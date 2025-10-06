Chân dung nữ tài xế uống rượu, lái xe ô tô tông tử vong Chủ tịch xã đang làm nhiệm vụ

Liên quan đến vụ việc ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk bị tông tử vong khi đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, ngày 6/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Chi là người đã điều khiển xe ô tô BKS 47A- 461.73, tông trúng ông Toàn tối 3/10.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Chi được áp dụng biện pháp tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nữ tài xế Lê Thị Cẩm Chi. (Ảnh: VietNamNet)

Hình ảnh Chi uống rượu với nhóm bạn trước khi lái xe gây tai nạn nghiêm trọng.

Trước đó, nguồn tin trên báo Người Lao Động cho biết trước khi lái xe gây tai nạn, Chi đã ăn nhậu cùng nhóm gồm 1 phụ nữ và 6 người đàn ông. Tại bữa nhậu này, Chi có uống "chén râu" (chén mời riêng) mới một người đàn ông trong bàn.

Sau khi ăn uống xong, Chi điều khiển ô tô lưu thông trên Quốc lộ 27. Do thiếu quan sát và không làm chủ tốc độ, nữ tài xế đã tông vào ông Lê Phước Toàn khiến nạn nhân văng xa 10m. Ông Toàn được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến Chủ tịch xã Dray Bhăng ra đi mãi mãi.

Sau khi gây tai nạn, Chi để lại ô tô cách hiện trường khoảng 100m rồi rời khỏi hiện trường trong tối ngày 3/10. Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 4/10, nữ tài xế đến cơ quan công an trình diện. Tại cơ quan công an, Chi khai có uống bia rượu với bạn bè rồi điều khiển ô tô thiếu chú ý quan sát, gây tai nạn. Tuy nhiên, tại thời điểm Chi có mặt, công an kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy, nữ tài xế này không vi phạm.

Vụ việc khiến dư luận vô cùng bất bình, chỉ trích nữ tài xế đã uống bia rượu còn lái xe, để gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến một người lãnh đạo có tâm, có tài ra đi mãi mãi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.