"Chàng chăn bò" Sô Y Tiết hé lộ về gia cảnh bạn gái: Tôi đã mất ba mẹ, cô ấy thì mất ba từ nhỏ

Mới đây, "hiện tượng mạng" Sô Y Tiết chia sẻ trên trang cá nhân đoạn clip nắm tay bạn gái thân mật. Anh cũng chân thật thổ lộ về nửa kia: "Tôi người Chăm, cô ấy người Tày. Tôi đã mất ba mẹ, cô ấy thì mất ba từ nhỏ. Tôi từng chăn bò, cô ấy cũng từng chăn bò... Thế là yêu".

Đây là một trong số ít lần Sô Y Tiết chia sẻ về người bạn gái hiện tại. Trước đó, khi đăng tải hình ảnh bạn gái gần gũi với gia đình anh, "chàng trai chăn bò" tâm sự: "We are poor but we try. We love each other and we overcome it all. She will be an important part of this journey".

(Tạm dịch: Chúng tôi nghèo nhưng chúng tôi có sự cố gắng. Chúng tôi yêu nhau và chúng tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn. Cô ấy sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc hành trình này).

Sô Y Tiết sinh năm 1988, anh nổi tiếng trên mạng xã hội với bản nhạc đếm số được nhiều nghệ sĩ nước ngoài yêu thích. Được yêu mến bởi tích cách lạc quan, vui vẻ nhưng quá khứ của anh lại nhiều biến cố.

Y Tiết mồ côi mẹ từ năm lên 6, anh phải đi ăn xin khắp nơi cùng người cha nghiện rượu. Sau này, Sô Y Tiết phải nghỉ học sớm do căn bệnh viêm phổi mãn tính. Anh về quê sống cùng gia đình dì ruột.

Nhờ sự nổi tiếng bất ngờ trên mạng xã hội, chàng trai 33 tuổi có thể kiếm được thu nhập trang trải cuộc sống và giúp đỡ gia đình.

Sô Y Tiết và bạn gái bên gia đình.

Chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân, Sô Y Tiết cho biết, mình luôn cởi mở đón nhận, cho phép bản thân có thêm những người bạn để cùng sẻ chia niềm vui, nỗi buồn.



"Tôi thích một người bạn cùng hoàn cảnh, hiểu mình, hợp tính nết với mình. Tôi không thích những người có điều kiện quá, vì cuộc đời khác biệt nhau thì khó hiểu nhau lắm", anh nói.

Chàng trai chăn bò nổi tiếng cũng cho hay, nếu tài chính, sức khỏe ổn định thì trong thời gian tới, anh sẽ lập gia đình, tận hưởng cuộc sống bình yên ở quê nhà.