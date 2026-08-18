"Chẳng ai nghi ngờ gì về cặp Chung kết Việt Nam - Thái Lan nữa đâu!"

BLV Quang Huy cho rằng cả Việt Nam - Thái Lan đều đang nắm lợi thế quá lớn để vào Chung kết gặp nhau.

Lúc 20h00 hôm nay và ngày mai, lần lượt 2 trận Bán kết lượt về AFF Cup 2026 sẽ diễn ra, giữa Thái Lan vs Singapore và Việt Nam vs Malaysia. Trước thềm 2 trận đấu này, BLV Quang Huy tự tin nhận định:

"Tôi nghĩ là lúc này đây, chắc không ai nghi ngờ gì về khả năng Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở chung kết. Một trận chung kết như vậy cũng hoàn toàn xứng đáng thôi.

Cả Singapore và Malaysia đều chơi theo một kịch bản: sân nhà và lợi thế khán giả giúp họ có được sự hưng phấn, nhưng điều đó nhanh chóng qua đi. Nói cách khác, Việt Nam và Thái Lan đều rất cao tay.

Có những lúc tưởng như Malaysia và Singapore áp đảo, thế nhưng thực ra Việt Nam và Thái Lan, với sự cao tay của mình, đã chủ động thu mình lại, để đối phương có vẻ như được tung hoành. Nhưng khi chuyển trạng thái, lập tức cầu môn của hai đội kia được đặt vào tình trạng báo động ngay.

Đúng là Việt Nam vẫn có những vấn đề cần khắc phục, nhưng lợi thế đang có quá lớn để không thể bỏ lỡ được một trận Chung kết giữa Việt Nam – Thái Lan".

Highlights Malaysia 0-2 Việt Nam (Lượt đi Bán kết AFF Cup 2026)

Nói về đối thủ Malaysia, BLV Quang Huy tin rằng ĐT Việt Nam vẫn ở trình độ cao hơn tại lúc này:

"Đã từng có những giai đoạn Malaysia nổi lên. Malaysia dưới thời HLV K. Rajagopal đã từng vô địch AFF Cup. Thế rồi cách đây chưa lâu, họ có một đội hình nhập tịch, trong đó có những trường hợp nhập tịch trái phép, và phải nói là họ "out trình" luôn Đông Nam Á.

Nói thẳng ra, nếu không có án liên quan đến những trường hợp nhập tịch trái phép ấy thì có lẽ đến bây giờ chúng ta vẫn còn bị nhức nhối bởi trình độ hai bên chênh lệch quá lớn. Thế nhưng, việc gian lận đã bị phát hiện và Malaysia cũng đã bị xử lý.

Trở lại với lực lượng Malaysia không có những cầu thủ nhập tịch theo kiểu trái phép, mà nếu xét những người ưu tú nhất, rõ ràng khi Việt Nam gặp Malaysia, tôi nghĩ chúng ta đang ở một trình độ cao hơn.

Đặc biệt, lúc này đội tuyển Việt Nam có nhiều sự lựa chọn hơn. So với giải đấu mà chúng ta vô địch cách đây khoảng một năm rưỡi, hàng công rõ ràng mạnh hơn. Trước đây, chúng ta chủ yếu trông vào Xuân Son. Nhưng bây giờ, chúng ta có nhiều mũi tấn công khác nhau.

Thậm chí, qua từng trận đấu, khán giả lại có thêm một cái thú vị để dự đoán xem hàng công này ai sẽ đá. Đấy, tức là chúng ta có thêm Đình Bắc, có thêm Tài Lộc, có thêm Hoàng Hên và cả những người khác nữa sát cánh cùng Xuân Son".

Tại AFF Cup 2026, những trận đã qua nhân tố nổi bật nhất trên hàng công ĐTVN là cầu thủ nội Đình Bắc. Nhưng đến trận Bán kết lượt đi trên sân Malaysia, Xuân Son đã tỏa sáng với một cú bay người đánh đầu mở tỷ số cực kỳ quan trọng. BLV Quang Huy tin rằng bàn thắng này sẽ tạo đà để Xuân Son chơi hay hơn nữa trong phần còn lại của giải đấu:

"Xuân Son rất khao khát ghi bàn. Đến tình huống trên sân Malaysia, thực sự đó là một bàn thắng thăng hoa, một bàn thắng rất xuất sắc, và tôi rất mừng cho anh ấy. Nó hội tụ đủ những gì thuộc về khát khao, cảm giác bóng và cả sức rướn nữa.

