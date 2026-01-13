Chân dung người đàn ông bị bắt vì không trả lại gần 500 triệu đồng cho người chuyển nhầm

Liên quan đến sự việc chị Nguyễn Thị Thu Th. (ở khóm Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) chuyển nhầm số tiền gần 500 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thế Lữ (sinh năm 1992, ở phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) nhưng không được trả lại, tối 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Lữ về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Tối cùng ngày, cơ quan chức năng cũng đã khám xét nơi ở của bị can Lữ để phục vụ điều tra. Trước đó, sự việc đã từng gây xôn xao mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Nguyễn Thế Lữ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. (Ảnh: Người Lao Động)

Chị Th. là bạn hàng lâu năm của ông Lữ chứ không phải người xa lạ. (Ảnh: Báo Lao Động)

Nguồn tin trên báo Lao Động cho biết, trước đó ngày 10/11/2025, chị Th. thực hiện chuyển tiền giao dịch cá nhân bằng ứng dụng trên điện thoại. Do lỗi mạng và sơ suất cá nhân trong lúc giao dịch, chị Th. đã chuyển nhầm số tiền gần 500 triệu đồng vào tài khoảng mang tên NGUYEN THE LU.

Người phụ nữ sau đó đã sao kê, kiểm tra lại giao dịch và xác định số tiền trên bị chuyển nhầm vào tài khoản của ông Nguyễn Thế Lữ. Ông Lữ không phải người xa lạ mà chính là bạn hàng lâu năm của chị Th. Gia đình chị Th. kinh doanh shop hoa, thường xuyên giao dịch nên chị đã lưu sẵn số tài khoản của ông Lữ trong danh bạ ngân hàng, dẫn đến việc chuyển nhầm.

Chị Th. sau đó đã nhiều lần bỏ công việc, đi hàng trăm cây số, tìm đến nhà ông Lữ, tha thiết đề nghị ông này hoàn trả số tiền, cung cấp đầy đủ sao kê ngân hàng song người đàn ông vẫn từ chối, thậm chí còn thách thức: “Tự chuyển vô thì tự mà lấy ra lại”, chặn liên lạc.

Sau đó, chị Th. đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Trước đó, cơ quan chức năng, chính quyền đại phương đã nhiều lần liên hệ, vận động, yêu cầu hoàn trả số tiền nhưng ông Lữ vẫn cố tình không trả. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Thông tin trên báo Người Lao Động cho biết thêm, cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đã nhiều lần liên hệ, yêu cầu hoàn trả số tiền nhận được theo quy định của pháp luật nhưng ông Lữ vẫn cố tình không trả, có dấu hiệu chiếm giữ trái phép tài sản.

Căn cứ kết quả xác minh, thu thập tài liệu và chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Lữ.

VKSND Khu vực 6 đã phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên nhằm bảo đảm quá trình điều tra vụ án được tiến hành khách quan, đúng quy định.

VKSND Khu vực 6 thông tin, vụ việc trên là lời cảnh tỉnh đối với các cá nhân khi nhận được tài sản do người khác chuyển nhầm. Theo quy định của pháp luật, người nhận được tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình có nghĩa vụ hoàn trả cho chủ sở hữu; trường hợp cố tình không trả lại có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.