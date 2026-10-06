Chanathip: "Cầu thủ nhập tịch của Indonesia trình độ cũng chẳng hơn Thái Lan là mấy"

Tuyển Thái Lan gây ra nhiều khó khăn cho Indonesia trong 120 phút thi đấu, dẫu cho chỉ còn 10 cầu thủ trên sân kể từ phút 81.

“Thái Lan và Indonesia sẽ gặp lại nhau tại vòng bảng Asian Cup 2027, vì vậy chúng tôi cần chuẩn bị thêm nhiều phương án. Lựa chọn nhân sự thì có nhiều, nhưng việc sắp xếp ai ra sân và đá theo kiểu nào sẽ phục thuộc vào tính toán của HLV trưởng.

Tuy nhiên phải nhấn mạnh rằng Thái Lan đã chơi tốt ở trận chung kết này. Chúng tôi nghĩ rằng có thể coi một số cầu thủ của tuyển Indonesia là “ngoại binh”, nhưng xét về kỹ năng cá nhân, tôi thấy họ cũng không vượt trội hơn chúng tôi quá nhiều. Chỉ là chúng tôi đã mắc một vài lỗi nhỏ ở trận này thôi”, Chanathip Songkrasin chia sẻ.

Chanathip tiết lộ anh đã rất tự tin vào việc tuyển Thái Lan có thể vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FAT)

Cầu thủ 33 tuổi được HLV Anthony Hudson xếp đá chính ở trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 vào tối 5/10. Đội trưởng tuyển Thái Lan có 63 phút trên sân, cùng các đồng đội tạo nên thế trận giằng co trước đội hình mạnh nhất với đầy đủ dàn nhập tịch gốc Hà Lan của tuyển Indonesia.

Thế trận giằng co cho đến khi bước ngoặt xảy ra ở phút 81. Trong một tình huống va chạm khá nhạy cảm, trọng tài quyết định rút thẻ vàng thứ hai cho Mickleson, khiến Thái Lan chỉ còn 10 người. Và ngay ở pha đá phạt sau đó, tỉ số được mở cho Indonesia.

Tưởng như mọi thứ đã được định đoạt khi thời gian còn rất ít, nhưng Thái Lan lại bất ngờ gỡ hoà ở phút 87, kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Tại đây, mọi thứ còn bất ngờ hơn khi Peeradol vào sân thay người và nâng tỉ số lên 2-1 cho Thái Lan ở phút 111. Tuy vậy, người Thái đã không giữ được lợi thế đến cuối trận khi để đối thủ gỡ hòa 2-2 ở phút 116.

Và ở loạt đá luân lưu, Thái Lan đá hỏng quả thứ 3 và thứ 4, đành ngậm ngùi nhìn Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Tuyển Thái Lan thất bại 2-4 ở loạt đá luân lưu. (Ảnh: FAT)

Nói về màn trình diễn của tuyển Thái Lan, Chanathip chia sẻ: “Hôm nay, tất cả mọi người, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, đã chiến đấu vô cùng quyết liệt. Không khí trong đội rất tuyệt vời.

Ban đầu, tôi tự tin rằng tuyển Thái Lan có thể giành chức vô địch, nhưng đã có một số sự cố trên sân. Dù sao thì chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tôi tự coi mình là một trong những cầu thủ kỳ cựu trong đội, và tôi tự hào về tất cả các cầu thủ trẻ, những người sẽ vươn lên trở thành những trụ cột của đội tuyển Thái Lan trong tương lai”.

Tại Asian Cup 2027, tuyển Thái Lan và Indonesia nằm ở bảng F cùng với hai đối thủ rất mạnh là Nhật Bản và Qatar.

Highlights Indonesia vs Thái Lan, chung kết FIFA ASEAN Cup 2026