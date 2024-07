Theo tờ Business Insider, mặc dù giành được vị trí đáng mơ ước là "Nhân vật số 2" của ông Trump, ông James David Vance đã phải trải qua một con đường không hề bằng phẳng để gia nhập chính trường Mỹ cũng như trở thành đối tác của ông Trump.



Business Insider đã liệt kê 10 điều đáng chú ý về ông Vance - ứng viên phó tổng thống Mỹ thứ 50:

Thượng nghị sĩ James David Vance có tên khai sinh là "James Donald Bowman", sinh ra ở thành phố Middletown, bang Ohio, Mỹ, vào năm 1984. Vance gia nhập lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ sau khi tốt nghiệp trung học.

Ông James David Vance vào năm 2017. Ảnh: Washington Post

Chàng thanh niên Vance phục vụ ở Iraq với tư cách là lính thủy đánh bộ công vụ, hộ tống các nhà báo và viết bài về quân nhân. Anh từng viết trong cuốn hồi ký "Hillbilly Elegy" (tạm dịch: "Khúc bi ca từ nguồn cội") xuất bản năm 2016 rằng, Thủy quân lục chiến "đã dạy tôi cách sống như một người trưởng thành".

Vance tiếp tục theo học tại Đại học Bang Ohio và Trường Luật Yale.

Vance học chuyên ngành khoa học chính trị và triết học tại Đại học Bang Ohio và tốt nghiệp hạng ưu. Sau đó anh tốt nghiệp Trường Luật Yale vào năm 2013.



Business Insider từng đưa tin trước đây, khi Vance còn học tại Trường Luật Yale, giáo sư luật Amy Chua và là tác giả cuốn hồi ký "Battle Hymn of the Tiger Mother" (tạm dịch: "Chiến ca của Cọp Mẹ") đã khuyến khích Vance viết hồi ký về quá trình trưởng thành của mình.

Trước khi trở thành tác gia và chính trị gia, Vance từng làm việc tại một công ty đầu tư mạo hiểm được tỷ phú Peter Thiel - nhà sáng lập PayPal - hậu thuẫn.

Vance (áo kẻ caro) từng làm việc tại công ty đầu tư mạo hiểm trước khi tham gia chính trường. Ảnh: Getty

Khi còn là sinh viên luật, Vance từng tham dự buổi nói chuyện của nhà sáng lập Paypal Peter Thiel. Trong bài đăng trên blog cho tạp chí Công giáo The Lamp vào năm 2020, Vance đã viết rằng đó là "khoảnh khắc quan trọng nhất" trong thời gian anh ấy học tại Trường Luật Yale.



Sau hai lần làm thư ký và một thời gian ngắn làm việc trong lĩnh vực luật doanh nghiệp, vào năm 2016, Vance bắt đầu làm việc tại Mithril Capital - một công ty được tỷ phú Thiel hậu thuẫn. Một năm sau, anh chuyển đến Revolution - một công ty đầu tư mạo hiểm ở Washington, DC.

James David Vance viết cuốn hồi ký bán rất chạy "Hillbilly Elegy".

Vance xuất bản cuốn "Hillbilly Elegy" vào mùa hè năm 2016, trước khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ. Cuốn hồi ký đã trở thành sách bán chạy nhất của New York Times, tập trung vào trải nghiệm của Vance khi lớn lên trong nghèo khó ở Ohio và Kentucky, và phần lớn được giới thiệu như một minh họa chân thực về tầng lớp lao động da trắng ở Mỹ.



Sau khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cuối năm 2016, nhiều người đã đọc cuốn sách này như một lời giải thích cho sự trỗi dậy nhanh chóng và bất ngờ của ông Trump.

Phim chuyển thể từ cuốn sách "Hillbilly Elegy" ra mắt trên Netflix vào năm 2020.

Vance kết hôn với luật sư Usha Chilukuri Vance.

Vance gặp vợ khi cả hai còn là sinh viên Trường Luật Yale. Trong cuốn "Hillbilly Elegy", anh viết rằng Chilukuri Vance là "người hướng dẫn tinh thần Yale" của anh, người đã khuyến khích anh tìm kiếm cơ hội trong các tổ chức ưu tú. Họ kết hôn vào năm 2014.



Vance đã kết hôn với Usha Chilukuri Vance. Ảnh: Getty

Tờ New York Times đưa tin, Chilukuri Vance đã làm thư ký cho Thẩm phán Brett Kavanaugh tại Tòa phúc thẩm Mỹ trước khi ông này trở thành Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ; và cũng từng làm thư ký cho Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts. Hiện cô làm việc tại công ty luật Munger, Tolles & Olson.



