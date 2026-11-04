Chặn xe tải để khám xét lúc 6h, công an bắt Nguyễn Thị Hà SN 1998

Nguyễn Thị Hà SN 1998 bị bắt về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 03/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Lê Minh Khánh (sinh ngày: 10/12/1961, thường trú tại phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Hùng (sinh ngày 11/05/1969, thường trú tại xã Bình Mỹ, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Bộ luật hình sự và Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Huế (sinh ngày 24/08/1998, thường trú tại xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Thị Hà (sinh ngày 22/10/1998, thường trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo quy định tại khoản 1 Điều 189 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra bước đầu, vào lúc 06 giờ 00 phút ngày 08/07/2026, Phòng CSĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Trị thi hành quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính đối với xe ô tô biển kiểm soát 29H-112.17 do Hồ Văn Tài (sinh ngày 24/02/1991, thường trú tại: thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị điều khiển) và xe ô tô biển kiểm soát 74A-353.30 (do Phan Thành Trung, sinh ngày: 06/10/2002; trú tại: Tổ dân phố Thống Nhất, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị điều khiển).

Ảnh: CA Quảng Trị

Ảnh: CA Quảng Trị

Kết quả kiểm tra phát hiện trên thùng xe ô tô biển kiểm soát 29H-112.17 có vận chuyển 89 thùng xốp, bên trong từng thùng xốp có chứa 50 kg sản phẩm hải sâm (hải sâm đã được mổ, loại bỏ nội quan và bảo quản bằng phương pháp ướp muối thô), tổng trọng lượng của 89 thùng xốp là 4.450 kg. Toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tiếp tục điều tra, cơ quan chức năng xác định Khánh và Hùng đã có hành vi buôn lậu sản phẩm động vật hải sâm thuộc loài từ lãnh thổ nước CHDCND Lào qua khu vực đường tiểu ngạch thuộc tuyến biên giới Việt Nam – Lào vào lãnh thổ Việt Nam tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị mà không khai báo, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Cụ thể, Khánh và Hùng đã thỏa thuận thống nhất phân công Hùng có nhiệm vụ sang Thái Lan để kiểm tra hàng hóa, thỏa thuận giá cả và thuê người vận chuyển hàng hóa thông qua nước Lào để đưa về Việt Nam, đồng thời thông báo cho Khánh biết để thanh toán tiền. Sau khi hàng hóa vận chuyển về Việt Nam thì giao cho Khánh để chế biến rồi bán kiếm lời. Thông qua quen biết, Hùng thuê Trương Thị Huế, Nguyễn Thị Hà vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam để nhận tiền công.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT CA Quảng Trị