Trong tình huống đấy, Son đang dần dần trở lại sau một chấn thương thảm khốc ở sân của Thái Lan tại Asian Cup lần trước. Người ta so sánh bàn thắng của Son với bàn thắng của Persie, đúng là đều là những pha lao người đánh đầu rất đẹp, nhưng mỗi bàn thắng lại có một kiểu khác nhau.

Pha đánh đầu hôm qua của Son thực sự rất đáng chú ý. Chúng ta đã biết tài năng của anh ấy, và từ khi anh sang Việt Nam với cái tên Rafaelson, anh đã thể hiện mình là một cầu thủ rất xuất sắc. Những pha không chiến của anh ấy, đặc biệt là những quả tạt từ cánh phải vào, rồi anh bật lên tranh chấp và lắc đầu bằng mép trái, anh ấy rất thuần thục.

Nhưng hôm qua lại là một pha dứt điểm bằng mép phải. Quả đấy nếu lao thẳng vào, rất dễ vọt xà hoặc đi ra ngoài, không hề đơn giản đâu. Nhưng anh ấy chủ động lao trước để cắt đường bóng, làm sao cho phần đầu bên phải tiếp xúc với bóng, từ đó đưa bóng hướng vào trong cầu môn tốt hơn.

Đấy là một tình huống cho thấy cảm giác bóng của anh ấy rất tốt. Tất nhiên, quả tạt của Trương Tiến Anh là xuất sắc, nhưng tôi cho rằng một người như Xuân Son vẫn đang tìm kiếm những bàn thắng cho mình. Một bàn thắng theo kiểu như hôm qua sẽ gợi cho anh ấy rất nhiều cảm hứng để có thể còn chơi hay hơn nữa trong những trận đấu tới".

Một nhân tố cũng rất ấn tượng của ĐT Việt Nam ở giải năm nay là thủ môn Patrik Lê Giang. Trong bối cảnh ĐTVN thời gian qua có rất nhiều thủ môn hay, HLV Kim Sang-sik vẫn "săn đón" Lê Giang, thậm chí thúc đẩy quá trình nhập tịch cho anh. Đấy là tầm nhìn của thầy Kim và HLV thủ môn Lee Won-jae:

"Thực ra, với những gì đã chứng tỏ và ở một đẳng cấp cao khi thi đấu tại châu Âu, tôi cho rằng Nguyễn Filip vẫn là một thủ môn có bộ kỹ năng rất chuẩn. Thế nhưng trong bóng đá, phong độ là yếu tố rất quan trọng.

Với những gì Lê Giang thể hiện, tôi thực sự rất phục HLV thủ môn Lee Won-jae. Có một dạo, ông ấy gắn bó với đội tuyển Việt Nam, sau Asian Cup thì hình như xin nghỉ, nhưng sau đó lại tiếp tục công việc. Tôi rất vui vì điều đó. Ông ấy chọn thủ môn rất xuất sắc, phải nói là như vậy.

Ngoài Filip Nguyễn, Văn Lâm, Lê Giang còn có Đình Triệu. Chúng ta đừng quên rằng tại ASEAN Cup trước, Đình Triệu là thủ môn số một. Đấy là một lựa chọn rất bất ngờ nhưng cũng rất chính xác, bởi điểm rơi phong độ của Đình Triệu khi đó rất tốt.

Đến lần này thì ai cũng nghĩ Lê Giang đã bắt ở Việt Nam lâu rồi, không có gì mới lắm cả. Có thể là Văn Lâm và Nguyễn Filip, một người có đẳng cấp, một người từng góp mặt trong chức vô địch ASEAN Cup dưới thời HLV Park Hang-seo, thì một trong hai người này thôi. Hoặc cũng có thể là một tài năng trẻ như Trung Kiên.

