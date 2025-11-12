Chân dung thiếu gia Việt cưới mỹ nhân có "nụ cười triệu view" hot nhất hôm nay

Mùa cưới 2025 chứng kiến một loạt mỹ nhân Việt lên xe hoa khiến cư dân mạng được ăn cưới online triền miên. Sau Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu thì mới nhất, mỹ nhân 2k2 Nguyễn Hương Liên - mỹ nhân được khen "có nụ cười triệu view" cũng chính thức theo chồng về dinh.

Sáng nay - ngày 12/11, lễ rước dâu của Hương Liên đã diễn ra. Với nụ cười tỏa sáng được nhận xét "mỹ nhânvà phong thái tự tin trong tà áo dài được thiết kế riêng, cô dâu nhận về nhiều lời khen từ netizen. Cùng với đó, vị hôn phu kín đáo của Hương Liên cũng nhận về nhiều sự quan tâm.

Hương Liên trong lễ rước dâu sáng ngày 12/11 (Ảnh: FBNV)

Vào ngày 11/11 - sát ngày cưới, người đẹp mới lần đầu tiên tự đăng ảnh chồng, công khai diện mạo của anh trên MXH. Phía dưới khoảnh khắc của cặp đôi, cư dân mạng để lại nhiều bình luận chúc mừng hạnh phúc cặp đôi và dành lời khen cho vẻ ngoài điển trai của chú rể.

Sát ngày cưới, Hương Liên mới chính thức đăng ảnh chồng lên MXH (Ảnh: FBNV)

Bình luận từ cư dân mạng về cặp đôi trai tài gái sắc (Ảnh chụp màn hình)

Clip đi chụp ảnh cưới của Hương Liên - Minh Trung (Nguồn: @lienhuong212)

Chồng của Hương Liên là Lê Minh Trung - con trai cựu Chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ và viễn thông. Trước khi được biết đến với vị trí chồng mỹ nhân The Face Vietnam, Minh Trung rất kín tiếng.

Vì vậy ở thời điểm ngay sau đám hỏi, Hương Liên đã thẳng thắn giới thiệu từ tên cho đến công việc của chồng, bố và mẹ chồng: “Liên trân trọng giới thiệu, vị hôn phu của Liên là anh Lê Minh Trung, hiện đang là cán bộ nhà nước đang công tác tại một cơ quan nhà nước. Gia đình anh Trung cũng là cán bộ nhà nước, bố là cán bộ quân đội, mẹ là cán bộ hải quan” .

Cùng với đó, mỹ nhân 2k2 cho biết có nhiều thông tin không đúng về mình, về chồng và nhà chồng nên cô chia sẻ để mọi người được rõ ràng, cùng chung vui với mình.

"Nhiều điều không đúng, sai lệch thông tin nên Liên chia sẻ cùng chung vui với cả nhà ạ. Không thể trả lời hết các bác nhưng đều đọc những lời nhắn nhủ ạ. Liên và anh không hề biết nhau từ trước hay gì, chỉ là duyên nên Liên may mắn được bố mẹ anh yêu thương mở đường cho cả hai. Anh cũng không hề có người yêu trước đó như tin đồn. Và chúng mình chỉ lần đầu biết nhau tháng 3 và cả 2 người đều độc thân. Mong cả nhà chọn lọc thông tin hoan hỉ" - Hương Liên nói.

Hương Liên cũng từng làm rõ những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội sau khi cặp đôi công khai. Cô khẳng định cả hai đều hoàn toàn độc thân khi gặp nhau: “Anh ấy không hề có người yêu trước đó như tin đồn và chúng mình chỉ lần đầu biết nhau. Ngoài ra, cả hai chúng mình đều độc thân”.

Một số khoảnh khắc chụp ảnh cưới của cặp đôi (Ảnh chụp màn hình)

Về chuyện tình yêu, mỹ nhân Ninh Bình từng tiết lộ cô tình cờ gặp mẹ chồng trên một chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM. Sau đó nhờ sự "mai mối" từ mẹ chồng mà cô và ông xã tìm hiểu rồi chính thức đến với nhau. Mối quan hệ của cả hai cũng được gia đình hai bên tích cực ủng hộ.

Đến tháng 6/2025, cặp đôi tổ chức đám hỏi và đăng ký kết hôn vào đầu tháng 7. Ngày 13/11 này, Hương Liên - Minh Trung sẽ tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội.

Cặp đôi cùng bố mẹ chồng tại đám hỏi (Ảnh chụp màn hình)

Nguyễn Hương Liên, sinh năm 2002, quê ở Hà Nam (cũ, nay là Ninh Bình). Cô được nhiều người biết đến và yêu thích khi tham gia The Face Vietnam 2023. Ngoài chiều cao 1,68 m, cô có gương mặt thanh tú, làn da trắng cùng "nụ cười triệu view".

Sau chương trình, cô tiếp tục phát triển công việc người mẫu và hoạt động trên mạng xã hội với kênh TikTok gần 735 nghìn người theo dõi. Trong năm 2025, Hương Liên cũng úp mở về vai trò diễn viên, tham gia một bộ phim truyền hình của VFC.

Một số hình ảnh của Hương Liên

