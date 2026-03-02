Ngày 2-3, Công an TPHCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hữu Phụng (35 tuổi, ngụ xã Châu Pha) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình đón khách tại một quán nhậu trên địa bàn phường Tân Thành. Trong lúc xảy ra cự cãi, Phụng đã dùng tay kẹp cổ, đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt và ngực anh L.V.N (SN 1997, ngụ phường Tân Thành), là tài xế taxi, gây mất an ninh trật tự.

Đối tượng Lê Hữu Phụng

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Tân Thành đã khẩn trương vào cuộc, xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ. Lực lượng chức năng đồng thời vận động gia đình thuyết phục Phụng ra trình diện.

Đến khoảng 1 giờ ngày 28-2, Lê Hữu Phụng đã đến trụ sở Công an phường Tân Thành và thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hữu Phụng

Công an TPHCM khuyến cáo người dân trong mọi hành vi sử dụng bạo lực, hành xử côn đồ, giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực trong các hoạt động dân sự, dịch vụ đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Khi phát sinh tranh chấp, người dân cần bình tĩnh, kiềm chế, lựa chọn phương thức giải quyết hợp pháp, tránh để sự việc đáng tiếc xảy ra.

Lực lượng công an khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự công cộng, nhằm bảo đảm môi trường sống an toàn, văn minh cho người dân trên địa bàn.