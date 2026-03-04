Chân dung nguyên Chủ tịch Hiệp hội TMĐT Việt Nam vừa qua đời: Anh lớn trong ngành, cả cộng đồng thương tiếc

Mới đây, thông tin ông Nguyễn Ngọc Dũng - nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) qua đời chiều ngày 3/3 ở tuổi 56 khiến ngành Thương mại điện tử (TMĐT) nói riêng và cộng đồng nói chung bất ngờ. Theo thông tin từ Người lao động, ông Dũng qua đời vì đột quỵ.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Thông tin từ VECOM, ông Nguyễn Ngọc Dũng sinh năm 1970 tại Hà Nội. Ông giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam nhiệm kỳ IV (2021 - 2025) và được miễn nhiệm chức danh này từ ngày 16/1.

Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch VECOM, ông Nguyễn Ngọc Dũng đã có thời gian giữ chức Phó chủ tịch kiêm Trưởng đại diện hiệp hội tại TPHCM.

Theo chuyên trang Kiến thức đầu tư, trong quá trình công tác, ông Dũng còn tham gia giảng dạy, tư vấn và đào tạo về thương mại điện tử, pháp lý trong lĩnh vực thương mại điện tử và thông tin truyền thông tại các trường đại học, trung tâm đào tạo. Ông cũng là người khởi xướng, đồng thời tham gia hội đồng giám khảo của nhiều cuộc thi liên quan đến thương mại điện tử.

Trong thời gian ông giữ cương vị Chủ tịch, VECOM đã chủ trì và phối hợp triển khai một số chương trình trọng điểm, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp như Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI), Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử Việt Nam; đồng thời đưa ra các đề xuất chính sách liên quan đến sự phát triển của thị trường.

Với những đóng góp và ảnh hưởng của mình, sự ra đi của ông Nguyễn Ngọc Dũng khiến nhiều người bàng hoàng, thương tiếc. Thông tin được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt là về mảng TMĐT và khởi nghiệp. Nhiều người đang làm việc trong lĩnh vực này cũng chia sẻ những kỉ niệm, ấn tượng với ông Dũng.

Một số lời nhắn gửi bày tỏ sự thương tiếc từ bạn bè, người thân và cộng đồng mạng sau sự ra đi đột ngột của ông Nguyễn Ngọc Dũng: