Chân dung nữ Tổng Giám đốc nhận lương cao nhất Việt Nam

CEO của DN do đại gia Đặng Thành Tâm làm chủ tịch

Theo báo cáo "Thu nhập của tổng giám đốc và hội đồng quản trị tại các công ty đại chúng ở Việt Nam năm 2023" do FiinGroup và FiinRatings công bố, Tổng Giám đốc các công ty niêm yết trên sàn tại Việt Nam có thu nhập trung bình năm 2023 là 2,5 tỷ đồng/người. Bất động sản, dịch vụ tài chính (chủ yếu là chứng khoán) và bảo hiểm là 3 ngành có thu nhập bình quân của CEO cao nhất trên sàn chứng khoán.

Nơi trả lương cao nhất trong năm 2023 vừa qua là Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) do đại gia Đặng Thành Tâm làm chủ tịch. Năm 2023, bà Nguyễn Thị Thu Hương - Tổng Giám đốc KBC - là người có thu nhập cao nhất trong số các doanh nghiệp niêm yết - với gần 17 tỷ đồng, tương đương hơn 1,4 tỷ đồng/tháng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 đã soát xét của doanh nghiệp này cho thấy, bà Hương có tổng thu nhập hơn 6,4 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đồng/tháng - thấp hơn năm trước khoảng 400 triệu đồng/tháng.

Theo giới thiệu trong báo cáo thường niên của KBC, bà Nguyễn Thị Thu Hương sinh năm 1971 - được bầu là thành viên HĐQT vào ngày 27/4/2012. Bà có bằng Tiến sĩ Kinh tế và bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, thành thạo tiếng Trung và tiếng Anh.

Gắn bó với KBC từ ngày đầu thành lập, bà Nguyễn Thị Thu Hương nắm rõ những điểm mạnh, điểm yếu của công ty này, từ đó chèo lái doanh nghiệp vượt qua những giai đoạn khủng hoảng. Bà từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao, có vai trò quan trọng trong công tác xúc tiến quan hệ đầu tư với các tập đoàn lớn cũng như kiểm soát hoạt động kinh doanh tại từng KCN.

Bà đã được tặng các Huân chương Lao động của Thủ tướng Chính phủ, các bằng khen, các danh hiệu của các Tỉnh thành phố, các Cơ quan quản lý và các tổ chức có uy tín.

Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQTvà Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Tổng giám đốc. Ảnh: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Bà Hương hiện sở hữu 399.304 cổ phiếu KBC, tương đương 0,052% cổ phần công ty. Ngoài vai trò CEO và thành viên HĐQT tại Kinh Bắc, bà Hương còn là Chủ tịch CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang và Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng.

Kinh Bắc đang kinh doanh ra sao?

Thành lập từ 2002, đến nay KBC đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong đầu tư phát triển Bất động sản Khu công nghiệp (KCN) . Hiện quỹ đất KCN KBC đang sở hữu là 6.611 ha, chiếm 5,1% quỹ đất KCN của cả nước.

Hơn 90% khách hàng tại các KCN công nghệ cao của KBC là các doanh nghiệp nước ngoài lớn đến từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Trung Quốc như Canon, Foxconn, LG, Ingrasys. Các dự án lớn nhất hiện nay của KBC đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý bao gồm dự án KCN Tràng Duệ 3 và KĐT Tràng Cát.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2024, KBC đạt doanh thu 892 tỷ đồng (giảm 62% do với cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 237 tỷ đồng (giảm 74% so với cùng kỳ).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 1.044 tỷ đồng (giảm mạnh 77% so với cùng kỳ 2023 do diện tích bàn giao đất KCN trong quý 1 chỉ đạt 15 ha so với mức 128 ha bàn giao quý 1/2023) và lợi nhuận sau thuế là 151 tỷ VND (giảm 92% so với cùng kỳ).

Với kết quả này, Kinh Bắc đã hoàn thành 12% doanh thu kế hoạch của năm 2024 (9.000 tỷ đồng) và hoàn thành gần 5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm 2024 (4.000 tỷ đồng).

Ngày 28/08/2024, KBC phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu (1.000 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu). Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10,5%/năm, trả lãi 6 tháng/lần.

Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu dự kiến dùng để tái cơ cấu các khoản nợ của công ty đối với CTCP KCN Sài Gòn – Bắc Giang và CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên.

Tính đến hết ngày 30/6/2024, còn hơn 405 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn và 4.495 tỷ đồng nợ vay tài chính dài hạn. Tổng nợ vay/vốn chủ sở hữu là 0,24 lần.

Theo đánh giá của Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), dự kiến năm 2024, KBC sẽ bàn giao cho thuê được 51 ha đất khu công nghiệp do tốc độ bàn giao đất từ đầu năm đến nay của doanh nghiệp ở mức thấp và sự chậm trễ hơn dự kiến trong tiến độ pháp lý của dự án Tràng Duệ 3.

"Do các vướng mắc trong việc thanh toán tiền sử dụng đất tại khu đô thị Phúc Ninh và sự chậm trễ trong thủ tục pháp lý của KĐT Tràng Cát, chúng tôi dự kiến từ nay cho đến hết 2025, doanh thu chuyển nhượng khu đô thị của KBC chỉ đến từ 2 dự án Khu đô thị Tràng Duệ (diện tích còn lại 9,5 ha) và Khu Nhà ở xã hội thị trấn Nếnh (diện tích còn lại 8,4 ha)", KBSV nhận định.