Chân dung tài năng nhí của showbiz Việt

Sao nhí đa tài, trái tim ấm áp

Nguyễn Đức Phong Thiên sinh năm 2013 tại Bắc Ninh. Cậu bé bén duyên với sàn diễn thời trang từ năm 5 tuổi và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong làng mẫu nhí Việt. Không chỉ sở hữu gương mặt sáng, thần thái biểu diễn tốt và khả năng cảm nhạc đáng kinh ngạc, Phong Thiên còn nổi bật nhờ sự nghiêm túc trong rèn luyện và bản lĩnh khi xuất hiện trên các sân khấu lớn.

Nguyễn Đức Phong Thiên thần thái trong vai trò người mẫu.

Cậu bé từng trình diễn tại nhiều sự kiện thời trang uy tín trong và ngoài nước như: Thailand Fashion Week, Luxury Brand Global Fashion Week, Vietnam International Fashion Week, Vietnam Junior Fashion Week… Năm 2023, em giành giải thưởng Star Kid International – một trong những giải cao nhất tại Tuần lễ Thời trang Trẻ em Quốc tế Việt Nam.

Đặc biệt, dấu mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của Phong Thiên là khi em đoạt ngôi vị quán quân chương trình So You Think You Can Model 2022 – một cuộc thi người mẫu truyền hình thực tế phát sóng trên VTV9, với ban giám khảo là những tên tuổi lớn trong làng thời trang Việt.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực người mẫu, Phong Thiên còn là một nghệ sĩ nhí đa năng. Em tham gia nhiều MV ca nhạc, đóng phim ngắn, dẫn chương trình và đặc biệt có khả năng ca hát nổi bật. Trong MV Những điều cha dạy của ca sĩ Ngọc Sơn, Phong Thiên vào vai người con trai nhỏ, thể hiện diễn xuất nội tâm giàu cảm xúc và để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Em cũng từng làm MC tại các sự kiện thiếu nhi, cho thấy khả năng giao tiếp và ứng xử linh hoạt trước công chúng.

Phong Thiên trong vai trò ca sĩ.

Dù còn nhỏ tuổi, Phong Thiên đã sớm thể hiện trách nhiệm xã hội và tấm lòng nhân ái. Năm 2023, cậu bé khiến nhiều người xúc động khi đập heo đất tiết kiệm suốt một năm, quyên góp 30 triệu đồng để mua áo phao tặng người dân vùng lũ Yên Bái. Hành động của em lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ trên cả nước.

Thành công đến với Phong Thiên không chỉ từ tài năng thiên bẩm mà còn nhờ quá trình rèn luyện kiên trì, tinh thần cầu tiến và sự đồng hành của gia đình. Em là hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ nhí vừa có kỹ năng, vừa có đạo đức nghề nghiệp và trái tim ấm áp.

Dấu ấn nổi bật trong show thời trang văn hóa

Mới đây, Phong Thiên gây chú ý khi xuất hiện tại Fashion show Tinh hoa Kinh Bắc tổ chức tại TP Từ Sơn, Bắc Ninh trong vai trò Đại sứ của chương trình . Với chủ đề tôn vinh vẻ đẹp truyền thống Bắc Ninh – vùng đất Quan họ, chương trình đã thu hút hơn 10.000 khán giả và trở thành điểm hẹn văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn tại miền Bắc. Trong không gian sân khấu ngoài trời được thiết kế như một bức tranh dân gian sống động, bộ sưu tập Chị Hai xúng xính của NTK Thạch Linh là phần trình diễn thu hút nhiều sự chú ý bởi sự dung hòa giữa chất liệu truyền thống và hơi thở hiện đại.

Nguyễn Đức Phong Thiên mẫu nhí nam duy nhất góp mặt trong bộ sưu tập này. Trong thiết kế áo dài xanh lấy cảm hứng từ di sản Quan họ Bắc Ninh, cậu bé sải bước uyển chuyển, phong thái điềm đạm, ánh mắt sắc sảo và thần thái tự tin không hề thua kém người mẫu chuyên nghiệp. Sự hiện diện của em trên sàn diễn như một điểm nhấn lạ giữa rừng áo dài duyên dáng, mang đến cái nhìn mới về hình ảnh mẫu nhí nam trong trang phục truyền thống.

Phong Thiên tự tin trong chương trình Fashion show Tinh hoa Kinh Bắc.

Ngay sau màn catwalk, Phong Thiên tiếp tục xuất hiện trong vai trò ca sĩ với ca khúc Một vòng Việt Nam . Diện thiết kế áo dài vàng rực rỡ, em đứng giữa sân khấu rộng lớn, cất giọng hát trong trẻo, tròn vành rõ chữ, truyền cảm và tự nhiên. Sự chuyển hóa linh hoạt giữa hai vai trò – từ người mẫu sang nghệ sĩ trình diễn – chứng minh năng lực vượt trội và bản lĩnh sân khấu hiếm có của một cậu bé 12 tuổi.

Sự xuất hiện ấn tượng tại Fashion show Tinh hoa Kinh Bắc đã tiếp tục khẳng định tài năng của Phong Thiên. Cậu bé hội tụ đầy đủ yếu tố của một nghệ sĩ tương lai: Năng lực biểu diễn tốt, hình ảnh chuyên nghiệp, khả năng nghệ thuật đa dạng và tấm lòng nhân ái. Ở tuổi 12, Nguyễn Đức Phong Thiên không chỉ là niềm tự hào của quê hương Bắc Ninh mà còn là đại diện tiêu biểu của thế hệ thiếu nhi Việt Nam giàu bản sắc, sáng tạo và nhân văn.