Vợ chồng ông Vance có ba người con.

Vợ chồng ông Vance có hai con trai, Ewan 6 tuổi và Vivek 4 tuổi, một con gái Mirabel 2 tuổi.



Ông Vance cùng con trai Vivek. Ảnh: Getty

Theo tờ The Hill, vào tháng 2/2024, ông Vance từng đọc cuốn sách thiếu nhi "Oh, The Places You'll Go!" (tạm dịch: "Ồ, những nơi bạn sẽ đến!") của tác giả Dr. Seuss tại Thượng viện Mỹ để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 4 của Vivek.



Ông Vance khởi đầu với tư cách là "người không bao giờ ủng hộ ông Trump", nhưng đã dần thay đổi quan điểm của mình và ủng hộ cựu tổng thống.

Khi xuất bản cuốn "Hillbilly Elegy", ông Vance tự nhận mình là "người không bao giờ ủng hộ ông Trump", và thậm chí còn nói cựu tổng thống là "đáng trách" trong một bài đăng trên Twitter hiện đã bị xóa.



Ông Vance phản đối chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump, nhưng lại ủng hộ ông Trump vào năm 2020. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, sau nhiều năm và khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump trôi qua, ông Vance bắt đầu có cách tiếp cận khác. Ông nói với tờ Financial Times vào năm 2018 rằng, cựu tổng thống "nhận ra sự thất vọng đang tồn tại ở phần lớn Ohio, Pennsylvania, miền Đông Kentucky, v.v."



Bước sang năm 2020, Vance ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump và bày tỏ sự hối tiếc về lập trường trước đó của mình. Tình thế xoay chuyển từ cả hai phía khi ông Trump cũng bắt đầu ủng hộ việc ông Vance dấn thân vào chính trường.

Năm 2021, ông Vance tham gia cuộc bầu cử sơ bộ đông đúc tại Thượng viện Mỹ.

Ông Vance bước vào một cuộc bầu cử sơ bộ đông đúc tại Thượng viện Mỹ vào năm 2021 với tư cách là một người không ngừng ủng hộ ông Trump và chống lại chủ nghĩa tinh hoa.



Vance tuyên bố ứng cử vào Thượng viện Mỹ năm 2021 và bước vào một cuộc bầu cử sơ bộ đông đúc. Ảnh: Getty

Ông Vance hưởng ứng các chính sách của cựu Tổng thống Trump và cuối cùng đã nhận được sự ủng hộ của ông Trump. Với sự ủng hộ này, ông Vance đã vượt qua vòng bầu cử sơ bộ và bước vào Thượng viện Mỹ.

Ông Vance phục vụ trong nhiều ủy ban quốc hội khác nhau và đại diện cho "Quyền mới".

Tại Thượng viện Mỹ, ông Vance phục vụ trong Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị; Ủy ban Thương mại, Khoa học và Giao thông vận tải; Ủy ban Kinh tế hỗn hợp; và Ủy ban đặc biệt về Người cao tuổi. Giống như ông Trump, ông Vance có quan điểm theo chủ nghĩa biệt lập về chính sách đối ngoại và có cách tiếp cận cứng rắn đối với vấn đề nhập cư.



Trong thời gian làm chính trị ngắn ngủi của mình, ông Vance đã trở thành hiện thân của cái mà tờ Politico gọi là phong trào "Quyền mới" - một liên minh không rõ ràng của những người bảo thủ trẻ tuổi đang cố gắng thúc đẩy Đảng Cộng hòa hướng tới chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bảo thủ và chủ nghĩa dân tộc hơn.

Ông Trump chọn ông Vance làm người đồng hành trong cuộc đua tổng thống năm 2024.

Ông Trump đã chọn ông Vance làm người đồng tranh cử của mình. Hình ảnh MEGAN JELINGER / Getty

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đã chọn ông Vance làm người đồng hành cùng mình trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm nay. Trong đó, ông Trump ca ngợi nền tảng kinh doanh của ông Vance và nói rằng, với tư cách là phó tổng thống, chàng trai trẻ này "sẽ làm mọi thứ có thể để giúp tôi ĐƯA NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI".



Theo Business Insider, nếu được bầu, người đàn ông 39 tuổi này sẽ là một trong những phó tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ.