Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa thông báo bổ sung nghi phạm Trung Duc Lu (46 tuổi) vào danh sách 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất, theo kênh CBS News

Với quyết tâm sớm đưa Lu về chịu án, FBI nâng mức tiền thưởng cho thông tin giúp bắt giữ nghi phạm đặc biệt nguy hiểm này lên con số 1 triệu USD (hơn 26 tỉ đồng).

Trung Duc Lu liên quan đến cáo buộc bắt cóc và sát hại 2 anh em ruột người Việt tại TP Philadelphia thuộc bang Pennsylvania vào tháng 8-2014.

Ảnh nghi phạm Trung Duc Lu được công bố tại buổi họp báo do FBI Philadelphia tổ chức ngày 11-3. Ảnh: CBS News Philadelphia.

Theo thông tin từ nhà chức trách, các nạn nhân gồm Vu Huynh (31 tuổi) và Viet Huynh (28 tuổi). Hai người bị bắt cóc, tra tấn rồi sát hại dã man trước khi thi thể bị ném xuống sông Schuylkill.

Cảnh sát cho biết thi thể 2 nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bị trói bằng dây rút nhựa, đầu quấn băng keo. Họ bị đâm nhiều nhát dao và còn bị buộc thêm vật nặng nhằm khiến thi thể chìm xuống đáy sông.

Nhà chức trách xác định Trung Duc Lu là người Việt sang Mỹ sinh sống từ khi còn nhỏ. Trước đây, Lu từng cư trú tại khu Queens, TP New York.

Các nhà điều tra còn xác định nghi phạm Lu có liên quan tới băng nhóm "Born to Kill" (BTK), còn được gọi là "Canal Boys".

Công tố viên liên bang David Metcalf cho biết nhiều đồng phạm trong vụ án đã bị bắt giữ, truy tố và kết án tù nặng.

"Nhiều bị cáo trong vụ án đã phải nhận các bản án thích đáng nhưng vẫn còn một kẻ chưa bị bắt và chúng tôi cần sự hỗ trợ của công chúng để đưa hắn ra trước pháp luật"- công tố viên Metcalf nói hôm 11-3 (giờ Mỹ).

Nghi phạm Trung Duc Lu bị truy tố vắng mặt năm 2019 và sau nhiều năm bị FBI truy bắt, hắn vẫn "bặt vô âm tín".

Hồ sơ truy nã cho thấy người này còn dùng nhiều tên khác như Phong Le, Brendan Lu và Calvin Lu. Nghi phạm nói được tiếng Anh và tiếng Việt, từng theo nghề làm móng.

FBI công bố một số đặc điểm nhận dạng đáng chú ý của Lu như có nhiều hình xăm rồng và hổ, trên lưng xăm dòng chữ "Asian Pride".

Các nhà điều tra nhận định Trung Duc Lu đã rời khỏi nước Mỹ. Theo thông báo truy nã của FBI, lần cuối cùng nghi phạm được xác nhận xuất hiện là tại Việt Nam.

Thông báo truy nã Trung Duc Lu của FBI

Nhà chức trách kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về tung tích của Trung Duc Lu liên hệ với FBI, hoặc báo cho đại sứ quán hay lãnh sự quán Mỹ gần nhất.

"Thông báo này trước hết dành cho gia đình các nạn nhân: chúng tôi chưa bao giờ quên những mất mát mà các bạn phải chịu đựng và cũng chưa bao giờ khép lại vụ việc. Mọi nguồn lực của chúng tôi, cả trong nước lẫn ở nước ngoài, vẫn đang được tập trung để truy tìm hắn" – ông Wayne Jacobs, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại Philadelphia, nhấn mạnh.