Chân sút 16 tuổi ghi bàn như Đình Bắc, đội bóng Việt Nam gây sốc khi buộc PSG phải chia điểm

Ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải bóng đá trẻ quốc tế Alkass International Cup 2026, U16 PVF của Việt Nam chạm trán U16 PSG (Pháp). Lò đào tạo của PSG từ lâu đã nổi tiếng thế giới và là nơi chắp cánh cho sự nghiệp của nhiều nhà vô địch Champions League như Kingsley Coman, Warren Zaïre-Emery hay Nicolas Anelka.

Dù vậy, U16 PVF đã nhập cuộc đầy tự tin và sớm có bàn thắng chỉ sau 2 phút thi đấu. Từ quả phạt bên cánh phải, Đặng Cao Duy tạt bóng chính xác bằng chân trái vào vòng cấm địa. Phạm Tuấn Kiệt thực hiện động tác đánh đầu ngược đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn đội bạn.

Phạm Tuấn Kiệt ghi bàn cho U16 PVF

Tình huống dẫn đến bàn thắng của các cầu thủ U16 PVF gợi nhớ đến pha lập công của Đình Bắc vào lưới U23 UAE tại giải U23 châu Á 2026. Cũng là một đường tạt bóng chân trái (Minh Phúc) và một pha đánh đầu ngược hiểm hóc.

Bị dẫn bàn sớm, U16 PSG đẩy cao đội hình dồn lên tấn công. Với ưu thế lớn về thể hình và tốc độ, đội bóng nước Pháp tạo ra sức ép mạnh mẽ về phía khung thành U16 PVF.

Tới phút 21, nỗ lực của U16 PSG được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1. Trong tình huống phạt góc, tiền đạo đội bạn tung người móc bóng. Cầu thủ U16 PVF trong cố gắng cản phá đã vô tình đưa bóng về lưới nhà một cách đáng tiếc.

Các cầu thủ PSG (áo xanh) sở hữu nền tảng thể lực vượt trội

Những phút tiếp theo, thế trận gần như nghiêng hẳn về phía U16 PSG. Đội bóng nước Pháp liên tục vây hãm khung thành U16 PVF và tung ra nhiều tình huống dứt điểm. Các con số thống kê đều nghiêng về phía U16 PSG. Họ kiểm soát bóng tới 69% và có 20 pha dứt điểm cùng 16 quả phạt góc. Phía U16 PVF chỉ cầm bóng 31%, tung ra 3 cú sút và có 2 quả phạt góc.

Nhưng với sự kiên cường cùng khả năng bọc lót tốt, U16 PVF đã không phải nhận bàn thua nào trong phần còn lại trận đấu. Kết thúc 80 phút thi đấu, 2 đội hòa nhau với tỉ số 1-1.

U16 PVF hòa với U16 PSG

Như vậy, U16 PVF đã có 1 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên. Ở lượt trận cuối vòng bảng, đại diện Việt Nam sẽ gặp đối thủ đến từ một lò đào tạo lừng danh khác - U16 Barcelona. Trận đấu diễn ra lúc 19h30 ngày 24/1.