Nhưng Lê Giang lại được lựa chọn và đã có một giải đấu xuất sắc. Tôi nghĩ qua câu chuyện này, một lần nữa tôi rất phục HLV thủ môn Lee Won-jae. Ông ấy chọn người và tìm cách giúp cho thủ môn số một của chúng ta có được sự tự tin, đạt phong độ và điểm rơi thật tốt. Phải nói là tôi rất phục ông ấy.

Và Lê Giang hiện nay, quả thật, với nhiều người, đang làm một điều gì đó rất thú vị ở giải đấu này. Chúng ta đang chơi xuất sắc, có nhiều vị trí thi đấu hay, và Lê Giang cũng đã bắt ở Việt Nam lâu rồi, nhưng phong độ của anh ở giải lần này vẫn là một sự ngạc nhiên rất thú vị".

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam từng trải qua nỗi đau cực lớn trước Malaysia ở Bán kết AFF Cup 2014 khi chúng ta thắng 2-1 trên sân khách tại lượt đi, rồi thua ngược 2-4 tại SVĐ Mỹ Đình. Nhưng BLV Quang Huy tin rằng lần này sẽ khác:

"Trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 thua ngược Malaysia 2-4, nghĩ lại chúng ta vẫn thấy cay đắng. Trận lượt đi, chúng ta thắng trên sân khách trong một thế trận giằng co. Nhưng ở lượt về, ngay từ những phút đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã mắc những sai lầm rất ngớ ngẩn. Đến ngày hôm nay nghĩ lại, tôi vẫn không hình dung được tại sao hồi bấy giờ chúng ta lại có thể mắc những sai lầm như thế.

Đó là một giai đoạn mà bóng đá Việt Nam vẫn chưa thoát ra khỏi cái điểm trũng. Chúng ta nhớ lại là sau những năm thành công, Việt Nam trải qua một loạt giai đoạn không tốt. AFF Cup 2012, chúng ta không qua nổi vòng bảng. SEA Games năm sau đó tại Myanmar, năm 2013, cũng không qua được vòng bảng. Đến SEA Games 2014, HLV Miura làm thì có tốt hơn, nhưng cảm giác đấy vẫn là một giai đoạn mà bóng đá Việt Nam khiến người xem phải giật mình, thót tim.

Đó là một giai đoạn mà nghĩ lại, chúng ta vẫn thấy tiếc cho trận đấu ấy. Nhưng tôi rất hy vọng rằng kiểu thắng trên sân khách của năm nay sẽ khác với năm trước. Năm trước, dù sao trận đấu cũng diễn ra trong thế giằng co và phần nào đó, với nhiều người Việt Nam, chiến thắng ấy cũng có sự may mắn (2-1).

Còn hiện nay, chúng ta đang chơi một thứ bóng đá vững vàng hơn. Những kiểu trận đấu mà đội tuyển quốc gia vẫn khiến người xem phải giật mình, thót tim như trước đây không còn nhiều nữa.

Tôi nghĩ đội bạn có thể sẽ có những khoảnh khắc xuất thần, sẽ có những pha lên biên, khoét vào nách hàng thủ như lượt đi chúng ta đã phải chứng kiến. Và chỉ có sự xuất sắc của Lê Giang mới cứu được đội tuyển Việt Nam trong những tình huống như vậy.

Chúng ta vẫn phải dè chừng những tình huống đó, nhưng tôi tin hàng thủ Việt Nam sẽ có sự rút kinh nghiệm. Thứ hai, bây giờ trình độ đã khác rồi và chúng ta đã có bản lĩnh, chứ không còn như trước nữa".

Cuối cùng, dự đoán về kết quả 2 cặp Bán kết lượt về, BLV Quang Huy nói: "Cũng ở sân Mỹ Đình, chúng ta đã để thủng lưới bàn đầu tiên ở giải lần này, mà lại là Campuchia ghi bàn. Tôi nghĩ Việt Nam có hai bàn thắng trên sân Malaysia, đó là một lợi thế rất lớn rồi. Tới đây chúng ta sẽ lại thắng, chúng ta thắng ở Mỹ Đình và có thể thắng theo kiểu lần này sẽ không để lọt lưới. Tôi dự đoán Việt Nam thắng 2-0 trên sân Mỹ Đình. Thái Lan có thể thắng đậm hơn. Kiểu đá của Thái Lan có thể là 3-0".

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