹ lo lắng, bảo vệ con gái của mình là hết sức bình thường. Khi gặp tôi, mẹ đã rất tươi cười, thân thiện. Tôi thấy mẹ là một người phụ nữ tốt vì bà không để những nỗi lo trong lòng ảnh hưởng đến cách đối xử với tôi”.

Sau đó, bà Nguyệt cũng ra điều kiện rằng Eliya phải học được tiếng Việt thì mới đồng ý cho tìm hiểu Nhung chứ chưa nói đến chuyện có gả hay không. “Mẹ bảo là không biết tiếng Việt thì mẹ không cho về nhà mẹ”, Eliya dí dỏm nhắc lại. Thời điểm đó, anh cũng hứa với mẹ rằng trong vòng 6 tháng sẽ học được khoảng 60% tiếng Việt.

Nói là vậy nhưng đến hiện tại, Eliya mới học được khoảng 50%, và được mẹ vợ châm chước rất nhiều. Eliya cũng biết được câu: "Chè Thái, gái Tuyên" và bày tỏ tự hào khi mình kết hôn với một người phụ nữ đẹp và có người mẹ vợ cũng rất đẹp.

Cặp đôi kết hôn cuối năm 2025.

Bella Nhung và Eliya đang tận hưởng những tháng ngày vợ chồng son hạnh phúc.

Trong thời gian hẹn hò, Nhung cũng thường đưa Eliya về quê chơi. Mỗi lần gặp, bà Nguyệt cảm nhận chàng rể tương lai là người cởi mở, biết quan tâm. Thấy mẹ ra đón là Eliya ôm, hỏi thăm: “Con chào mẹ, mẹ có khỏe không? Dạo này mẹ thế nào?”.

Nhung cũng thuyết phục mẹ rằng Eliya là người rất tốt, biết quan tâm, yêu thương. Cô mong mẹ suy nghĩ lại vì cô đã chọn được người rất tâm đầu ý hợp. Cuối cùng, bà Nguyệt ra thêm một điều kiện là nếu Eliya đồng ý định cư ở Việt Nam thì bà mới chấp nhận. Eliya đã đồng ý và cuối năm 2025, cặp đôi tổ chức đám cưới.

Bà thông gia Israel hoảng hốt khi được mời ăn một món

Gia đình Eliya có mẹ, chị gái, em gái và một người bạn của em gái sang dự. Gia đình nhà trai cũng thực hiện đầy đủ các thủ tục theo phong tục cưới hỏi truyền thống tại Việt Nam. Đặc biệt, trong ngày cưới, mọi người vô cùng bất ngờ khi thấy gia đình họ nhà trai lên sân khấu hát hò, nhảy múa rất vui vẻ, thoải mái, “hòa tan” với văn hóa của người Việt.

Tình cảm giữa 2 gia đình thông gia rất tốt đẹp. Trong thời gian gia đình Eliya sang Việt Nam, họ đã có rất nhiều kỷ niệm thú vị, hài hước.

Dù không biết tiếng, không biết dùng google dịch nhưng 2 bà thông gia vẫn tự đưa nhau đi chơi và chỉ nói chuyện bằng ngôn ngữ hình thể nhưng cũng rất vui vẻ. Vì thích ăn món gà tần nên bà Nguyệt dẫn bà thông gia đi ăn món gà ác tần. Ở Israel không có gà ác nên khi nhìn thấy con gà này, mẹ của Eliya rất sợ và vội nhắn tin cho con trai hỏi vì sao lại có con gà màu đen như vậy?

Bà Nguyệt rất hạnh phúc khi thấy con gái tìm được bến đỗ bình yên.

Hiện tại, vợ chồng Nhung đang sống ở Hà Nội còn bà Nguyệt sống ở Tuyên Quang. Nhắn nhủ con rể, bà Nguyệt xúc động: “Mẹ rất yêu thương các con. Mẹ chúc 2 con mãi mãi hạnh phúc và mong con quan tâm, chăm sóc Nhung thật tốt để mẹ yên tâm. Mẹ cũng mong 2 con sớm có em bé”.

Đáp lại, chàng rể Israel gửi lời cảm ơn mẹ vợ đã sinh ra một người con gái tuyệt vời như Nhung. “Con hứa sẽ chăm tốt cho mẹ và cho Nhung cả đời. Con chúc mẹ vui vẻ, hạnh phúc. Con yêu mẹ và con muốn mẹ về Hà Nội sống cùng chúng con”, Eliya bộc bạch.

Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu, Ảnh: FBNV