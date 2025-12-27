HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chân dung người đàn ông thả chó cắn hàng xóm phải nhập viện ở Hà Nội

Lam Giang (Tổng hợp) |

Trần Quốc Lương (sinh năm 1988) cùng bố ruột là ông Trần Nhật Hòa (sinh năm 1959) đã bị tạm giữ hình sự.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông thả chó cắn hàng xóm, xảy ra ở xóm Phạm Hồng Thái, xã Hồng Vân, TP Hà Nội gây bức xúc dư luận, ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan vụ việc nói trên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, theo nguồn tin trên báo VOV.VN. 

Báo Dân Việt thông tin thêm, 2 đối tượng bị tạm giữ là Trần Quốc Lương (sinh năm 1988) và Trần Nhật Hòa (sinh năm 1959, bố ruột của Lương). 

Chân dung 2 bố con thả chó cắn hàng xóm ở Hà Nội - Ảnh 1.

Bố con ông Hòa bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Theo nhà chức trách, chiều 25/12, Lương xảy ra cãi vã với anh H. (sinh năm 1986) là hàng xóm. Trong lúc xô xát, ông Hòa đã can ngăn và đuổi Lương vào trong nhà. Tưởng sự việc đã dừng lại, nhưng đến 16 giờ cùng ngày, Lương mở cổng, dắt theo chó của gia đình đi ra đường và tiếp tục gặp vợ chồng anh H. Hai bên tiếp tục cãi vã, anh H. bị ông Hòa dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, còn Lương thì đẩy con chó về phía ông Hòa và anh H. 

Con chó sau đó đã cắn nhiều người xung quanh, trong đó có vợ anh H. khiến 2 vợ chồng bị thương tích nhiều vị trí trên cơ thể, phải nhập viện điều trị. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội hiện đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Chân dung 2 bố con thả chó cắn hàng xóm ở Hà Nội - Ảnh 2.

Lương thả chó về phía ông Hòa và anh H. trong lúc 2 người này đang xô xát.

Chân dung 2 bố con thả chó cắn hàng xóm ở Hà Nội - Ảnh 4.

Con chó sau đó đã cắn 2 người phụ nữ.

Trước đó, mạng xã hội bức xúc khi xem đoạn clip ghi lại cảnh Lương lùa chó ra cắn hàng xóm. Đoạn clip cho thấy, lúc ông Hòa và anh H. đang xô xát, Lương đã thả con chó to về phía 2 người này. Con chó đã cắn 1 người phụ nữ đứng gần đó và người này kịp chạy đi. Sau đó, con vật tiếp tục cắn vợ anh H. khiến chị này đau đớn, sợ hãi, ngã ra đường, la hét kêu cứu. 

Ông Nguyễn Minh Đặng (70 tuổi), Trưởng xóm Phạm Hồng Thái thông tin, giữa gia đình ông Hòa và anh H. đã xảy ra mâu thuẫn kéo dài nhiều năm chưa giải quyết được.

Tags

thả chó cắn người

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại