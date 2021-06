Chân dung người phụ nữ khiến 3 Giám đốc, cựu Giám đốc Sở bị khởi tố, bắt giam

'Nữ doanh nhân' Hoàng Thị Thúy Nga là ai?

Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú với 15 bị can, trong đó, có bà Vũ Liên Oanh, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, nhân vật gây chú ý có lệnh tạm giam là Hoàng Thị Thuý Nga, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Bị can Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên là Chủ tịch hội đồng sáng lập Tập đoàn Hành trình thành công mới (NSJ Group).

Bi can Hoàng Thị Thúy Nga trước đó, đã bị khởi tố, bắt tạm giam hồi đầu tháng 3/2021 do liên quan tới vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ".

Bị bắt cùng bà Nga lúc đó còn có nguyên Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi cùng nhiều bị can khác. Còn Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Minh Chu bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.



Như vậy, đến nay, liên quan đến vị nữ Chủ tịch hội đồng sáng lập này đã có 3 Giám đốc, cựu Giám đốc cấp Sở ở 2 địa phương là Quảng Ninh, Cần Thơ bị khởi tố, bắt giam

Thông tin về bà Hoàng Thị Thúy Nga khá ít ỏi và được cho là một doanh nhân kín tiếng.

Các thông tin chủ yếu là bà Nga từng là cựu học sinh chuyên Nga Trường THPT Chuyên Bắc Giang niên khóa 1988-1991. Bà này có hộ khẩu tại một căn biệt thự khu Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Hoàng Thị Thuý Nga khi bị bắt. Ảnh: Bộ Công an.

Với công ty NSJ - nhà thầu mua sắm thiết bị y tế ở Cần Thơ và thiết bị giáo dục ở Quảng Ninh, bà Hoàng Thuý Nga không đứng tên làm đại diện pháp luật nhưng lại góp tới 80% (chiếm tới 160 tỷ đồng) vốn vào Công ty TNHH Tập đoàn hành trình thành công mới (NSJ GROUP).



Ngoài ra, bà Nga cũng được giới thiệu là người phụ nữ liên tục đại diện cho Công ty NSJ tham gia có chương trình trao quà từ thiện cho nhiều nơi.

Trước đó, dù chỉ mới thành lập năm 2015 nhưng doanh nghiệp NSJ của bà Nga đã liên tục trúng những gói thầu lớn trong lĩnh vực y tế và giáo dục.

Điển hình là gói thầu đầu tư thiết bị, đồ dùng cho các lớp mầm non 4-5 tuổi và 5-6 tuổi, bộ đồ chơi vận động ngoài trời, thiết bị vận động ngoài trời tại Quảng Ninh…

Liên danh NSJ – Toàn Thịnh (đại diện là NSJ) đã trúng thầu với giá 195,888 tỷ đồng (giá mời thầu đưa ra là 197,198 tỷ đồng).

Hay gói thầu trang bị màn hình cảm ứng cho các trường THPT công lập tại Bà Rịa - Vũng Tàu, NSJ là đơn vị trúng thầu với giá 56,88 tỷ đồng, so với giá mời thầu đưa ra là 57,385 tỷ đồng.

Hoặc gói thầu tại Phòng GD&ĐT huyện Côn Đảo với giá trị 5,988 tỷ đồng để mua sắm cho trường học.

Bà Hoàng Thị Thúy Nga trong một lần làm từ thiện. Ảnh: website công ty.

Với lĩnh vực y tế, NSJ trúng gói thầu Cung cấp lắp đặt Hệ thống DSA 2 bình điện do Sở Y tế TP. Cần Thơ mời thầu có giá trúng thầu là 37,988 tỷ đồng, giảm giá 0,01% so với giá gói thầu (37,995 tỷ đồng). Ngân sách nhà nước tiết kiệm 7 triệu đồng so với giá mời thầu.

Ngoài ra, trong số 5 phần của Gói thầu số 2 Mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2017 từ nguồn 20% kết dư quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015 của tỉnh Bình Dương, thì NSJ được tín nhiệm để nắm giữ tới 3 phần.

