Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

Tiểu sử Tân Bộ Trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: QH

Chiều 6/6, Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Công an nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Lương Tam Quang được thực hiện bằng hình thức biểu quyết điện tử. Trong đó, kết quả 468/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Quốc hội sau đó biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước Tô Lâm về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với ông Lương Tam Quang. 455 đại biểu tham gia biểu quyết (93,43% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 455 đại biểu tán thành (93,43% tổng số đại biểu).

Ông Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, được đào tạo tại Học viện An ninh nhân dân, đã đảm nhận nhiều chức vụ trong lĩnh vực an ninh.

Từ năm 2012 đến tháng 8/2019 ông giữ chức Phó Chánh rồi Chánh Văn phòng Bộ Công an và lần lượt mang hàm Thiếu tướng, Trung tướng.

Ngày 15/8/2019, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an, sau đó kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 30/1/2021, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến tháng 1/2022, ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

Trong quá trình công tác, Thượng tướng Lương Tam Quang được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì; Huân chương Chiến Công hạng Nhất, hạng Nhì; 4 Huân chương, Huy chương của Nhà nước Lào (Huân chương Tự do hạng Ba, Huân chương Hữu nghị, Huân chương Anh dũng hạng Nhất, Huy chương Hữu nghị).

Những phát ngôn của thượng tướng Lương Tam Quang

Trong nhiều năm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Thượng tướng Lương Tam Quang đã có những chỉ đạo quyết liệt liên quan đến các vụ án lớn, phòng chống tham nhũng, đặc biệt là an ninh mạng, góp phần đưa an ninh mạng trở thành động lực lớn cho sự phát triển quốc gia và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Cụ thể, Thượng tướng Lương Tam Quang, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã lãnh đạo, chỉ đạo điều tra, xác minh 16 vụ việc lộ mất, rao bán thông tin, bí mật nhà nước và dữ liệu nội bộ trên không gian mạng trong năm 2023.

Thượng tướng Lương Tam Quang tại hội nghị hồi tháng 5- Ảnh: Bộ Công an

Thượng tướng Lương Tam Quang khẳng định điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp trong các vụ án hình sự theo thẩm quyền Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ chính trị, an ninh đối nội - đối ngoại và sự tồn tại, vững mạnh của chính quyền nhân dân.

Hồi cuối năm 2023, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Thượng tướng Lương Tam Quang cho hay, mỗi năm, công an triệt xóa hàng nghìn ổ nhóm tội phạm. Trong đó có hàng trăm nhóm tội phạm nguy hiểm "núp bóng" công ty, doanh nghiệp hoạt động phạm tội, nhiều đường dây tội phạm liên quan đấu thầu, đấu giá và cổ phần hóa, trục lợi chính sách.

Ông Quang từng phát biểu nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục tập trung phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng, tiêu cực, theo đúng phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực". Gắn với tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng tiêu cực đến cạnh tranh lành mạnh.

Việc ngăn chặn này nhằm góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế. Gắn với xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Tiểu sử, quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Công an - Ảnh: Tiền Phong