Chân dung người đàn ông thả chó cắn hàng xóm phải nhập viện ở Hà Nội

Liên quan đến vụ việc người đàn ông thả chó cắn hàng xóm, xảy ra ở xóm Phạm Hồng Thái, xã Hồng Vân, TP Hà Nội gây bức xúc dư luận, ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan vụ việc nói trên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, theo nguồn tin trên báo VOV.VN.

Báo Dân Việt thông tin thêm, 2 đối tượng bị tạm giữ là Trần Quốc Lương (sinh năm 1988) và Trần Nhật Hòa (sinh năm 1959, bố ruột của Lương).

Bố con ông Hòa bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Theo nhà chức trách, chiều 25/12, Lương xảy ra cãi vã với anh H. (sinh năm 1986) là hàng xóm. Trong lúc xô xát, ông Hòa đã can ngăn và đuổi Lương vào trong nhà. Tưởng sự việc đã dừng lại, nhưng đến 16 giờ cùng ngày, Lương mở cổng, dắt theo chó của gia đình đi ra đường và tiếp tục gặp vợ chồng anh H. Hai bên tiếp tục cãi vã, anh H. bị ông Hòa dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, còn Lương thì đẩy con chó về phía ông Hòa và anh H.

Con chó sau đó đã cắn nhiều người xung quanh, trong đó có vợ anh H. khiến 2 vợ chồng bị thương tích nhiều vị trí trên cơ thể, phải nhập viện điều trị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội hiện đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Lương thả chó về phía ông Hòa và anh H. trong lúc 2 người này đang xô xát.

Con chó sau đó đã cắn 2 người phụ nữ.

Trước đó, mạng xã hội bức xúc khi xem đoạn clip ghi lại cảnh Lương lùa chó ra cắn hàng xóm. Đoạn clip cho thấy, lúc ông Hòa và anh H. đang xô xát, Lương đã thả con chó to về phía 2 người này. Con chó đã cắn 1 người phụ nữ đứng gần đó và người này kịp chạy đi. Sau đó, con vật tiếp tục cắn vợ anh H. khiến chị này đau đớn, sợ hãi, ngã ra đường, la hét kêu cứu.

Ông Nguyễn Minh Đặng (70 tuổi), Trưởng xóm Phạm Hồng Thái thông tin, giữa gia đình ông Hòa và anh H. đã xảy ra mâu thuẫn kéo dài nhiều năm chưa giải quyết được.