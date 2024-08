Chân dung tân thủ tướng trẻ tuổi nhất lịch sử Thái Lan

Nhận được 51% số phiếu bầu, bà Paetongtarn trở thành người đứng đầu chính phủ Thái Lan khi mới 37 tuổi.

Để được thông qua, bà Paetongtarn cần nhận được quá nửa số phiếu của 493 thành viên Hạ viện. Liên minh cầm quyền do Pheu Thai dẫn đầu hiện nắm giữ 314/493 ghế nghị sĩ Hạ viện.

Tân Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: Devdiscourse

Devdiscourse cho hay kết quả cuộc bỏ phiếu đưa bà Paetongtarn trở thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan. Bà cũng là nữ thủ tướng thứ hai của Thái Lan sau người cô ruột Yingluck Shinawatra.

Như vậy, gia tộc lừng danh Shinawatra đã có 3 người làm thủ tướng Thái Lan, gồm ông Thaksin Shinawatra, bà Yingluck Shinawatra (em gái ông Thaksin) và bà Paetongtarn Shinawatra (con gái út của ông Thaksin). Lưu ý thêm rằng cả cha và cô của tân thủ tướng Thái Lan trong quá khứ đều bị lật đổ sau các cuộc đảo chính của giới quân sự.

Bà Paetongtarn lên làm thủ tướng trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang gặp khó khăn.

Nhiệm vụ cấp bách của tân thủ tướng Thái Lan là phải khôi phục lại sự ủng hộ đang suy giảm đối với Pheu Thai, đảng dẫn đầu liên minh cầm quyền, và vực dậy nền kinh tế.

Một trong những chính sách trọng tâm của đảng Pheu Thai là chương trình phát 10.000 baht (276 USD) vào ví điện tử cho mỗi người dân đủ điều kiện để kích thích kinh tế. Do đó, tân thủ tướng cũng phải tìm cách tiếp tục chương trình chưa được thực hiện này.



"Đất nước phải tiến lên, Pheu Thai là đảng lớn trong quá trình thành lập chính phủ và sẽ thúc đẩy đất nước tiến về phía trước. Chúng tôi quyết tâm cùng nhau thực hiện điều đó" - bà Paetongtarn phát biểu khi được bầu làm thủ tướng.

Tân thủ tướng Thái Lan tốt nghiệp khoa Nghiên cứu chính trị của Đại học Chulalongkorn – Thái Lan và theo học ngành Quản lý khách sạn quốc tế tại Đại học Surrey ở Anh.

Bà là cổ đông lớn nhất của SC Asset Corp, công ty phát triển bất động sản do bà Yingluck điều hành trước đây, đồng thời là giám đốc điều hành mảng kinh doanh khách sạn của Rende Development Co, công ty do người chị gái Pintongta Shinawatra Kunakornwong điều hành. Ngoài ra, bà còn đảm trách một dự án lớn là khách sạn hạng sang Rosewood ở thủ đô Bangkok.

Sau khi trở thành thủ tướng, bà Paetongtarn phải từ bỏ các vai trò kinh doanh và tuân thủ những hạn chế về sở hữu cổ phần.