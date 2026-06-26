Chân dung Sandy Hoài Trâm, người có chia sẻ gây chú ý về xu hướng Livestream hiện đại

Là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực livestream, Sandy Hoài Trâm cho rằng NPC Live (Non-Player Character Live) là một trong những ví dụ rõ nét cho xu hướng mới.

Trong những năm đầu của ngành livestream, sức hút của người dẫn thường được xem là yếu tố quyết định thành công của mỗi buổi phát sóng. Tuy nhiên, theo Sandy Hoài Trâm, khi ngành nội dung số phát triển, mô hình livestream đang bước sang một giai đoạn mới, nơi sự thành công không còn phụ thuộc vào cảm hứng hay cá tính của một cá nhân, mà được xây dựng trên nền tảng của một hệ thống vận hành bài bản.

Là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực livestream, Sandy Hoài Trâm cho rằng NPC Live (Non-Player Character Live) là một trong những ví dụ rõ nét cho xu hướng này.

Bề ngoài, mô hình khá đơn giản khi người dẫn thực hiện các hành động hoặc câu thoại được thiết kế sẵn dựa trên quà tặng và tương tác của người xem. Tuy nhiên, theo Sandy Hoài Trâm, điều khán giả nhìn thấy chỉ là phần nổi.

"Nhiều người nghĩ NPC Live thành công nhờ những phản ứng hài hước hoặc khác biệt của người dẫn. Thực tế, phần khó nhất lại nằm ở việc xây dựng kịch bản và duy trì trải nghiệm tương tác trong thời gian dài", cô chia sẻ.

Theo Sandy Hoài Trâm, điểm khác biệt của NPC Live là biến người xem từ khán giả thụ động thành một phần của chương trình thông qua các tương tác trực tiếp. Điều này giúp tăng trải nghiệm nhưng cũng khiến việc thiết kế nội dung trở nên phức tạp hơn, bởi mỗi tương tác đều có thể tạo ra những diễn biến khác nhau.

Tuy nhiên, theo cô, tạo được sự chú ý chỉ là bước đầu. Để người xem quay lại nhiều lần, nội dung cần được tổ chức theo hướng có hệ thống thay vì chỉ dựa vào những ý tưởng gây tò mò trong ngắn hạn.

"Một ý tưởng có thể tạo ra sự tò mò ban đầu. Nhưng để người xem quay lại nhiều lần, nội dung phải được tổ chức theo hướng có hệ thống", Sandy Hoài Trâm nói.

Sandy Hoài Trâm chia sẻ về xu hướng chuyên nghiệp hóa của ngành livestream tại một sự kiện dành cho cộng đồng nhà sáng tạo nội dung.

Từ kinh nghiệm làm việc của mình, cô cho rằng điểm khác biệt giữa một buổi livestream mang tính thử nghiệm và một mô hình có thể vận hành lâu dài nằm ở khả năng chuẩn hóa quy trình. Điều đó bao gồm xây dựng kịch bản, phân tầng nội dung và đào tạo người dẫn để đảm bảo trải nghiệm nhất quán cho người xem.

Theo Sandy Hoài Trâm, ngành livestream đang bước vào giai đoạn chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ. Nếu trước đây thành công chủ yếu dựa vào cá nhân người dẫn, thì hiện nay phía sau mỗi buổi phát sóng thường là đội ngũ phụ trách kịch bản, đào tạo, phân tích dữ liệu, quản lý cộng đồng và tối ưu hiệu suất vận hành.

"Người xem chỉ nhìn thấy một buổi phát sóng kéo dài vài giờ. Nhưng để duy trì hoạt động ổn định, doanh nghiệp phải xây dựng quy trình cho mọi khâu từ đào tạo nhân sự đến kiểm soát chất lượng nội dung" , cô cho biết.

Theo Sandy Hoài Trâm, sự thay đổi lớn nhất của ngành livestream hiện nay là chuyển từ tư duy sáng tạo đơn lẻ sang tư duy hệ thống. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao, mục tiêu không chỉ là tạo ra một phiên livestream thành công mà còn phải duy trì chất lượng và hiệu quả trong thời gian dài, khi hành vi người xem liên tục thay đổi.

"Những con số nổi bật có thể tạo ra sự chú ý. Nhưng về lâu dài, yếu tố quyết định vẫn là khả năng xây dựng một mô hình có thể vận hành ổn định và phát triển bền vững", Sandy Hoài Trâm nhận định.

NPC Live chỉ là một ví dụ cho thấy ngành livestream đang thay đổi theo hướng chuyên nghiệp hơn. Dù xu hướng nội dung có thể tiếp tục biến chuyển, nhu cầu xây dựng hệ thống quản lý, đào tạo nhân sự và nâng cao chất lượng trải nghiệm người dùng sẽ ngày càng trở nên quan trọng khi thị trường tiếp tục mở rộng.