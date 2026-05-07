Chân dung người đàn ông đưa con cho vợ rồi lao xuống sông cứu người nhảy cầu ở Đà Nẵng

Thông tin trên báo Người Lao Động cho hay, khoảng 21 giờ ngày 5/5, một nam thanh niên khoảng 20 tuổi để lại dép trên vỉa hè tại phố đi bộ Bạch Đằng (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), khu vực gần cầu Rồng rồi bất ngờ nhảy xuống sông Hàn.

Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán, ném phao cứu sinh xuống nước hỗ trợ nhưng nạn nhân không bám được, chới với rồi chìm dần. Đúng lúc này, anh Trần Đại Min (sinh năm 1991, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) đang đi dạo cùng vợ và con nhỏ gần đó đã lập tức lao xuống sông ứng cứu, phối hợp cùng người dân đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Hành động quyết đoán, dũng cảm, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn của anh khiến nhiều người cảm phục.

Anh Min dũng cảm nhảy xuống sông, cứu nam thanh niên đang chới với giữa dòng nước. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Min cho biết bản thân làm nghề trang trí, vẽ mỹ thuật. Vào thời điểm xảy ra sự việc, anh cùng vợ và con gái 1 tuổi đi dạo tại phố đi bộ Bạch Đằng thì nghe tiếng hô hoán rằng có người rơi xuống sông.

Đứng trên bờ, anh Min nóng ruột khi thấy nạn nhân chìm nổi liên tục nên đã giao con cho vợ rồi nhảy xuống sông. Người đàn ông thừa nhận, thật ra anh cũng sợ vì chưa từng cứu người dưới sông bao giờ, chỉ sợ không cứu kịp thì mất cả người.

Ở dưới sông, anh Min gần như không nhìn thấy gì dù được người dân đứng trên bờ dùng điện thoại soi đèn. Khi tiếp cận được nạn nhân, anh chỉ nghĩ làm sao giữ được người ngoi lên thở trước đã chứ chưa biết phải đưa nam thanh niên lên bờ bằng cách nào.

Khi đã trấn tĩnh, anh Min đưa phao cho nam thanh niên bám vào để giữ sức. Sau đó, anh Min cùng mọi người dìu nam thanh niên bám phao, di chuyển khoảng 200m về phía đoạn có lan can thấp hơn rồi phối hợp kéo nạn nhân vượt qua bờ kè an toàn. Anh Min cũng được mọi người hỗ trợ lên bờ.

Nam thanh niên được kéo lên bờ trong tình trạng run rẩy, được người dân và lực lượng chức năng lấy khăn, xoa dầu giữ ấm rồi đưa tới bệnh viện.

Trước những lời khen ngợi hành động không ngại hiểm nguy cứu người của mình, anh Min cho rằng lúc đó anh không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cứu được người là mừng rồi. Sau khi cứu được nam thanh niên, anh Min vội trở về nhà thay đồ, tránh bị cảm lạnh.