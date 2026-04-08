Chân dung tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Từng làm Chủ tịch Agribank

Thảo Vân |

Ông Phạm Đức Ấn vừa được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê Nghệ An có trình độ cao cấp lý luận chính trị, Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Ngân hàng – Tài chính, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Trước khi trở thành Thống đốc, ông có nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng, từng giữ các chức vụ như Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh BIDV Hưng Yên; Phó Tổng Giám đốc BIDV; Tổng Giám đốc Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 5/2020, ông là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Tháng 12/2024, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020–2025. Sau đó, HĐND tỉnh bầu ông làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021–2026.

Tháng 9/2025, ông tiếp tục được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020–2025 và được giới thiệu để HĐND thành phố bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Tại kỳ họp chuyên đề ngày 8/9/2025, HĐND TP Đà Nẵng đã bầu ông Phạm Đức Ấn giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021–2026.

Ông Phạm Đức Ấn đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước thay bà Nguyễn Thị Hồng đã được bầu giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, đồng thời là Ngân hàng Trung ương, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối; phát hành tiền; là ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.

