Ngày 30/1, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định giữ chức vụ Cục trưởng, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Đại tá Trần Minh Tiến sinh năm 1967, quê quán tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, có quá trình trưởng thành từ cơ sở, là cán bộ Công an tỉnh Hà Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định điều động Đại tá Trần Minh Tiến. Ảnh: chinhphu.vn

Ông Tiến từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Phó Giám đốc Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam.

Tháng 3/2021, Đại tá Trần Minh Tiến được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Năm 2022, ông được điều động đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Minh Tiến hứa sẽ nỗ lực thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Công an giao phó; bản thân sẽ tiếp tục gương mẫu, kỷ cương, tiếp tục hun đúc, rèn luyện thêm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, sẽ cùng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nghiên cứu, đề xuất với Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; hướng dẫn kiểm tra hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đồng thời chỉ đạo điều tra các vụ án trọng điểm do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo…