Chân dung siêu mẫu tuổi Mùi đang là Tổng giám đốc công ty nông sản, xuất khẩu chanh leo, cà phê sang Mỹ, Úc

Trong làng thời trang Việt Nam, cái tên Ngọc Thạch từng là biểu tượng của vẻ đẹp thanh tú, thuần khiết và tài năng trình diễn xuất chúng. Cô còn được biết đến với nghệ danh Ngọc Thạch, là một siêu mẫu nổi tiếng, từng đoạt Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2010. Cô từng là đại diện cho nhan sắc Việt Nam, lọt top 10 thí sinh đẹp nhất cuộc thi Siêu mẫu thế giới 2010. Nhưng sau đó, cô từ bỏ showbiz, lựa chọn con đường khác khi về làm dâu một gia đình doanh nhân danh giá và lấn sân kinh doanh.

Người đẹp làm dâu nhà đại gia

Phạm Thị Ngọc Thạch sinh năm 1991 tại tỉnh Hậu Giang. Với chiều cao nổi bật 1,75m và vẻ đẹp dịu dàng, Ngọc Thạch nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong giới thời trang.

Khi sự nghiệp đang nở rộ, đầu tháng 9/2013, Ngọc Thạch bất ngờ lên xe hoa với một thiếu gia Đỗ Bình Dương, thường gọi là Dương Kon. Bố chồng Ngọc Thạch là doanh nhân Đỗ Văn Bình. Ông Đỗ Văn Bình là Chủ tịch HĐQT CTCP Đại Dương, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà. Ông từng là người giàu thứ 39 trên sàn chứng khoán, với giá trị tài sản hơn 400 tỷ đồng (tính đến 31/12/2012).

Đám cưới của cặp đôi Đại Dương - Ngọc Thạch được tổ chức hoành tráng với chi phí lên đến 7 tỷ đồng và có sự góp mặt của đông đảo giới doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng. Sự hoành tráng ở đám cưới của Ngọc Thạch và đại gia Bình Dương đã khiến nhiều người tò mò về gia thế chồng siêu mẫu. Sau hôn nhân, Ngọc Thạch chọn rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc gia đình, chuyển về sinh sống tại Hà Nội.

Sau khi kết hôn, Ngọc Thạch lui về tập trung hỗ trợ công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ. Từ năm 2021, cô sáng lập và giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty CP Xuất nhập khẩu thương mại Blue Ocean (Blue Ocean JSC).

Bà chủ công ty nông sản

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, người đẹp, doanh nhân Ngọc Thạch chia sẻ, thương hiệu cà phê Conihat được IWCA (International Women's Coffee Alliance) trao chứng nhận ghi nhận hành trình phát triển cà phê bền vững và trao quyền cho phụ nữ tại Lâm Hà (Lâm Đồng). Trong năm nay, Conihat Coffee Roaster đã chính thức có mặt trên Amazon Mỹ. Chỉ trong 4 tháng đã bán ra hơn 1.000 sản phẩm.

Conihat Coffee Roaster là thương hiệu cà phê thuộc phân khúc cao cấp của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương mại Blue Ocean (Blue Ocean JSC) do cô là đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc. Ngoài ra, Ngọc Thạch còn đại diện các doanh nghiệp, đơn vị: Chi nhánh 1 - Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Blue Ocean, hộ kinh doanh thu mua nông sản.

Công ty Blue Ocean là một thành viên của tập đoàn Ocean Group (Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương) – doanh nghiệp gia đình chồng siêu mẫu Ngọc Thạch đang điều hành.

Trong bài phỏng vấn trên Thanh niên, Ngọc Thạch từng chia sẻ cô từng tham gia một số hoạt động kinh doanh, nhưng không hoàn toàn chính thức, chủ yếu đóng "vai phụ" hoặc góp vốn thì nhiều hơn. Đến năm 30 tuổi, người đẹp mới chính thức tham gia kinh doanh ở vai trò sáng lập và điều hành Blue Ocean JSC.

Khởi nghiệp ở tuổi ngoài 30, cô đã âm thầm học hỏi về kinh nghiệm kinh doanh, điều hành doanh nghiệp từ bố mẹ chồng - vốn là những người có nhiều năm kinh doanh và đang điều hành một hệ sinh thái kinh doanh đa ngành nghề. Siêu mẫu cố gắng học hỏi, tích lũy kiến thức theo cả những cách chính quy, công khai cũng như... "nghe lỏm" trong những bữa ăn gia đình.

Cô không ngần ngại học hỏi từ bố mẹ chồng những thắc mắc liên quan việc phát triển dự án, từ quản lý điều hành đến tìm kiếm và phát triển thị trường, không bao giờ "giấu dốt" và luôn cố gắng học hỏi mọi thứ có thể.

Theo nữ doanh nhân Ngọc Thạch, Blue Ocean JSC hiện có 2 nhà máy ở Đồng Tháp và Lâm Đồng với đội ngũ hơn 300 nhân sự bao gồm cả cấp quản lý, chuyên viên, công nhân. Trong đó, một nhà máy chế biến trái cây đông lạnh mới khai trương tại H.Lâm Hà (Lâm Đồng), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc mở rộng quy mô sản xuất và phát triển năng lực chế biến nông sản của công ty. Tháng 10 năm ngoái, Blue Ocean JSC là đơn vị Việt Nam đầu tiên xuất khẩu trái chanh leo sang Úc với lô hàng đầu tiên 1,5 tấn.

Hiện nay, Blue Ocean JSC có thể cung ứng 10.000 tấn sản phẩm mỗi năm cho thị trường trong nước lẫn quốc tế. Chúng tôi đã xuất khẩu các loại trái cây như như xoài, bưởi, nhãn, chanh không hạt, sầu riêng sang Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc. Mới nhất, chúng tôi đã tiên phong xuất khẩu chanh leo VN sang Úc. Blue Ocean cũng hiện diện ở nhiều chương trình mang tính quốc tế ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines.

