Chân dung người đứng sau những bản hit miền Tây đạt tỷ view, gây sốt mạng xã hội trong năm 2025

“ Một sương hai nắng dãi dầu cùng nhau. Một trước hai sau như trầu với cau. Nếu sông có cạn nếu đá có mòn. Thì ta vẫn giữ một tấm lòng son… ”. Năm 2025, những câu hát này gần như phủ sóng khắp mạng xã hội, trở thành giai điệu quen thuộc với đông đảo khán giả.

Không được đầu tư "khủng", không có nghệ sĩ hạng A tham gia, thế nhưng ca khúc “Có mình, có ta” vẫn tạo nên hiện tượng gây sốt. Sức hút của bài hát không đến từ kỹ xảo cầu kỳ hay chiến dịch truyền thông rầm rộ, mà nằm ở sự mộc mạc, giản dị trong giai điệu và ca từ gần gũi, dễ nhớ, dễ lan tỏa.

Đứng sau ca khúc “làm mưa làm gió” này là anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1987, Vĩnh Phúc - nay là tỉnh Phú Thọ) - Giám đốc sản xuất. Không được đào tạo bài bản về nghệ thuật, nhưng anh Dũng sớm nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc một cách bền bỉ.

Những ngày đầu, anh tự mày mò làm các bản remix trên mạng, dành hàng giờ mỗi ngày bên chiếc máy tính mua từ tiền tích góp. Con đường ấy không hề bằng phẳng khi gia đình luôn hoài nghi, thậm chí cho rằng anh khó có thể thành công.

Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc thì anh đã chọn im lặng, quan sát và lắng nghe những người đi trước, va chạm thực tế và sẵn sàng làm lại từ đầu.

Năm 2022, anh Dũng thành lập công ty giải trí cho riêng mình, mở ra hướng đi chuyên nghiệp hơn. Thông qua công ty, anh kết nối với nhiều người trẻ có chung đam mê âm nhạc nhưng chưa có cơ hội khẳng định bản thân.

Anh Nguyễn Văn Dũng (ở giữa).

Tuy nhiên, thành công không đến ngay lập tức.Hàng chục ca khúc do anh Dũng và nhạc sĩ Nguyễn Vĩ sáng tác từng rơi vào tình trạng “lẹt đẹt view” trên mạng xã hội. Phải đến năm 2023, ca khúc “Có một người vẫn đợi” mới lọt top #28 trending, hiện đạt gần 23 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành cú hích quan trọng để cả hai thêm vững tin vào con đường đã chọn.

Bản hit 4 tỷ view và giá trị của sự giản dị

Những thành công ban đầu giúp anh Dũng định hình rõ phong cách sáng tạo: không chạy theo đầu tư phô trương mà ưu tiên sự dung dị, đậm chất miền Tây, đặc biệt là ca từ dễ thuộc, dễ chạm đến cảm xúc người nghe.

Đầu năm 2025, anh Dũng cùng ca sĩ trẻ Yến Nhị ra mắt ca khúc “Có mình có ta”. Thời điểm đó, ê-kíp chỉ gồm 5 người, kinh phí sản xuất hơn 100 triệu đồng. Dù vậy, ngay sau khi đăng tải, bài hát nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem.

Đoạn điệp khúc với những câu hát mang đậm màu sắc đời sống đã tạo nên “cơn bão” cover trên mạng xã hội, được nhiều người nổi tiếng lan tỏa. Chỉ sau một năm, ca khúc chạm mốc 4 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Anh Dũng và gia đình nhỏ của mình.

Theo đuổi đam mê, anh Nguyễn Văn Dũng đã góp phần tạo nên nhiều bản hit cho các nghệ sĩ trẻ. Với anh, nghệ thuật không chỉ là công việc kiếm sống, mà là động lực để yêu cuộc sống và trân trọng những người từng khó khăn như mình.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, anh cho biết năm 2026 sẽ là giai đoạn anh chọn đi chậm nhưng chắc. Thay vì mở rộng ồ ạt, anh tập trung củng cố nền tảng sẵn có, tiếp tục vai trò đứng sau, đồng hành cùng nghệ sĩ trong việc định hình phong cách và chiến lược phát triển dài hạn, hướng đến những giá trị bền vững thay vì thành tích ngắn hạn.