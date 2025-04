Chân dung người đàn ông đạp vào bụng điều dưỡng viên đang cấp cứu cho con mình ở Phú Thọ

Vụ việc các nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) nỗ lực cấp cứu cho bệnh nhi 12 tuổi trong bối cảnh người nhà của bệnh nhi này xúc phạm, tấn công gây bức xúc dư luận. Đặc biệt trong đoạn clip được ghi lại, bố của bệnh nhi đã đạp vào bụng một nam điều dưỡng khi anh này đang đi lấy dụng cụ phục vụ cấp cứu. Cú đạp khiến nam điều dưỡng bị đau, phải khựng lại một chút rồi mới tiếp tục công việc của mình.

Nam điều dưỡng bị tấn công là Phạm Tiến Nam. Còn người đạp anh Nam là Khuất Văn Sinh, bố của bệnh nhân K.B.L.

Ngày 29/4, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh triệu tập người có hành vi hành hung nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba để xử lý theo quy định của pháp luật, theo nguồn tin trên báo Lao Động.

Khuất Văn Sinh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Phú Thọ)

Tại cơ quan điều tra, Khuất Văn Sinh khai nhận hành vi vi phạm của mình. Người này trình bày giải thích do lo lắng, bức xúc, không kiềm chế được bản thân nên đã có hành vi chửi bới, dùng chân đạp vào bụng điều dưỡng Nam.

Cơ quan CSĐT hiện đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Sinh theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 25/4, khi các nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba đang cấp cứu cho bệnh nhi K.B.L. bị sốc phản vệ sau tiêm kháng sinh thì người nhà của bệnh nhân này gào khóc, chửi bới, tấn công, gây cản trở nhân viên y tế làm việc. Các nhân viên y tế đã yêu cầu gia đình ra ngoài nhưng không được. Chỉ đến khi có sự xuất hiện của lực lượng bảo vệ thì người nhà bệnh nhân mới rời đi.

Dù bị chửi bới, xúc phạm, tấn công, các nhân viên y tế vẫn nỗ lực cấp cứu thành công cho bệnh nhi.

Nam nhân viên y tế bị người nhà bệnh nhân đạp vào bụng.

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Cao Việt Hưng, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba cho biết rất hiểu tâm lý của người nhà bệnh nhân trong hoàn cảnh đó.

“Tuy nhiên, chúng tôi làm việc chuyên môn, cứu người, vì vậy chỉ mong người nhà bệnh nhân tạo điều kiện để y bác sĩ có thể làm việc thuận lợi, toàn tâm toàn ý để cứu người bệnh. Không nên vì tâm lý kích động mà khiến mất đi cơ hội điều trị của người thân. Y bác sĩ bị đánh cũng đau, phải chịu đau để cứu sống người bệnh chứ không thể bỏ người bệnh không cứu chữa. Mặc dù trong quy định cơ sở y tế có thể từ chối điều trị khi bị cản trở, nhưng lương tâm của người bác sĩ không cho phép mình làm như vậy", bác sĩ Hưng thông tin.