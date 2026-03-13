Mới đây, tỷ phú Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng đã thay ông Phan Thành Long nắm giữ chức vụ Chủ tịch công ty cổ phần Di chuyển xanh và Thông minh GSM (Xanh SM). Đây là lần đầu tiên chức vụ này được thay thế kể từ khi công ty thành lập vào năm 2023.

Thông tin trên được công bố trong bản thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Người giữ vai trò đại diện pháp luật kiêm TGĐ vẫn là ông Nguyễn Văn Thanh.﻿

Người phụ nữ giàu top đầu trên sàn chứng khoán Việt

Bà Phạm Thu Hương sinh năm 1969, là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup.

Ít xuất hiện trước truyền thông, bà Hương vẫn được xem là một trong những nhân vật quan trọng trong hành trình hình thành và phát triển của tập đoàn này. Bà và ông Vượng từng là bạn học trước khi trở thành bạn đời, cùng trải qua giai đoạn khởi nghiệp ở Đông Âu vào những năm 1990 – thời kỳ đặt nền móng cho sự ra đời của Vingroup sau này.

Theo bảng xếp hạng của Forbes, bà Hương hiện sở hữu khối tài sản khoảng 3 tỷ USD, nằm trong nhóm những người giàu nhất Việt Nam. Bà trực tiếp nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn điều lệ của Vingroup.

Nhờ lượng cổ phần lớn này, bà thường xuyên nằm trong top những phụ nữ giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Từ hậu trường đến vị trí lãnh đạo các “mảnh ghép” mới

Trong nhiều năm, bà Phạm Thu Hương được biết đến như một cổ đông lớn và lãnh đạo cấp cao kín tiếng của Vingroup. Tuy nhiên, những năm gần đây, vai trò của bà trong các dự án mới của hệ sinh thái này dường như ngày càng rõ ràng hơn.

Mới đây, bà chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM – doanh nghiệp vận hành thương hiệu taxi điện Xanh SM.

Trước đó, bà Hương là cổ đông sáng lập khi góp 90 tỷ đồng vào doanh nghiệp này, tương đương 3% vốn điều lệ. Các cổ đông còn lại gồm ông Phạm Nhật Vượng góp 2.850 tỷ đồng (95% vốn) và Công ty CP Tập đoàn đầu tư Việt Nam góp 60 tỷ đồng (2% vốn).

Chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, Xanh SM đã nhanh chóng mở rộng mạng lưới tại nhiều thành phố lớn trong nước và tiến ra thị trường quốc tế như Lào, Indonesia và Philippines. Tại Việt Nam, hãng taxi điện này nhanh chóng vươn lên dẫn đầu thị trường gọi xe.

Theo báo cáo thị trường gọi xe 4 bánh Việt Nam quý IV/2025 của Mordor Intelligence, Xanh SM hiện chiếm 51,5% thị phần tính theo tổng giá trị giao dịch (GMV). Grab đứng thứ hai với 42,64%, trong khi Be Group chiếm 5,86%.

Một điểm đáng chú ý khác là quy mô vốn của GSM liên tục được nâng mạnh trong quá trình mở rộng. Gần đây nhất, vào cuối tháng 02/2026, sau khi sáp nhập Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Green Future – doanh nghiệp do ông Phạm Nhật Minh Hoàng (con trai thứ hai của ông Phạm Nhật Vượng) làm Tổng giám đốc – vốn điều lệ của GSM đã tăng lên 43.400 tỷ đồng.

Song song với đó, một pháp nhân khác là GSM VN Holding cũng được thành lập với vốn điều lệ 43.313,2 tỷ đồng (khoảng 1,65 tỷ USD), gần tương đương với GSM. Công ty đăng ký các ngành nghề chính như đầu tư, quản lý vốn, vận tải và các dịch vụ liên quan đến hệ sinh thái di chuyển xanh.

Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp này cho thấy sự tham gia sâu của gia đình nhà sáng lập Vingroup. Trong đó, cổ đông sáng lập gồm Vingroup góp 2.170 tỉ đồng (5,01% vốn điều lệ), bà Phạm Thu Hương góp 15.146,6 tỉ đồng (34,97% vốn), ông Phạm Nhật Minh Hoàng góp 3.255 tỉ đồng (7,515% vốn), ông Phạm Nhật Quân Anh góp 3.255 tỉ đồng (7,515% vốn) và ông Phạm Nhật Vượng góp 19.486,6 tỉ đồng (44,99% vốn điều lệ).

Hai vị trí lãnh đạo cao nhất tại các công ty liên quan đến hệ sinh thái GSM hiện vẫn xoay quanh hai nhân vật quen thuộc: bà Phạm Thu Hương và ông Nguyễn Văn Thanh – người điều hành hoạt động của Xanh SM từ những ngày đầu.

Đáng chú ý, hồi tháng 12/2025, Reuters từng đưa tin Xanh SM đang lên kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong, với mức định giá có thể lên tới khoảng 20 tỷ USD, theo nhận định của các đơn vị tư vấn.

Vai trò lớn ở Quỹ VinFuture

Ngoài vai trò ở mảng kinh doanh, bà Hương còn là nhà đồng sáng lập VinFuture Foundation.

Trong nhiều năm, công chúng hầu như chỉ thấy bà xuất hiện hiếm hoi tại các sự kiện của hai quỹ này, đặc biệt là lễ trao giải VinFuture hằng năm. Tuy nhiên, việc bà liên tiếp được nhắc đến với vai trò quản lý tại các doanh nghiệp quy mô hàng tỷ USD trong hệ sinh thái Vingroup gần đây cho thấy hình ảnh của nữ tỷ phú này đang dần bước ra rõ nét hơn trên “bản đồ quyền lực” của tập đoàn.