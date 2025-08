Chân dung "người hùng nhí" cứu bé trai đuối nước ở Ninh Bình: Lúc đó chỉ nghĩ "phải cứu được em"

Mới đây, đoạn clip trích xuất từ camera an ninh lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh 2 bé trai chở nhau bằng xe đạp, không may bị ngã xuống kênh đã khiến nhiều người bàng hoàng. Rất may, bé lớn sau đó đã tự trèo được lên bờ, còn bé nhỏ sau hồi chới với dưới nước cũng được những người có mặt tại hiện trường cứu lên.

Trong đoạn clip cho thấy, người đầu tiên nhảy xuống cứu cháu bé là một thiếu niên. Sau đó, một người đàn ông tiếp tục nhảy xuống giúp đỡ. Nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, cảm phục tinh thần dũng cảm của 2 người hùng.

Được biết, người đầu tiên nhảy xuống kênh cứu nạn nhân là em Vũ Hồng Phong (học sinh lớp 6A4, Trường THCS Phương Định).

Kể với báo VietNamNet, Phong nói vào khảng 17 giờ 30 phút ngày 2/8, khi đang đi chơi gần khu vực cầu bắc qua kênh nước (thuộc thôn Văn Cảnh, xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) thì phát hiện việc có một em nhỏ bị rơi xuống kênh. Phong lập tức chạy đến xem. Lúc này, trên bờ có một vài bạn nhỏ đạp xe đạp qua đang dừng lại theo dõi. Tuy nhiên, không ai dám nhảy xuống cứu do không biết bơi.

Phong là người đầu tiên nhảy xuống kênh cứu em nhỏ gặp nạn.

Nhìn em nhỏ đang chới với giữa dòng nước, Phong chỉ nghĩ: "Phải cứu em lên". Sau đó, cậu bé nhanh chóng lao xuống kênh cứu người.

Theo lời Phong, khi cậu bé nhảy xuống thì nạn nhân đã bị ngất. Phong cố gắng bơi ra, đưa tay kéo em bé gặp nạn lên và đưa được em vào giữa kênh. Vì sức yếu, Phong không thể bế em bé lên bờ. Rất may cùng lúc đó, có một người đàn ông nhảy xuống hỗ trợ. Cả hai chú cháu đã đưa em nhỏ gặp nạn lên bờ an toàn. Mọi người cùng thực hiện các biện pháp sơ cứu như ép tim, hô hấp nhân tạo. Cháu nhỏ gặp nạn sau đó đã được cứu sống.

Chia sẻ về khoảnh khắc nhảy xuống kênh, Phong nói lúc đó chỉ nghĩ làm sao để đưa em bé lên nhanh nhất chứ không sợ mình sẽ gặp nguy hiểm. Bởi từ nhỏ, cậu học sinh lớp 6 đã được bố mẹ, thầy cô dạy rằng nếu thấy người gặp nạn thì phải cứu giúp. Phong cũng chia sẻ việc đã được học kỹ năng xử lý đuối nước ở trường nên lúc đó, em rất bình tĩnh.

Người nhảy xuống kênh cùng với Phong lúc đó là anh Nguyễn Văn Duy (SN 1985, ở thôn Văn Cảnh, xã Ninh Giang).

Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Duy cho biết thời điểm xảy ra sự việc, anh đang ngồi trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng tiếng hô "chết đuối". Không nghĩ nhiều, người đàn ông lập tức chạy ra ngoài, lao thẳng xuống kênh. Khi anh Duy chạy ra thì thấy Phong đã ở dưới nước giữ đầu em nhỏ nổi lên. Người đàn ông vội nhảy xuống, bơi ra và bế cháu bé lên bờ. Anh Duy tâm sự, may là Phong kịp xuống trước, nếu chậm chút nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Lãnh đạo UBND xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình cho hay đã cử cán bộ xã xuống thăm hỏi cháu bé gặp nạn ngay sau khi nắm được thông tin. Nhờ được sơ cứu kịp thời, cháu bé đã hồi tỉnh, sức khỏe ổn định. UBND xã Ninh Giang cũng đang xem xét hình thứcc biểu dương, khen thưởng các cá nhân dũng cảm cứu người gặp nạn.