“Chẳng ai mua ô tô để 10 năm sau bán đi kiếm lời”: Còn so sánh ô tô với nhà cửa, đất đai thì cứ xe máy mà đi?

Đang dư vài trăm triệu, nên tậu chiếc “4 bánh” cho tiện việc đi lại, hay nên dùng số tiền đó mua đất để có thêm tài sản? Băn khoăn tưởng chừng rất hợp lý, rất đáng cân nhắc này lại trở thành chủ đề tranh luận khá gay gắt trên nền tảng Threads. Đa số đều cho rằng: Ô tô là tiêu sản, còn nhà cửa đất đai là tài sản, 2 khái niệm hoàn toàn khác biệt và chẳng có gì liên quan mà lại đem “đặt lên bàn cân” thì… khập khiễng quá.

Cuộc bàn luận bắt đầu từ một đăng như sau: "Nếu mua ô tô thì 10 năm sau chắc còn 1/3 chiếc ô tô thôi, nhưng nếu dùng số tiền đó mua mảnh đất, thì 10 năm sau bán đất đi mua được 3 chiếc ô tô. Các bạn thấy sao?” .

Nguyên văn bài đăng về việc “nên mua ô tô hay nên để tiền mua đất” (Ảnh chụp màn hình)

Trong 100 bình luận, phần lớn mọi người đều không ủng hộ việc so sánh “tiêu sản” với “tài sản” và khẳng định: Nếu còn tư duy như vậy thì cứ xe máy mà đi cho “nhẹ đầu”, trong trường hợp cần đi ô tô thì taxi công nghệ cũng đầy ra, lại còn rẻ, chẳng có gì phải băn khoăn thêm.

“Thật ra ô tô là phương tiện đi lại, nói rộng ra là công cụ phục vụ cuộc sống ấy. Cũng tương tự như điều hòa, máy giặt, máy rửa bát,... Cái nào dùng cũng mất chi phí bảo trì và điện năng tiêu thụ, chỉ có điều là ô tô thì khoản phí đó đắt hơn nên cần cân nhắc kỹ. Chứ so sánh với bất động sản thì nó khập khiễng. Nếu tài chính dư dả không áp lực thì mua xe cho tiện việc đi lại, còn đang khó khăn nhiều thứ phải lo thì thôi. Mua ô tô để nó phục vụ cuộc sống của mình, chứ giờ mua mà tính đến 10 năm sau bán thì cứ đi xe máy, book taxi công nghệ cho nó nhẹ đầu bác ạ” - Một người phân tích.

“Quan trọng là mục đích mua ô tô của bạn là để làm gì? Nếu bạn mua chỉ để cho có con xe cho bằng với người ta, ít đi lại thì không nên. Còn bạn cần xe để đi lại, bảo vệ bản thân trong quá trình đi làm ăn, thì đó là 1 khoản đầu tư. Một ngày di chuyển vài chục km trên đường, đi xe máy sẽ rất rủi ro về sức khoẻ và sự an toàn. Khi đó có chiếc xe sẽ là có thêm công cụ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn thôi” - Một người chia sẻ góc nhìn.

“Thì rõ ô tô là tiêu sản, không thể kỳ vọng nó sinh lời như tài sản là bất động sản được. Nhưng đổi lại bạn có trải nghiệm tốt hơn trong 10 năm nếu có ô tô. Cái gì cũng có giá trị của riêng nó mà” - Một người bình luận.

“So sánh kiểu này thì mãi mãi không ra được kết quả. Giờ thử so ngược lại ngày xưa thời bố mẹ hoặc ông bà mình, nếu chịu khó đi bộ đi làm, lấy tiền mua xe đi mua vàng thì giờ giàu to ấy, nhưng nhiều nhà vẫn mua xe máy đấy thôi? Mua ô tô là phục vụ bản thân hoặc công việc. Chứ tính như bác chắc 100% đi xe máy, xe đạp hoặc phương tiện công cộng rồi” - Một người bày tỏ.

3 điều cần tính toán kỹ trước khi mua ô tô

1. Áng chừng chi phí nuôi xe

Nhiều người khi nghĩ đến việc mua ô tô thường chỉ tập trung vào giá xe ban đầu, nhưng thực tế chi phí sử dụng mới là phần “đi đường dài”. Ngoài tiền mua xe, cần tính thêm các khoản như phí đăng ký, bảo hiểm, nhiên liệu, bảo dưỡng định kỳ, gửi xe và cả chi phí sửa chữa phát sinh. Khi cộng lại, con số này có thể chiếm một phần đáng kể trong thu nhập hàng tháng.

Vì vậy, trước khi quyết định, hãy ước lượng tổng chi phí mua và nuôi xe hàng tháng, để xem nó có phù hợp với khả năng tài chính của mình không. Khi nhìn được bức tranh đầy đủ, bạn sẽ chủ động hơn và tránh cảm giác “nuôi xe mệt hơn nuôi mình”.

2. Cân đối giữa nhu cầu thực tế và khả năng chi trả

Một chiếc ô tô phù hợp không phải là chiếc đắt nhất hay đẹp nhất, mà là chiếc đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng trong khả năng tài chính cho phép. Nếu chủ yếu đi làm trong thành phố, một mẫu xe nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu có thể hợp lý hơn so với xe lớn, nhiều tính năng nhưng chi phí cao.

Ngược lại, nếu thường xuyên đi xa cùng gia đình, việc đầu tư một chiếc xe rộng rãi, an toàn hơn lại là lựa chọn đáng cân nhắc. Quan trọng là không nên “cố quá” chỉ vì mong muốn sở hữu một mẫu xe vượt khả năng. Khi chọn đúng nhu cầu, bạn vừa tận dụng được giá trị của chiếc xe, vừa giữ được sự thoải mái trong chi tiêu hàng tháng.

3. Tìm kiếm các phương án thay thế

Hay nói cách khác là nếu không móc tiền túi ra mua ô tô, thì những lúc cần di chuyển bằng ô tô, có dễ thuê taxi/đặt xe công nghệ hay không?

Nếu sinh sống ở những thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, việc đặt xe công nghệ rất đơn giản, điều này ai cũng biết. Nhưng nếu ở những tỉnh nhỏ, chưa có dịch vụ đặt xe công nghệ, thì liệu thuê taxi có dễ không? Gọi một cái là có xe ngay hay phải đặt trước?

Tất cả những câu hỏi này, chỉ có bạn mới trả lời được, vì còn phụ thuộc vào nhu cầu và địa điểm sống. Cuối cùng, lựa chọn hay quyết định nào cũng đều có ưu - nhược điểm. Mua ô tô cũng không phải là ngoại lệ. Cách duy nhất để không phải hối hận sau khi mua ô tô chính là cân nhắc thật kỹ.