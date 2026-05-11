Chặn đường thiếu nữ trong đêm rồi lừa đưa về nhà hiếp dâm

Viết Hà
Ngày 11/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Dụng (SN 1984, trú tại khu 6, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Lê Văn Dụng tại cơ quan Công an.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, rạng sáng 19/4, Công an xã Phú Mỹ tiếp nhận tin báo của cháu T.V.M. (SN 2010, trú tại phường Phú Thọ) về việc bị xâm hại tình dục trên địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Phú Mỹ đã khẩn trương phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra , Công an tỉnh Phú Thọ xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.

Theo nội dung trình báo, khoảng 0 giờ ngày 19/4, cháu T.V.M. di chuyển trên tuyến đường theo hướng từ xã Đoan Hùng về phường Phú Thọ. Khi đi đến khu vực thuộc xã Phú Mỹ, cháu M. gặp một người đàn ông lạ mặt đứng ven đường nên giật mình, dẫn đến ngã xe.

Người đàn ông sau đó được xác định là Lê Văn Dụng. Dụng chủ động tiếp cận, nói sẽ chỉ đường nên ngồi lên xe máy của cháu T.V.M. để dẫn đi. Tuy nhiên, thay vì chỉ đường về phường Phú Thọ, đối tượng đã đưa nạn nhân về nhà riêng tại khu 6, xã Phú Mỹ.

Tại đây, lợi dụng đêm khuya, vắng người, Dụng đã kéo cháu T.V.M. vào buồng ngủ phía trong nhà và thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho nạn nhân chống cự, phản kháng.

Sau nhiều lần bị xâm hại, đến khoảng gần 3h cùng ngày, lợi dụng sơ hở của đối tượng, cháu M. bỏ trốn, dắt xe ra ngoài đường và nhờ người dân chỉ đường đến Công an xã Phú Mỹ trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Mỹ đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để phối hợp điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đến khoảng 10h cùng ngày, Lê Văn Dụng đã đến Công an xã Phú Mỹ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Dụng về tội “Hiếp dâm” theo khoản 2, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân , đặc biệt là phụ nữ và thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông vào ban đêm hoặc di chuyển qua những khu vực vắng người; không nên tin tưởng, đi theo người lạ trong điều kiện đêm khuya, địa bàn vắng vẻ.

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