Cụ thể là Phần I – Cung cấp lắp đặt thiết bị phẫu thuật có giá trúng thầu là 23,531 tỷ đồng; Phần III – Cung cấp lắp đặt thiết bị cận lâm sàng có giá trúng thầu là 33,959 tỷ đồng (liên danh với Vimedimex và Codupha); Phần IV – Cung cấp lắp đặt thiết bị phụ trợ có giá trúng thầu là 6,084 tỷ đồng.



Các đối tượng đã có sự bắt tay ngầm, "đi đêm" với nhau



Trước đó, liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Y tế Cần Thơ, trên báo Công an nhân dân, Đại tá Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, tội phạm trong lĩnh vực này thường là tội phạm ẩn, nếu nhìn trên hồ sơ thì tất cả đều đúng quy trình.

Chỉ có đi sâu điều tra mới phát hiện đằng sau đó có sự móc ngoặc, thông đồng giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm định giá và đơn vị trúng thầu.

Ông nói, đã lập kế hoạch tổ chức điều tra, phân công CBCS Phòng 6 và Phòng 9 phối hợp nhận diện tội phạm, xác định các khâu đột phá, sau đó triệu tập các đối tượng nhà thầu được Hoàng Thị Thúy Nga giao liên hệ chủ đầu tư.

Thông tin trên đây cho biết, ngay từ đầu, các đối tượng đã có sự bắt tay ngầm, "đi đêm" để chuyển cho nhau các thiết bị cần bán, thông đồng với nhau về tiêu chuẩn kỹ thuật, xây dựng hồ sơ mời thầu, cùng thống nhất nâng giá, định hướng chủ đầu tư chọn các hồ sơ, dự án do nhà thầu đó bán.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Cường, Điều tra viên cao cấp Phòng 9, Cục CSĐT tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, trong quá trình điều tra, các đối tượng này, đặc biệt là Công ty NSJ (nhà thầu) đã có hành vi cản trở CQĐT bằng thủ đoạn tiêu hủy một loạt tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội:

Xóa toàn bộ các tin nhắn Zalo, Viber, việc trao đổi giữa lãnh đạo công ty với các nhân viên và trao đổi của công ty với chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn.

Hoàng Thị Thúy Nga thành lập các công ty con thuộc Tập đoàn NSJ từ năm 2015. Chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn, thông qua các mối quan hệ với các tỉnh, thành phố để tạo dựng uy tín, xây dựng nguồn hàng (toàn bộ hàng hóa nhập khẩu), bàn bạc, thống nhất việc mua bán máy móc, thiết bị y tế.

Công ty này trúng nhiều gói thầu, tổng giá trị trên 2.000 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, thất thoát tài sản nhà nước.

Bắt đầu thực hiện các hoạt động đấu thầu từ năm 2017, cho đến khi cơ quan điều tra vào làm việc năm 2020, các đối tượng đã dừng gần hết hoạt động, thay đổi thành Công ty TNHH Công nghệ cao LTQ hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Trước đó, theo tìm hiểu của PV, đến tháng 5/2020, NSJ bất ngờ đổi tên, đổi con dấu để trở thành Công ty TNHH Công nghệ cao LTQ có địa chỉ tại số 40 Đường 62, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2. Tổng Giám đốc LTQ là ông Lê Huy Bình (ngụ Đống Đa, Hà Nội). Các thành viên lập nên Công ty LTQ là ông Lê Huy Bình, bà Đoàn Thị Nở (ngụ huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) và Công ty TNHH tập đoàn hành trình thành công mới (vừa thành lập cuối năm 2019 và có trụ sở cùng địa chỉ với Công ty TNHH NSJ).

Trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ cả Lê Huy Bình, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn hành trình thành công mới và Đoàn Thị Nở, nguyên Trưởng phòng Dự án, Công ty TNHH Công nghệ cao LTQ (trước là Công ty NSJ) đều bị khởi tố, bắt giam cùng Hoàng Thị Thúy Nga.