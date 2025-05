Chặn xe máy, bắt Nguyễn Quang Quy

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về mở Đợt cao điểm đồng loạt ra quân trấn áp, truy quét, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật trên đường phố, Công an phường Hòa Cường Nam đã tiến hành triển khai thực hiện cụ thế các kế hoạch về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn phường.

Đêm 18/5/2024, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường, Tổ Tuần tra CAP phát hiện Nguyễn Quang Quy, (Sinh năm 2002, trú tại Duy Xuyên, Quảng Nam) điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter biển kiểm soát 92F1- 41... có biểu hiện nghi vấn liền tiến hành tiếp cận dừng xe, kiểm tra hành chính và yêu cầu đối tượng về trụ sở làm việc.

Chân 2 đối tượng Quy, Kha và bằng chứng về hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: CA Đà Nẵng

Qua kiểm tra thử test ma túy, phát hiện Quy dương tính với chất ma túy (cần sa), tiếp tục kiểm tra điện thoại phát hiện nội dung đối tượng liên hệ với nhiều người có dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng với hình thức đăng bài trao đổi tiền giả trên trang mạng xã hội Facebook, khi có người có nhu cầu trao đổi thì đối tượng yêu cầu mua thẻ cào game online nhiều mệnh giá các loại chuyển qua Quy rồi trao đổi địa chỉ để giao hàng, tuy nhiên thực tế thì đối tượng không giao hàng như thỏa thuận.

Với hình thức này, Nguyễn Quang Quy thực hiện từ tháng 4/2025 đến nay đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác trên khắp cả nước, với số tiền Quy khai nhận ban đầu hơn 70 triệu đồng.

Ngoài ra, Quy còn khai nhận thêm đồng phạm cùng thực hiện hành vi phạm tội trên là Nguyễn Minh Kinh Kha (Sinh năm 2000; trú Duy Xuyên, QuảngNam), cả hai thuê phòng trọ tại một căn hộ trên đường Lê Thiện Trị, TP Đà Nẵng để thực hiện hành vi.

Công an phường Hòa Cường Nam đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Công an thành phố và CAP Hòa Hải kiểm tra phát hiện thu giữ tổng cộng 03 điện thoại, 01 máy vi tính để bàn phục vụ việc lừa đảo. Tại cơ quan Công an, cả hai đều thừa nhận hành vi trên.

CAP Hòa Cường Nam đang tiếp tục phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành đấu tranh và xử lý hành vi của các đối tượng.