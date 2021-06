Chân dung 'ông trùm' hệ thống sàn ngoại hối lừa đảo, giao dịch hơn 7.500 tỷ đồng

Thuê người lập trình sàn giao dịch ảo để lừa đảo

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thế Dương (SN 1996) và Nguyễn Văn Quyền (SN 1983) cùng ở Hà Nội để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 290 - Bộ luật Hình sự.

Trao đổi với Tiền Phong, thượng tá Vũ Xuân Bảo – Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết, xuất phát từ 10 bị hại tố cáo về việc bị “cháy” tài khoản, thiệt hại trên 16 tỷ đồng khi tham gia giao dịch trên sàn Hitoption.net.

Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục A05) – Bộ Công an và Công an TP Hà Nội lập chuyên án điều tra.

Giao diện sàn Hitoption trước khị bị cơ quan chức năng "sờ gáy"

Thời điểm kiểm tra trụ sở sàn giao dịch này tại Cầu Giấy (Hà Nội), ban chuyên án phát hiện hàng trăm nhân viên Công ty TNHH MTV ANTGROUP (Công ty ANTGROUP) đang thực hiện các giao dịch trên sàn Hitoption.net.

Quá trình điều tra bước đầu xác định bị can Dương là đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đối tượng khác và điều hành toàn bộ hoạt động của sàn giao dịch.

Dương khai tháng 6/2020 nhờ Quyền thuê một chuyên gia công nghệ thông tin tên Đạt thiết kế, lập trình sàn ngoại hối Hitoption.net, có giao diện, tên miền giống với một sàn giao dịch tại châu Âu.

Thượng tá Vũ Xuân Bảo - Phó trưởng Phòng CSHS, Công an TP Hải Phòng.

Dương cũng yêu cầu lập trình mở chế độ chơi tự động thay cho việc khách hàng tự giao dịch nhằm nắm quyền và có thể can thiệp, thay đổi lệnh thắng hoặc thua theo ý muốn.

Theo thiết kế trên sàn giao dịch này, nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây.

Nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, còn dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi.

Để thuận lợi trong việc rút tiền và thực hiện các giao dịch liên quan, Dương thành lập Công ty ANTGROUP, đặt trụ sở tại tòa CTM Complex (Cầu Giấy, Hà Nội). Sau đó, đối tượng thuê hàng trăm nhân viên phân thành 4 cấp: quản trị, cố vấn, kế toán và nhân viên tư vấn để vận hành sàn giao dịch.

Theo đó, riêng nhóm nhân viên tư vấn có trên 100 người. Nhóm này có nhiệm vụ quảng cáo trên các mạng xã hội, trực tiếp chào mời các nhà đầu tư tham gia giao dịch.

Các đối tượng quảng cáo đây là sàn có nguồn gốc từ Anh, cam kết lãi suất từ 6-15%/tháng, có thế rút cả gốc và tiền lãi bất cứ lúc nào. Nhà đầu tư giới thiệu người chơi mới tham gia sẽ được hưởng 1,5% hoa hồng.

Bị can Nguyễn Thế Quyền, giúp sức đắc lực cho bị can Nguyễn Thế Dương.

Thủ đoạn chiếm đoạt tinh vi

Quá trình điều tra, ban chuyên án đã bóc gỡ, làm rõ 10 trường hợp trú tại TP Hải Phòng là bị hại. Những bị hại tại Hải Phòng đa số là người thân quen, họ hàng với nhau và đều thông qua một người tên Tuyền giới thiệu tham gia.

Tuy nhiên, sau một thời gian giao dịch, những người này yêu cầu rút tiền thì Dương không đồng ý, tự điều chỉnh chế độ khiến các nhà đầu tư liên tục thua lỗ rồi dẫn đến “cháy” tài khoản. Hành vi của bị can Dương và đồng phạm đã đủ căn cứ phạm tội “Sử dụng mạng máy tính… chiếm đoạt tài sản”.

Thượng tá Vũ Xuân Bảo nhận định, dù các đối tượng phạm tội còn trẻ nhưng có nhiều thủ đoạn rất tinh vi, sử dụng công nghệ cao nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, các đối tượng đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư, lợi dụng vào các mối quan hệ thân thiết của các chuyên viên tư vấn với người thân, bạn bè để chào mời.

Ban chuyên án kiểm tra văn phòng Công ty ANTGROUP, trụ sở ở Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Quá trình vận hành hệ thống sàn giao dịch này, Dương và đồng phạm bước đầu để người chơi thắng. Sau khi nhà đầu tư tăng vốn tham gia, các đối tượng dần dần can thiệp lệnh mua – bán để nhà đầu tư thua lỗ từ từ, tránh bị nghi ngờ.

Ban chuyên án bước đầu xác định có 969 người tham gia đầu tư, giao dịch trên sàn Hitoption.net.

Ngoài ra, Dương và đồng phạm còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp. Sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng.

“Chúng tôi vẫn đang tích cực phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế, Cục A05 và Công an TP Hà Nội trích xuất dữ liệu và trình báo của các bị hại để làm căn cứ, hồ sơ. Đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan”, thiếu tá Vũ Xuân Bảo nói.

Thiếu tá Vũ Xuân Bảo cho rằng, hiện nay trên thế giới và Việt Nam đang nở rộ các giao dịch tài chính online, thông qua các trang web, sàn giao dịch… Do đó, người dân khi đầu tư, giao dịch trên mạng cần cảnh giác, nghiên cứu kỹ trước khi tham gia tránh gặp rủi ro không đáng có.