Chẳng cần vàng đeo trĩu cổ hay sổ đỏ trao tay, đám cưới này vẫn toát ra khí chất "hào môn" gia phong quyền quý

Tiểu Mai
Không bàn đến gia thế, quà hồi môn hay tất cả những giá trị vật chất đi kèm... chỉ riêng không gian tư gia đã cho thấy sự "hào môn" toát lên trong từng chi tiết.

Lướt mạng xã hội bây giờ, không khó để chúng ta bắt gặp những đám cưới rình rang, dậy sóng MXH. Người ta dễ trầm trồ trước những clip trao hồi môn "khủng" với vàng đeo trĩu cổ, sổ đỏ hay sổ tiết kiệm tiền tỷ... Những hình ảnh ấy mang lại sự tò mò và ấn tượng mạnh, nhưng thường thì cảm giác ấy cũng trôi qua rất nhanh.

Tuy nhiên gần đây, nhiều cặp đôi lại có xu hướng thích những gì giản đơn, thân thuộc, mang dấu ấn truyền thống hơn là sự xa hoa, lộng lẫy. Cảm xúc đọng lại sâu sắc nhất trong lòng người xem, cũng như những người tham dự, lại nằm ở chính không khí thiêng liêng của buổi lễ và không gian đầm ấm cổ kính tại tư gia.

(Nguồn: Song Huyền Wedding)

Lễ ăn hỏi của cặp đôi này theo concept "Phí Hỷ Trùng Phùng" mang đậm nét đẹp truyền thống Bắc Bộ của không gian tư gia, concept tái hiện không gian lễ gia tiên ấn tượng, cổ điển và sang trọng.

Tông màu đỏ - vàng cùng hoa tươi đủ sắc màu tạo nên không gian lễ ăn hỏi ấm áp, rực rỡ nhưng vẫn đượm nét hoài niệm và quan trọng nhất là nổi bật được không gian tư gia với mái ngói vút cong cùng cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo.

(Nguồn: Song Huyền Wedding)

Hay như lễ gia tiên tại Biên Hòa từng khiến cả MXH phải trầm trồ. Ngay từ khi bước vào tư gia, rạp cưới đã tạo được dấu ấn rõ rệt. Rạp được dựng gọn gàng, trang trí Long - Phụng rực rỡ nhưng không phô trương, nổi bật trên nền mái ngói cũ mang dáng dấp rất quen thuộc của một không gian đậm dấu ấn truyền thống. Cảm giác đầu tiên là sự gần gũi, ấm áp và đúng tinh thần của một buổi lễ gia tiên.

(Nguồn: MC cưới Trọng Hữu)

Không gian không mang phong cách hiện đại hay trang trí cầu kỳ, mà giữ lại nét cổ kính vốn có của ngôi nhà. Không có những món hồi môn xa xỉ hay những hình ảnh gây "choáng ngợp", nhưng chính sự chỉnh chu, nề nếp và không gian gia đình mang đậm giá trị truyền thống đã làm nên dấu ấn riêng cho lễ gia tiên của cặp đôi Biên Hòa.

(Nguồn: MC cưới Trọng Hữu)

Không chỉ vậy, nhiều gia đình còn chọn concept rạp cưới được trang trí với lụa đào kết hợp cùng nón quai thao. Chiếc nón vốn gắn liền với hình ảnh các bà, các mẹ nay trở thành điểm nhấn dịu dàng trong ngày vui của đôi trẻ.

(Nguồn: @phongrem_tuantrang)

Việc đưa nón quai thao và lụa vào trang trí gia tiên mang lại một cảm giác rất thân thuộc. Nón mộc mạc, lụa êm ái, hai thứ ấy kết hợp lại khiến không gian ngày cưới trở nên hiền hòa và cực kỳ tinh tế.

(Nguồn: @phongrem_tuantrang)

Bước vào tư gia trong ngày trọng đại, điều khiến người ta rung động là sự dễ chịu và thân thuộc. Mọi thứ được tiết chế lại để nhường chỗ cho vẻ đẹp vốn có của ngôi nhà. Rõ ràng không phải sự xa hoa, vương giả, mà chính những nét mộc mạc xưa cũ ấy lại khiến người ta ấn tượng mỗi khi nhớ về.

(Nguồn: Wedo Wedding)

(Nguồn: Wedo Wedding)

Và không bàn đến gia thế, quà hồi môn hay tất cả những giá trị vật chất đi kèm... chỉ riêng không gian tư gia đã cho thấy sự "hào môn" toát lên trong từng chi tiết, nhưng tất cả đều rất nhẹ nhàng, tinh tế và mang nét hoài niệm riêng.

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

