The Guardian – tờ báo uy tín của Anh – mới đây đã công bố danh sách 60 tài năng trẻ của bóng đá thế giới. Đây là danh sách do những cây viết kỳ cựu của The Guardian trên khắp 5 châu xây dựng.

Hình ảnh Trần Gia Bảo trên trang The Guardian

Bóng đá Việt Nam có 1 cầu thủ góp mặt trong top 60 là Trần Gia Bảo. The Guardian nhận xét về Gia Bảo: “Trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân và ghi bàn tại V.League khi mới 16 tuổi. Thậm chí trước đó, chân sút đa năng này – người có thể đá tiền đạo cắm hoặc lùi sâu hơn một chút – đã gây ấn tượng mạnh mẽ và thu hút người hâm mộ bằng vẻ ngoài điển trai.

Được người hâm mộ so sánh với Lamine Yamal, anh vẫn tiếp tục thi đấu ở giải đấu hàng đầu Việt Nam và trở thành tâm điểm chú ý vào tháng 9 khi ghi một bàn thắng được cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải mô tả là "đẳng cấp châu Âu". Hy vọng anh sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thực sự tạo dấu ấn tại châu Âu”.

Khoảng thời gian 1 năm trở lại đây chứng kiến bước tiến mạnh mẽ đến từ Trần Gia Bảo. Mùa giải 2024/25, anh chào sân V.League và ghi bàn thắng trong màu áo CLB HAGL. Sang đến mùa giải 2025/26, Gia Bảo cũng đã có pha lập công giúp HAGL đánh bại Thanh Hóa với tỉ số 2-0 tại Cúp Quốc gia.

Ở cấp độ đội tuyển, chân sút cao 1m80 là “quân bài tẩy” trong đội hình U17 Việt Nam của HLV Cristiano Roland. Tại giải U17 châu Á 2025, Gia Bảo tỏa sáng khi mang về quả penalty và thực hiện thành công giúp U17 Việt Nam hòa 1-1 trước U17 Nhật Bản.

Trần Gia Bảo tỏa sáng tại giải U17 châu Á 2025

Theo đợt cập nhật dữ liệu mới nhất từ trang Transfermarkt, Gia Bảo được định giá 50.000 euro (khoảng 1,5 tỷ đồng). Anh là cầu thủ thuộc độ tuổi U17 hiếm hoi của bóng đá Việt Nam được Transfermarkt định giá.

Trước Gia Bảo, bóng đá Việt Nam từng có 2 cái tên khác được The Guardian lựa chọn vào danh sách tài năng trẻ đáng chú ý là Phan Thanh Hậu và Lê Đình Long Vũ. Phan Thanh Hậu từng cùng U20 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup 2017. Còn Lê Đình Long Vũ góp mặt trong danh sách U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2023.