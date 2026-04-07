Chân dung nhóm quản trị viên của page "Beat Hải Phòng" vừa bị bắt

Hương Trà (T/H) |

Núp bóng hoạt động truyền thông, 2 đối tượng bị cáo buộc dùng mạng xã hội để gây sức ép, buộc nhiều cơ sở kinh doanh phải ký hợp đồng xử lý “khủng hoảng truyền thông” với giá hàng chục triệu đồng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, năm 2024, Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài thành lập Công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS - VIETCOMMS MEDIA. Nhóm các đối tượng trên lập ra các Fangape, Group Facebook được nhiều người theo dõi, người tham gia như: Ăn chơi Hải Phòng (533.000 người tham gia), Hải Phòng - Hôm nay ăn gì (332.000 người tham gia); Hải Phòng Xịn (286.000 người theo dõi), Hải Phòng xịn của tôi (229.000 người theo dõi), Beat Hải Phòng (262.000 người theo dõi), Beat Thủy Nguyên (207.000 người theo dõi)…

Các đối tượng cùng nhân viên công ty thường xuyên đăng tải, duyệt đăng các bài viết của người tham gia liên quan đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở dịch vụ như ăn uống, vui chơi, du lịch… Nhóm này còn sử dụng một số tài khoản Facebook ảo để chủ động đăng hoặc duyệt đăng các bài viết, clip review phản ánh không tích cực về hoạt động kinh doanh của một số cơ sở, chủ yếu là các địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống. Sau khi các nội dung này xuất hiện trên mạng xã hội, Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài sẽ liên hệ với chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh để làm việc.

Đối tượng Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài (đánh dấu X) (Nguồn: Bộ Công an)

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng xác định, trong thời gian vừa qua, một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố bị một số đối tượng nhân danh công ty truyền thông có hành vi cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức ép ký hợp đồng “Bảo trợ truyền thông”, “Hỗ trợ giải quyết khủng hoảng truyền thông”. Sự việc gây bức xúc cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh doanh.

Ngày 7/4/2026, Đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự đã phá chuyên án và bắt giữ 2 đối tượng gồm: Vũ Tùng Lâm, sinh năm 1990, nơi thường trú tại thôn 8 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng; chỗ ở hiện nay tại số 30A/101 Phạm Tử Nghi, phường An Biên, TP Hải Phòng. Lâm được xác định là Giám đốc Công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS - VIETCOMMS MEDIA.

Đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1992, nơi thường trú tại TDP Kiền Bái 4, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng; chỗ ở hiện nay tại số 15/146 Miếu Hai Xã, phường Lê Chân, TP Hải Phòng. Tài là Phó Giám đốc Công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS - VIETCOMMS MEDIA.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khi đại diện doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh đề nghị được liên hệ với những người đăng bài để làm việc hoặc nhờ xóa bài đăng, Lâm và Tài không đồng ý. Thay vào đó, hai đối tượng yêu cầu các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải ký các hợp đồng “Quảng cáo truyền thông”, “Hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông” với giá trị từ 30 đến 60 triệu đồng mỗi năm thì mới tiến hành “hỗ trợ” xóa các bài đăng trên.

Do lo ngại uy tín doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng, dù không mong muốn, nhiều chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh buộc phải ký kết các hợp đồng nêu trên với công ty của Lâm và Tài. Chỉ sau khi các đơn vị này ký hợp đồng và thanh toán tiền, Lâm và Tài mới xóa các bài viết trên các fanpage, group Facebook do chính mình quản trị.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

