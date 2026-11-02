Chẳng muốn tin đây là "người tình trong mộng của hàng triệu chàng trai" sau 8 tháng mất tích khỏi showbiz

Người đẹp này được cho biết đã tăng hơn 22 kg trong 1 thời gian ngắn.

Ngày 31/10, Selina Nhậm Gia Huyên (thành viên nhóm nhạc S.H.E) chính thức bước sang tuổi 45. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh đón sinh nhật ấm cúng bên người thân, bạn bè. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 2/2026, cô chủ động cập nhật cuộc sống riêng tư lên trang cá nhân sau 8 tháng mất tích khỏi showbiz.

Trong hình ảnh mới nhất, diện mạo của Selina Nhậm Gia Huyên thay đổi đến không thể nhận ra. Cô tăng cân hơn so với trước rất nhiều, khiến gương mặt bị vỡ nét. Một số nguồn tin cho biết sao nữ đã tăng hơn 22 kg.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến Selina Nhậm Gia Huyên chẳng còn giữ được hình ảnh nữ thần ngọt ngào, xinh đẹp từng khiến hàng triệu người say mê năm nào. Bên cạnh đó, cũng có khản giả bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng tăng cân mất kiểm soát của nữ ca sĩ trong thời gian ngắn. Bởi ngay cả khi mang thai con đầu lòng, Selina Nhậm Gia Huyên cũng không béo như hiện tại. Vì vậy, netizen khuyên cô đi khám sức khỏe, có chế độ ăn uống, tập luyện và sinh hoạt khoa học để giảm cân.

Selina Nhậm Gia Huyên vừa đón sinh nhật tuổi 45. Thế nhưng, điều khiến công chúng ngỡ ngàng hơn cả chính là diện mạo thay đổi chóng mặt của nữ ca sĩ. Ảnh: Sina.

Trong những bức ảnh mới nhất, Selina trông phát tướng thấy rõ, đường nét gương mặt ngọt ngào năm xưa gần như biến mất. Một số nguồn tin tiết lộ nữ ca sĩ đã tăng hơn 22 kg trong khoảng thời gian ngắn. Ảnh: Sina.

Màn tái xuất với ngoại hình khác lạ của Selina lập tức trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên các diễn đàn. Bên cạnh sự tiếc nuối cho hình tượng "nữ thần" vạn người mê một thời, không ít khán giả bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước tình trạng tăng cân mất kiểm soát của cô. Ảnh: Sina.

Mỹ nhân có cuộc đời bi kịch nhất showbiz

Selina Nhậm Gia Huyên từng là biểu tượng thanh xuân của đông đảo khán giả thế hệ 8X-9X khi hoạt động trong nhóm nhạc đình đám S.H.E cùng Hebe và Ella. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, sự nghiệp rực rỡ, nữ ca sĩ từng được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật của giới giải trí Hoa ngữ. Thế nhưng, một tai nạn kinh hoàng trên phim trường năm 2010 đã khiến cuộc đời cô rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Không chỉ chịu tổn thương thể chất nghiêm trọng, Selina còn trải qua đổ vỡ hôn nhân và những năm tháng dài vật lộn với mặc cảm, đau đớn.

Selina từng là thành viên xinh đẹp nhất nhóm nhạc S.H.E. Ảnh: Sina.

Vào tháng 10/2010, Selina và nam diễn viên Du Hạo Minh gặp tai nạn hỏa hoạn khi tham gia ghi hình bộ phim Tôi Có Hẹn Với Mùa Xuân tại Thượng Hải (Trung Quốc). Sự cố phát sinh từ đạo cụ đã dẫn đến một vụ nổ lớn, khiến trường quay nhanh chóng chìm trong biển lửa. Selina Nhậm Gia Huyên bị bỏng tới 54% diện tích cơ thể, trong khi tỷ lệ sống sót được công bố khi ấy chỉ khoảng 46%.

May mắn, khuôn mặt nữ ca sĩ không bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, phần lớn cơ thể cô chịu bỏng nặng, buộc phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và ghép da. Tình trạng nhiễm trùng sau đó còn khiến sức khỏe Selina rơi vào tình thế nguy hiểm. Nữ ca sĩ phải chiến đấu với tử thần suốt khoảng 90 ngày mới dần vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Từ một cô gái xinh đẹp, rạng rỡ của S.H.E, Selina phải đối diện với cơ thể chằng chịt sẹo, những di chứng kéo dài và việc đi lại khó khăn. Nỗi đau không chỉ dừng lại ở thể xác. Vụ hỏa hoạn kinh hoàng còn để lại sang chấn tâm lý, khiến cô thường xuyên gặp ác mộng và phải sử dụng thuốc an thần trong một thời gian dài.

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng trên phim trường khiến Selina bị bỏng độ 3 trên diện rộng. Dù trải qua nhiều ca phẫu thuật ghép da, nữ ca sĩ vẫn phải mang những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể. Ảnh: Sina.

Giữa những tháng ngày đen tối sau tai nạn, Selina luôn có sự đồng hành của hai đồng đội trong nhóm S.H.E, người hâm mộ và đặc biệt là vị hôn phu - luật sư Trương Thừa Trung. Cuối năm 2011, cả hai chính thức nên duyên vợ chồng dù nữ ca sĩ khi đó vẫn phải gánh chịu những di chứng nặng nề từ vụ tai nạn bỏng. Thế nhưng, bến đỗ tưởng chừng bình yên ấy lại nhanh chóng tan vỡ khi Trương Thừa Trung vướng nghi vấn ngoại tình vào năm 2015.

Đằng sau bức màn hôn nhân đổ vỡ là những khoảng cách rạn nứt khó lấp đầy. Cả hai gần như không ngủ chung giường do Trương Thừa Trung không dám va chạm vì sợ làm đau những vết sẹo ghép da của vợ. Việc phải dùng vô số thuốc điều trị kéo dài cũng khiến Selina rơi vào khủng hoảng tâm lý vì lo sợ mất khả năng làm mẹ. Thêm vào đó, khoảng cách thu nhập quá lớn - khi nữ diễn viên có năng lực kiếm tiền vượt trội - đã đẩy Trương Thừa Trung vào áp lực dư luận về việc "sống dựa vào vợ". Ngay sau khi đường ai nấy đi, Selina đã chủ động cắt đứt hoàn toàn liên lạc với chồng cũ.

Selina ly hôn luật sư Trương Thừa Trung chỉ sau 5 năm chung sống. Ảnh: Sohu.

Sau thời gian dài kiên trì phục hồi sau biến cố, Selina dần trở lại với nghệ thuật. Năm 2022, cô công khai hẹn hò bạn trai kém 7 tuổi ngoài ngành giải trí sau 3 năm hẹn hò kín đáo. Tháng 3/2023, nữ ca sĩ hạnh phúc thông báo mang thai con đầu lòng ở tuổi 42 sau chuyến du lịch Phú Quốc. Vì ấn tượng với hạt điều Việt Nam, cô đặt biệt danh cho em bé là "Hạt Điều Nhỏ" và thuận lợi sinh hạ bé trai vào tháng 9/2023.

Dù nhận lời cầu hôn từ bạn trai, Selina lựa chọn không đăng ký kết hôn. Trải qua một lần đổ vỡ, cô tin rằng sự thấu hiểu, tôn trọng và hạnh phúc khi ở bên nhau mới là điều cốt lõi, thay vì phụ thuộc vào một tờ giấy kết hôn.

Nữ ca sĩ giờ có tổ ấm hạnh phúc bên bạn trai kém 7 tuổi. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu